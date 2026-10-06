ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો, કોંગ્રેસના બેનર ફાડવામાં આવ્યા; ડીજે પણ બંધ કરાવાયું હોવાનો આરોપ
ચૂંટણી પ્રચાર વચ્ચે કોંગ્રેસે ભાજપના હરિફ ઉમેદવારો અને તેમના સમર્થકો દ્વારા ધાકધમકી તથા ચૂંટણી પ્રચારમાં અડચણો ઉભી કરવામાં આવતી હોવાના આક્ષેપો કર્યા છે.
Published : October 6, 2026 at 2:21 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ચૂંટણી પ્રચાર વચ્ચે કોંગ્રેસે ભાજપના હરિફ ઉમેદવારો અને તેમના સમર્થકો દ્વારા ધાકધમકી તથા ચૂંટણી પ્રચારમાં અડચણો ઉભી કરવામાં આવતી હોવાના આક્ષેપો કર્યા છે. આ મામલે કોંગ્રેસે ગાંધીનગર રેન્જ આઈજી સમક્ષ રજૂઆત કરી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સતત પોલીસ પેટ્રોલિંગ રાખવાની માંગ કરી છે.
કોંગ્રેસની રજૂઆતમાં વોર્ડ નંબર 7ના ઉમેદવાર સોનલ ધનશ્યામસિંહ વાઘેલાના પતિ ઘનશ્યામસિંહ વાઘેલાના અગાઉના ફોજદારી કેસોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસના જણાવ્યા મુજબ, સેશન્સ કેસ નં. 33_37_99/2023માં તેઓ હત્યા અને આર્મ્સ એક્ટના આરોપોમાં આરોપી તરીકે સામેલ હતા. જોકે, ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટના 25 ઓક્ટોબર 2024ના ચુકાદા મુજબ આ ચોક્કસ આરોપોમાં પુરાવાના અભાવે તેમને નિર્દોષ છોડવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ, IPC કલમ 506(2) હેઠળ તેમને દોષિત ઠેરવી ત્રણ વર્ષની સાદી કેદ અને રૂ.25 હજારના દંડની સજા ફટકારવામાં આવી હોવાનું કોંગ્રેસે જણાવ્યું છે.
આ ઉપરાંત પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં જુગારધારા હેઠળનો કેસ તથા મારામારીના ગુના સંબંધિત કેસ પણ નોંધાયેલા હોવાનો કોંગ્રેસે દાવો કર્યો છે. જોકે, આ બંને કેસ અંગે પ્રમાણિત નકલો ઉપલબ્ધ ન હોવાનું જણાવી સંબંધિત પોલીસ રેકોર્ડ પરથી સત્યાપન કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
કોલવડામાં કોંગ્રેસના બેનર ફાડવામાં આવ્યા
કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય બળદેવજી ઠાકોરે આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે, કોલવડા ગામમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના બેનરો ફાડી નાખવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવારો ડીજે સાથે પ્રચાર માટે જાય છે ત્યારે ડીજેના વાહનોની ચાવી લઈ લેવામાં આવતી હોવાનો પણ તેમણે દાવો કર્યો હતો. આ અંગે રેન્જ આઈજીને રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
બીજી તરફ પાટણના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે આ મામલે આક્રમક પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું હતું કે, "અમને પણ આવડે છે. જો ધાક-ધમકીથી ચૂંટણી લડવી હોય તો અમે તે રીતે પણ તૈયાર છીએ."
કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો છે કે કેટલાક વિસ્તારોમાં બેનરો ફાડી નાખવા, ડીજે બંધ કરાવવા, ડ્રાઈવરોને ધાકધમકી આપવા અને ઉમેદવારો-કાર્યકરો પર દબાણ લાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. કોંગ્રેસે પોલીસ તંત્રને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી નિર્ભય વાતાવરણમાં ચૂંટણી યોજાય તે માટે પૂરતો બંદોબસ્ત અને સતત પેટ્રોલિંગ રાખવાની માંગ કરી છે.
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