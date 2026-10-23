ગાંધીનગરઃ બોગસ CCC સર્ટિફિકેટથી ઉચ્ચતર પગારનો લાભ લીધો, ખરણા ઉપકેન્દ્રના પશુધન નિરીક્ષક સામે ગુનો
ખરણા પશુ આરોગ્ય ઉપકેન્દ્ર ખાતે ફરજ બજાવતા પશુધન નિરીક્ષકે બોગસ CCC કમ્પ્યુટર કૌશલ્યનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણનો લાભ મેળવ્યાનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો
Published : October 23, 2026 at 11:41 AM IST
ગાંધીનગર: જિલ્લાના માણસા તાલુકાના ખરણા પશુ આરોગ્ય ઉપકેન્દ્ર ખાતે ફરજ બજાવતા એક પશુધન નિરીક્ષકે બોગસ CCC કમ્પ્યુટર કૌશલ્યનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણનો લાભ મેળવ્યાનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. સરકાર સાથે છેતરપિંડી અને ખોટા દસ્તાવેજ રજૂ કરવાના આક્ષેપસર સેક્ટર-7 પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાતા સમગ્ર પશુપાલન વિભાગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
સરકારના આદેશ અનુસાર પશુપાલન નિયામકની કચેરીએ કર્મચારીઓના CCC સહિતના કમ્પ્યુટર કૌશલ્યના પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ શરૂ કરી હતી. આ દરમિયાન જુનિયર ક્લાર્ક કાજલબેન દેસાઈએ ઓનલાઈન ચકાસણી કરતાં ખરણા ઉપકેન્દ્રમાં ફરજ બજાવતા પશુધન નિરીક્ષક વિપુલકુમાર પટેલનું CCC પ્રમાણપત્ર પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
શંકા વધુ ગાઢ બનતાં આ પ્રમાણપત્રની સત્તાવાર ખરાઈ ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ (GCVT), ગાંધીનગર પાસે કરાવવામાં આવી હતી. કાઉન્સિલે લેખિતમાં જવાબ આપી સ્પષ્ટ કર્યું કે રજૂ કરાયેલું પ્રમાણપત્ર તદ્દન ખોટું અને બનાવટી છે.
ખાતાકીય તપાસમાં વધુ એક ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી હતી. પ્રમાણપત્રમાં દર્શાવેલી 24 ઓક્ટોબર, 2010ની પરીક્ષાની તારીખે GCVT દ્વારા કોઈ CCC પરીક્ષા યોજાઈ જ નહોતી. તેમ છતાં વિપુલકુમાર પટેલ (રહે. પલ્લાચર, તા. પ્રાંતિજ, જિ. સાબરકાંઠા)એ આ પ્રમાણપત્રના આધારે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણનો લાભ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
આ સમગ્ર કૌભાંડ અંગે પશુપાલન નિયામકે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપ્યા બાદ નાયબ પશુપાલન નિયામકની કચેરીના નાયબ નિયામક ડૉ. સુકેતુકુમાર બાબુલાલ ઉપાધ્યાયે સેક્ટર-7 પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી બોગસ પ્રમાણપત્ર ક્યાંથી તૈયાર કરવામાં આવ્યું અને તેનો ઉપયોગ કરીને કેટલો સરકારી આર્થિક લાભ મેળવવામાં આવ્યો તે દિશામાં વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચોઃ
'દોઢ ટનનું AC આપો નહીંતર ફેક્ટરી બંધ કરાવી નાખીશ', પછી લાંચિયા PI સાહેબ આ રીતે ઝડપાયા!
અદાણી CNGમાં એક ઝાટકે 4.45 રૂપિયાનો ધરખમ વધારો; 100 રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગયો ભાવ