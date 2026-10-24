ગાંધીનગર-ચિલોડા હાઇવે પર આગથી અફરાતફરી, દોઢ કલાકમાં 50 હજાર લિટર પાણીનો મારો ચલાવી કાબૂ મેળવાયો
ગાંધીનગર-ચિલોડા હાઈવે પર લેકાવાડા પાટિયા પાસે આવેલા ભંગારના ગોડાઉનમાં એકાએક ભીષણ આગ લાગતાં આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
Published : October 24, 2026 at 6:47 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર-ચિલોડા હાઈવે પર લેકાવાડા પાટિયા પાસે આવેલા ભંગારના ગોડાઉનમાં એકાએક ભીષણ આગ લાગતાં આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે તેના ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર દૂર સુધી જોવા મળ્યા હતા. ગોડાઉનની બાજુમાં આવેલી દુકાનોના વેપારીઓમાં પણ ફફડાટ ફેલાયો હતો. આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે ગાંધીનગર ફાયર બ્રિગેડની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી સતત દોઢ કલાક સુધી પાણીનો મારો ચલાવ્યો હતો. અંદાજે 50 હજાર લિટર પાણીનો ઉપયોગ કર્યા બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં સફળતા મળી હતી.
ભંગારના ગોડાઉનમાં લાગી આગ
મળતી માહિતી અનુસાર, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના PRO દ્વારા જણાવવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, ગાંધીનગર-ચિલોડા હાઈવે પર લેકાવાડા પાટિયા પાસે આવેલા ભંગારના ગોડાઉનમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. ગોડાઉનમાં મોટી માત્રામાં ભંગારનો જથ્થો હોવાથી આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આગની ઊંચી જ્વાળાઓ અને ધુમાડાના ગોટેગોટા જોઈ આસપાસના વેપારીઓમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. ગોડાઉનની નજીક આવેલી દુકાનોમાં પણ આગ પ્રસરી જવાની ભીતિ ઊભી થતાં વેપારીઓ ચિંતિત બન્યા હતા.
આગની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ગાંધીનગર ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવતાં ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. ફાયર ફાઈટરો દ્વારા આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે સતત પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, આગ વિકરાળ હોવાથી તેને કાબૂમાં લેવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે અંદાજે દોઢ કલાક સુધી સતત કામગીરી કરીને આશરે 50 હજાર લિટર પાણીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ત્યારબાદ આગ પર કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો.
હાઈટેન્શન લાઈનમાં શોર્ટ સર્કિટની આશંકા
પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ, ભંગારના ગોડાઉન ઉપરથી પસાર થતી હાઈટેન્શન વીજલાઈનના કારણે શોર્ટ સર્કિટ થતાં આગ લાગી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
બીજી તરફ, હાઈવે પરથી પસાર થતા વાહનચાલકો પણ આગના દૃશ્યો જોઈને થંભી ગયા હતા. આ સમગ્ર ઘટનામાં રાહતની વાત એ રહી કે કોઈ વ્યક્તિને ઈજા થઈ ન હતી કે જાનહાનિ થઈ ન હતી. જોકે, ગોડાઉનમાં રાખવામાં આવેલો ભંગાર બળીને રાખ થઈ જતાં મોટું આર્થિક નુકસાન થયું હોવાની શક્યતા છે.
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