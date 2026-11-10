ગાંધીનગરઃ CM ભૂપેન્દ્ર પટેલએ નૂતન વર્ષના પ્રારંભે પંચદેવ મંદિરે કર્યા દર્શન, પ્રધાનમંત્રીએ પાઠવી શુભકામનાઓ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલએ રાજ્યના તમામ નાગરિકોના સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હતી.
Published : November 10, 2026 at 8:42 AM IST|
Updated : November 10, 2026 at 8:50 AM IST
ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં હર્ષોલ્લાસ સાથે વિક્રમ સંવત 2083ના નૂતન વર્ષની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે ત્યારે, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલએ ગાંધીનગરમાં પંચદેવ મંદિરમાં દર્શન કરીને પૂજા-અર્ચના કરી હતી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલએ રાજ્યના તમામ નાગરિકોના સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હતી.
દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ સૌ નાગરિકોના સુખ સમૃદ્ધિ અને આરોગ્યમય જીવનની પ્રાર્થના કરી હતી અને મંદિર પરિસરમાં દર્શનાર્થીઓનું અભિવાદન ઝીલી નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી.
પ્રધાનમંત્રીએ પાઠવી શુભેચ્છાઓ
નૂતન વર્ષાભિનંદન…!!! નવા વર્ષનો આ પાવન પ્રારંભ આપ સૌના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સુખાકારીની નવી આશાઓ લઈને આવે. સૌનું જીવન ઉત્તમ આરોગ્ય, ઉમંગ અને ઉત્સાહથી છલકાતું રહે, એવી હૃદયપૂર્વક શુભકામનાઓ!— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2026
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ X (ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કરીને વિશ્વભરમાં વસતા તમામ ગુજરાતી ભાઈ-બહેનોને, ગુજરાતી નૂતન વર્ષ 'બેસતા વર્ષ'ના પાવન અવસરે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
નૂતન વર્ષાભિનંદન…!!! નવા વર્ષનો આ પાવન પ્રારંભ આપ સૌના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સુખાકારીની નવી આશાઓ લઈને આવે. સૌનું જીવન ઉત્તમ આરોગ્ય, ઉમંગ અને ઉત્સાહથી છલકાતું રહે, એવી હૃદયપૂર્વક શુભકામનાઓ!
'સૌ સાથે મળીને નૂતન વર્ષે સંકલ્પ કરીએ'
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (ટ્વિટર) પર CMO Gujarat એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વિક્રમ સંવત 2083ના નૂતન વર્ષના પ્રથમ દિવસનો પ્રારંભ ગાંધીનગરના પંચદેવ મંદિરમાં ભક્તિભાવપૂર્વક દર્શન-પૂજનથી કર્યો.
મુખ્યમંત્રીએ આ અવસરે સૌ નાગરિકોના સુખ સમૃદ્ધિ અને આરોગ્યમય જીવનની પ્રાર્થના કરી હતી અને મંદિર પરિસરમાં દર્શનાર્થીઓનું અભિવાદન ઝીલી નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વિક્રમ સંવત 2083ના નૂતન વર્ષના પ્રથમ દિવસનો પ્રારંભ ગાંધીનગરના પંચદેવ મંદિરમાં ભક્તિભાવપૂર્વક દર્શન-પૂજનથી કર્યો. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ અવસરે સૌ નાગરિકોના સુખ સમૃદ્ધિ અને આરોગ્યમય જીવનની પ્રાર્થના કરી હતી અને મંદિર પરિસર માં દર્શનાર્થીઓનું અભિવાદન ઝીલી નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સૌ નાગરિકોને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવતા કહ્યું કે, વિકસિત ભારત અને નશામુક્ત ભારત માટે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલા સંકલ્પને સાકાર કરવામાં વિકસિત ગુજરાત અને નશા મુક્તગુજરાત માટે સૌ સાથે મળીને નૂતન વર્ષે સંકલ્પ કરીએ.— CMO Gujarat (@CMOGuj) November 10, 2026
મુખ્યમંત્રીએ સૌ નાગરિકોને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવતા કહ્યું કે, વિકસિત ભારત અને નશામુક્ત ભારત માટે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલા સંકલ્પને સાકાર કરવામાં વિકસિત ગુજરાત અને નશા મુક્તગુજરાત માટે સૌ સાથે મળીને નૂતન વર્ષે સંકલ્પ કરીએ.
મહત્ત્વનું છે કે, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી દિવાળીના પર્વ સમયે ગુજરાતની મુલાકાતે છે. દરમિયાન તેમણે વાડજ રામાપીરના ટેકરા સ્લમ વિસ્તારના નાગરિકો માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નિર્માણ પામેલા પાકા મકાનો સહિત 9000થી વધુ આવાસો અને 16 દુકાનોનો કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ડ્રો કરી જરૂરિયાતમંદોને ઘરની ચાવીઓ અર્પણ કરી હતી. આ પહેલા સવારે તેમણે અમદાવાદમાં એસ.જી. હાઇવે પર ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરતા અંદાજિત રૂ.464 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા ઇસ્કોનથી સાણંદ 6 લેન એલિવેટેડ કોરિડોરનું લોકાર્પણ પણ કર્યું હતું. કાર્યક્રમ બાદ એક જાહેર સભાને સંબોધતા તેમણે ગુજરાતને 2028 સુધીમાં ડ્રગ્સ મુક્ત રાજ્ય બનાવવાનો નિર્ધાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
આ દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે દેશ અને રાજ્યની યુવાધન સુરક્ષા પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું હતું કે, યુવાઓની આવનારી પેઢીને બરબાદ કરતા ડ્રગ્સના દૂષણને જડમૂળમાંથી નાબૂદ કરવા માટે સરકાર દ્વારા 'ઝીરો ટોલરન્સ'ની નીતિ અપનાવાઈ છે. ગુજરાતને ડિસેમ્બર 2028 સુધીમાં ડ્રગ્સ ફ્રી રાજ્ય બનાવવાની સામૂહિક જવાબદારી લેવા આહ્વાન કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, 1 ડિસેમ્બર 2026થી 1033 ડાયલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન અને કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત કરવામાં આવનાર છે.
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