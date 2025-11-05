ETV Bharat / state

પકડાયેલા આરોપીઓ બેંક ખાતાઓ મેળવીને ટેલિગ્રામના અલગ-અલગ ગ્રુપોમાં તેની વિગતો સાયબર સિન્ડિકેટના આરોપીઓને ડિજિટલ અરેસ્ટ તથા છેતરપિંડીના રૂપિયા સગેવગે કરવા માટે મોકલતા હતા.

ગાંધીનગર સાયબર સેન્ટરે ડિજિટલ અરેસ્ટની છેતરપિંડી કરતી ગેંગના ત્રણ સભ્યોને ઝડપી પાડ્યા: ₹11.42 કરોડની ઠગાઈનો ભાંડો ફોડ્યો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 6:46 PM IST

ગાંધીનગર: ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI)ના કર્મચારી તથા પોલીસ અધિકારીઓ તરીકે ખોટી ઓળખ આપી વોટ્સએપ વિડિયો કોલ દ્વારા ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી રૂપિયા પડાવી લઈ છેતરપિંડી કરતી ગેંગના સભ્યોને ઝડપી પાડવામાં સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, ગાંધીનગર, ગુજરાતને મોટી સફળતા મળી છે.

આ ગુન્હામાં આરોપીઓએ ફરિયાદીને વોટ્સએપ વિડિયો કોલ તથા સાદા કોલ દ્વારા સંપર્ક કરી પોતાની ઓળખ TRAI દિલ્હીના કર્મચારી તથા પોલીસ અધિકારીઓ તરીકે આપી હતી. તેમણે ફરિયાદીને જણાવ્યું કે તેમનો મોબાઈલ નંબર બે કલાકમાં બંધ થઈ જશે, કારણ કે તેમના આધાર કાર્ડથી એક્ટિવેટ થયેલા મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં થયો છે. ફરિયાદી વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ છે અને CBI, FEMA, RBI, SEBI, RAW વગેરે એજન્સીઓમાં તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ કર્યો છે તેમ જણાવીને તેઓને ડરાવ્યા હતા. કોઈને આ બાબતે વાત ન કરવી, ઘરની બહાર ન નીકળવું તથા જીવને જોખમ છે તેમ કહી ખોટા આરોપો લગાવી આજીવન કેદના ભયમાં મૂક્યા હતા. વિડિયો કોલ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ગોંધી રાખીને અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં કુલ ₹11,42,75,000 પડાવી લઈ છેતરપિંડી કરી હતી. આ ગેંગના સભ્યોને ગાંધીનગરથી પકડી પાડવામાં આવ્યા છે.

આ ગુન્હામાં પકડાયેલા આરોપીઓ બેંક ખાતાઓ મેળવીને ટેલિગ્રામના અલગ-અલગ ગ્રુપોમાં તેની વિગતો સાયબર સિન્ડિકેટના આરોપીઓને ડિજિટલ અરેસ્ટ તથા છેતરપિંડીના રૂપિયા સગેવગે કરવા માટે મોકલતા હતા.

કબજે કરેલ મુદ્દામાલ:

  • મોબાઈલ ફોન: 03
  • રોકડ રકમ: ₹1,31,000

આરોપીઓએ ટેલિગ્રામ એપ્લિકેશન દ્વારા કેરલ રાજ્યમાં EURO FRESH GENERAL TRADING પેઢીના નામે ખોલાવેલા બેંક ખાતાની વિગતો મેળવી હતી. ખાતાધારકને ગુજરાત બોલાવીને આ ખાતાની વિગતો ટેલિગ્રામ ગ્રુપ દ્વારા સાયબર સિન્ડિકેટના આરોપીઓને દુબઈમાં (ડિજિટલ અરેસ્ટ) સાયબર ક્રાઈમના રૂપિયા સગેવગે કરવા માટે મોકલી હતી. તેમણે ખાતાના નેટ બેંકિંગના ID અને પાસવર્ડની વિગતો પૂરી પાડી હતી. આ ખાતામાં ફરિયાદી સાથે થયેલી ડિજિટલ અરેસ્ટ છેતરપિંડીના કુલ ₹11,42,75,000માંથી ₹48,00,000 જમા કરાવ્યા હતા. EURO FRESH GENERAL TRADINGના ખાતાની વિગતો 1930 પોર્ટલ તથા સમન્વય પોર્ટલ પર તપાસતા સમગ્ર દેશમાં 5 ડિજિટલ અરેસ્ટ સાયબર ક્રાઈમના ગુના નોંધાયા હતા, જેમાં ગુજરાતમાં 1, આંધ્રપ્રદેશમાં 1, પશ્ચિમ બંગાળમાં 1, મહારાષ્ટ્રમાં 1 તથા તેલંગાણામાં 1 એમ કુલ 5 રાજ્યોમાં ડિજિટલ અરેસ્ટના ગુના આચરાયા હતા. આમાં ભારતીય નાગરિકોને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી રૂપિયા ભરાવીને અંદાજે ₹20,74,01,000નો સાયબર ફ્રોડ કરાયો હતો. તેમાંથી ₹૪ કરોડથી વધુ રકમ હાલ પકડાયેલા આરોપીઓએ અન્ય દેશોમાં બેઠેલા સાયબર સિન્ડિકેટના સભ્યો સાથે મળીને EURO FRESH GENERAL TRADINGના બેંક ખાતામાં જમા કરાવી હતી. તેમાંથી ₹૨ કરોડ ૯૦ લાખના સોનાના બિસ્કિટ ખરીદાયા હતા અને બાકીના રૂપિયા RTGS દ્વારા આગળ ટ્રાન્સફર કરાયા હતા.

અટક કરેલ આરોપીઓ:

(૧) પાર્થ કનુભાઈ પટેલ

(૨) મેહુલસિંહ પ્રવીણસિંહ ચાવડા

(૩) રોનીલ ઉર્ફે વેકર ઉર્ફે ડેન રાજેશભાઈ વેકરીયા

મોડસ ઓપરેન્ડી:

સાયબર ક્રિમિનલ્સ ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી SMS, WhatsApp, Telegram દ્વારા પોતાની ખોટી ઓળખ ઊભી કરી અલગ-અલગ પ્રકારની સરકારી એજન્સીઓ જેમ કે TRAI, ED, CBI, RBIના અધિકારી તરીકે ખોટી ઓળખ આપી ડરાવી-ધમકાવીને ડિજિટલ અરેસ્ટના નામે છેતરપિંડી આચરતા હોય છે.

સાવચેતી:

  • ડિજિટલ અરેસ્ટની કોઈ કાયદાકીય જોગવાઈ નથી. જો TRAI, ED, CBI, RBI જેવી સરકારી એજન્સીઓ તરફથી કોલ આવે અને ડિજિટલ અરેસ્ટના નામે ડરાવી-ધમકાવીને મિલકત વિશે માહિતી માંગે, તો આપશો નહીં.
  • સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ જેમ કે ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ તથા ટેલિગ્રામ પર શેર બજારમાં ટૂંકા ગાળામાં વધુ નફો કમાવી આપવાની ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીઓની જાહેરાતોમાં વિશ્વાસ મૂકીને રોકાણ કરશો નહીં.
  • સોશિયલ મીડિયા પર આવતી .APK ફાઈલ તથા લોભામણી જાહેરાતવાળી લિંક પર ક્લિક કરશો નહીં. સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટને Two Factor Authentication ચાલુ કરીને સુરક્ષિત રાખો.
  • લોભ-લાલચમાં આવીને પોતાના નામે બેંક ખાતા ખોલાવીને કોઈ અન્ય વ્યક્તિને કમિશન માટે કે ઉપયોગ માટે આપશો નહીં. તમારા ખાતાનો ઉપયોગ સાયબર ક્રાઈમના નાણાં સગેવગે અથવા મની લોન્ડરિંગમાં થઈ શકે છે.

