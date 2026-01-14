કરોડોના સાયબર ફ્રોડ મામલે થરાદના ચાર શખ્સો ઝડપાયા, ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઈમની કાર્યવાહી
હાલમાં ચાલી રહેલી પોલીસ તપાસમાં 3.90 કરોડની સાયબર છેતરપિંડી આચરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : January 14, 2026 at 2:38 PM IST
વાવ થરાદ: વાવ થરાદ જિલ્લાના ચાર યુવકોને સાયબર ફ્રોડના કેસમાં ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઈમે ઝડપી પાડ્યા છે, શેર માર્કેટમાં ઊંચો નફો આપવાનું કહીને છેતરપિંડી આચરનારા ચાર શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદો મળતા આખરે ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઈમએ ચારેય યુવકોની ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
વાવ થરાદ જિલ્લાના ચાર યુવકો વિરુદ્ધમાં NCCRP અને સમન્વય પોર્ટલ પર 428 જેટલી ફરિયાદો મળી હતી અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશને ચાર શખ્સો સામે મળેલી ફરિયાદો બાદ ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા સાઈબર ફ્રોડ કરનારા આ ચારેય યુવકોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં પોલીસ તપાસમાં 3.90 કરોડની છેતરપિંડી આચરાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે સમગ્ર મામલે સાયબર ક્રાઈમએ કેવી રીતે એને કેટલી રકમનું સાયબર ફ્રોડ કર્યું છે તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.
ઝડપાયેલા ચાર શખ્સો
- રામાભાઈ લાલજીભાઈ પંડ્યા, થરાદ (બેંક ખાતા સપ્લાયર)
- દર્શનકુમાર હરેશભાઈ પુરોહિત, થરાદ (ખાતાધારક)
- અમરતભાઈ હમીરભાઈ જોશી ભાખરી, થરાદ (બેંક ખાતા ચલાવનાર)
- રઘુરામ ભૂરાભાઈ પાંડવ. ભુરીયા, થરાદ (બેંક ખાતા ચલાવનાર)
આ ચારેય શખ્સો વોટ્સએપના માધ્યમથી સંપર્ક કરતા હતા અને પોતાની રજીસ્ટર બ્રોકર કંપનીના કર્મચારી તરીકે ઓળખ આપી તેઓની કંપનીના ગ્રુપોમાં એડ કરી રોકાણ કરવાથી ખૂબ જ નફો થયો છે. તેવા મેસેજ ગ્રુપના સભ્યો દ્વારા મોકલાવતા હતા એટલું જ નહીં તેઓની કંપની 'ROCKCREEAK'નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવી મોટું રોકાણ એટલે કે 3.90 કરોડનું રોકાણ કરાવીને નફો પરત ન આપી છેતરપિંડી હતી. ઠગબાજોએ DARSHAN PARLOUR તેમજ અન્ય અલગ અલગ ફર્મ બનાવ્યા હતા.
થરાદ તાલુકાના નાના નાના ગામડાઓમાં પશુપાલન અને ખેતી કરતા માતા-પિતાના દીકરાઓના મોટા કારનામાઓ સામે આવતા માતા-પિતા અને પરિવાર પણ ચિંતામાં મુકાયા છે. જોકે બીજી તરફ કરોડોની છેતરપીંડીનો પર્દાફાશ થતા હાલતો થરાદ પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. હાલમાં ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઈમે આ ચારેય શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. મહત્વનું છે કે શોર્ટકટથી લાખો રૂપિયા કમાવવા માટે અમુક યુવાનો ખોટા રસ્તે ચડી જતા હોય છે, અને આખરે તેનું ગંભીર પરિણામ તેમને ભોગવવું પડતું હોય છે, એટલું જ નહીં તેમના પરિવારજનોને પણ ઘણી મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થવું પડતું હોય છે.
નોંધનીય છે કે, પોલીસ અને સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા અનેકવાર જાગૃતિ કાર્યક્રમો થકી તેમજ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લોભામણી જાહેરાતો અને લોભલાલ જ વાળી સ્કીમોથી દૂર રહેવા અપીલ કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ ઘણીવાર ખૂબ જ ઓછા સમયમાં વધુ નફો મેળવવા માટે લોકો પણ આવા છેતરપિંડી આચરતા લોકોના સંપર્કમાં આવી જતા હોય છે, અને આખરે તેમને લાખો રૂપિયા ગુમાવવા પડતા હોય છે, ત્યારે આવી લાલચોથી લોકોએ પણ સતર્ક રહેવું જોઈએ.