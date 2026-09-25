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ગાંધીનગરમાં ભાજપની 32 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર, નેતાઓના ફેવરેટ વાળંદ અને મનપા ફોટોગ્રાફરને મળી ટિકિટ

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની 44 બેઠકો માટે ભાજપે 11માંથી 8 વોર્ડના 32 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે, જેમાં સેક્ટર-11ના વાળંદ ધર્મેન્દ્ર નાઈનું નામ ચર્ચામાં છે.

ગાંધીનગરમાં ભાજપની 32 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર
ગાંધીનગરમાં ભાજપની 32 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 8:46 PM IST

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ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપે અંતે પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. ભાજપ દ્વારા 11માંથી 8 વોર્ડ માટે કુલ 32 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. વોર્ડ નંબર 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 અને 11ના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બાકીના વોર્ડની બેઠકો માટેના ઉમેદવારોના નામ હજુ જાહેર થવાના બાકી છે.

ભાજપની આ યાદી જાહેર થતાં જ ઉમેદવાર પસંદગીને લઈને ગાંધીનગરના રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે. એક તરફ પક્ષે સંગઠન સાથે જોડાયેલા જૂના ચહેરાઓને તક આપી છે, તો બીજી તરફ વ્યવસાયિક અને સામાજિક ક્ષેત્રે અલગ ઓળખ ધરાવતા ચહેરાઓને પણ ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. જેમાં સેક્ટર-11માં વાળંદની દુકાન ધરાવતા ધર્મેન્દ્ર નાઈને ટિકિટ મળવી અને મહાનગરપાલિકામાં ફોટોગ્રાફીનું કામ કરતા યુવકને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવવો ખાસ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

ગાંધીનગરમાં ભાજપની 32 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર (Etv Bharat Gujarat)

10 ઉમેદવારોને ફરી તક

ભાજપની યાદીમાં કુલ 10 ઉમેદવારોને રિપીટ કરવામાં આવ્યા હોવાની વિગતો સામે આવી છે. પક્ષની અંદર નો-રિપીટની ચર્ચા વચ્ચે વર્તમાન કોર્પોરેટરોને ફરી તક મળતા રાજકીય વર્તુળોમાં અલગ-અલગ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. તેમાં નાગરિક બેંકના ચેરમેન તેમજ વર્તમાન કોર્પોરેટરોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

વર્તમાન મહામંત્રી અને કોર્પોરેટર જસવંત પટેલને પણ ફરી તક આપવામાં આવી છે. આ સાથે સંગઠનમાં અગાઉ મહત્વની જવાબદારી સંભાળી ચૂકેલા નેતાઓને પણ ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે.

વાળંદ અને ફોટોગ્રાફરને મળી ટિકિટ
વાળંદ અને ફોટોગ્રાફરને મળી ટિકિટ (Etv Bharat Gujarat)

બે પૂર્વ મહામંત્રી ફરી ચૂંટણી મેદાનમાં

ભાજપે સંગઠનમાં અગાઉ મહામંત્રી રહી ચૂકેલા ગૌરાંગ પટેલ અને કનુ દેસાઈને પણ ટિકિટ આપી છે. ખાસ કરીને કનુ દેસાઈનું નામ વોર્ડ નંબર-5 સાથે ચર્ચામાં હતું. ગાંધીનગર ભાજપ સંગઠનમાં અગાઉ ત્રણ ટર્મ સુધી મહામંત્રી રહી ચૂકેલા કનુ દેસાઈ અગાઉ ચૂંટણી પણ લડી ચૂક્યા છે.

આ ઉપરાંત પક્ષના સંગઠન સાથે લાંબા સમયથી જોડાયેલા અન્ય ચહેરાઓને પણ ઉમેદવારી આપવામાં આવી છે. જેના કારણે ભાજપે અનુભવ અને સંગઠનના સમીકરણ વચ્ચે સંતુલન સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

પૂર્વ ધારાસભ્યના પરિવારને પણ તક

ભાજપની ઉમેદવાર યાદીમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય અશોક પટેલના પુત્રવધૂ અને નાગરિક બેંકની ડિરેક્ટર તન્વી પટેલને પણ ટિકિટ આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ટિકિટ પસંદગીની પ્રક્રિયામાં સહસંયોજક તરીકે રહેલા સુરેશ મહેતાની પત્નીને પણ ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે.

શહેર સંગઠન સાથે જોડાયેલા કેટલાક નેતાઓના પરિવારના સભ્યોને પણ ટિકિટ મળતા પરિવાર આધારિત ઉમેદવારીને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ છે. અત્યાર સુધી કોંગ્રેસ પર પરિવારવાદના મુદ્દે રાજકીય આક્ષેપો કરતી ભાજપની ઉમેદવાર પસંદગીમાં પણ પરિવારના સભ્યોને સ્થાન મળ્યું હોવાની ચર્ચા હવે સ્થાનિક રાજકારણમાં જોવા મળી રહી છે.

કોંગ્રેસમાંથી આવેલા અંકિત બારોટને પણ તક

કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા અંકિત બારોટને વોર્ડ નંબર-3માંથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે. પક્ષપલટા બાદ અંકિત બારોટને સીધી ચૂંટણીની તક મળતા વોર્ડ નંબર-3નું રાજકીય સમીકરણ પણ ચર્ચામાં આવ્યું છે.આ સાથે ભાજપે માત્ર પરંપરાગત સંગઠનના ચહેરાઓ પર આધાર રાખવાને બદલે વિવિધ સામાજિક અને રાજકીય પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા લોકોને પણ ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.

વોર્ડ બદલવાના મુદ્દે પણ ચર્ચા

ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ દ્વારા અગાઉ ઉમેદવારોને વોર્ડ બદલવાની મંજૂરી નહીં આપવાની વાત કરવામાં આવી હોવાની ચર્ચા વચ્ચે કેટલીક ઉમેદવારીને લઈને વોર્ડ બદલવાના મુદ્દે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ઉમેદવારીની અંતિમ યાદી બાદ હવે આ મુદ્દો પક્ષની અંદર કેટલો અસરકારક બને છે તેના પર પણ નજર રહેશે.

ગાંધીનગર મનપાની 44 બેઠકો માટે 11 ઓક્ટોબરે મતદાન યોજાવાનું છે અને 13 ઓક્ટોબરે મતગણતરી થશે. ઉમેદવારીપત્ર ભરવાની અંતિમ તારીખ 26 સપ્ટેમ્બર છે.

ભાજપની 32 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થયા બાદ હવે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીની સામે ભાજપનું ઉમેદવાર સમીકરણ સ્પષ્ટ બન્યું છે. આમ આદમી પાર્ટી અત્યાર સુધી 29 ઉમેદવારો જાહેર કરી ચૂકી છે, જ્યારે કોંગ્રેસે પણ 25 સપ્ટેમ્બરે પોતાની પ્રથમ યાદીમાં 19 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે.

હવે બાકી રહેલા વોર્ડ માટે ભાજપ કોને મેદાનમાં ઉતારે છે અને અંતિમ યાદી બાદ પક્ષમાં ઊભા થતા અસંતોષને કેવી રીતે સંભાળે છે તે આગામી દિવસોમાં મહત્વનું બની રહેશે.

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વાળંદ અને ફોટોગ્રાફરને ભાજપની ટિકિટ
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