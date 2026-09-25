ગાંધીનગર: મોરને ચણ નાખવા ગયેલા વાવોલના નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારીની ઘાતકી હત્યા, શકમંદ પોલીસ સકંજામાં
હત્યા પાછળના ચોક્કસ કારણ સુધી પહોંચવા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
Published : September 25, 2026 at 5:01 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર શહેરમાં સમાવાયેલા વાવોલ ગામના મૂળ વતની અને હાલમાં સેક્ટર-26માં રહેતા નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી રમેશભાઈ મોતીભાઈ પટેલની આજે વહેલી સવારે હત્યા કરવામાં આવતા ચકચાર મચી છે. ચરેડી નજીક આવેલી એક સરકારી જગ્યામાં વૃદ્ધની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. બનાવને પગલે પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. પોલીસે આ મામલે એક શકમંદને અટકાયતમાં લીધો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, રમેશભાઈ પટેલ પક્ષીપ્રેમી હતા અને છેલ્લા ઘણા સમયથી દરરોજ સવારના સમયે મોરને ચણ નાખવા માટે ચરેડી નજીકની સરકારી જગ્યામાં જતા હતા. આજે પણ તેઓ પોતાના નિત્યક્રમ મુજબ વહેલી સવારે સેક્ટર-26 ખાતેના નિવાસસ્થાનેથી મોરને મકાઈ ખવડાવવા માટે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન કોઈ અજાણ્યા શખ્સે તેમના પર હુમલો કરી દીધો હતો.
હુમલો એટલો ગંભીર હતો કે રમેશભાઈ પટેલનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. વહેલી સવારે વૃદ્ધની હત્યાની જાણ થતાં આસપાસના વિસ્તારમાં પણ લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. બનાવની જાણ પોલીસને કરવામાં આવતા પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કરી હત્યા પાછળનું કારણ જાણવા માટે તપાસ હાથ ધરી છે. સાથે જ મૃતકના પરિવારજનો અને સગા-સંબંધીઓ પાસેથી પણ માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે. વૃદ્ધની હત્યા કયા કારણોસર કરવામાં આવી અને હુમલાખોર સાથે મૃતકને કોઈ ઓળખાણ હતી કે કેમ તે સહિતના મુદ્દે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
મળતી માહિતી મુજબ પોલીસે આ હત્યાના બનાવમાં એક શકમંદને અટકાયતમાં લીધો છે. શકમંદની પૂછપરછ દરમિયાન હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ અને સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે મહત્વની વિગતો સામે આવે તેવી શક્યતા છે.
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