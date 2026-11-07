ગાંધીનગર અક્ષરધામમાં દીપોત્સવ: 10 હજાર દીવડાઓની રોશનીથી ઝળહળશે મંદિર, 8થી 15 નવેમ્બર સુધી ઉજવણી
ગાંધીનગર અક્ષરધામમાં 8થી 15 નવેમ્બર દરમિયાન 10 હજાર દીવડાઓ સાથે દીપોત્સવ યોજાશે, છેલ્લા 34 વર્ષથી દિવાળીથી દેવદિવાળી સુધી અક્ષરધામમાં દીપોત્સવની પરંપરા જળવાઈ રહી છે.
Published : November 7, 2026 at 9:30 PM IST
ગાંધીનગર: સમગ્ર દેશમાં દિવાળીના પર્વની ઉજવણી રોશની અને દીવડાઓ પ્રગટાવીને કરવામાં આવે છે. પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર, ભગવાન શ્રીરામ 14 વર્ષનો વનવાસ પૂર્ણ કરીને માતા સીતા અને લક્ષ્મણ સાથે અયોધ્યા પરત ફર્યા, ત્યારે તેમના સ્વાગતમાં અયોધ્યાવાસીઓએ ઘેર ઘેર દીવડાઓ પ્રગટાવીને નગરીને રોશનીથી ઝળહળતી કરી હતી. ત્યારથી દિવાળીને પ્રકાશના પર્વ તરીકે ઉજવવાની પરંપરા ચાલી આવી છે. ત્યારે ગાંધીનગરના સેક્ટર-20માં આવેલા BAPS સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ મંદિરમાં પણ પ્રકાશના આ પર્વની અનોખી અને ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. અહીં 10 હજાર જેટલા પરંપરાગત દીવડાઓની ઝળહળતી રોશની વચ્ચે 8થી 15 નવેમ્બર દરમિયાન દીપોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ગાંધીનગર અક્ષરધામ મંદિર ખાતે છેલ્લા 34 વર્ષથી દિવાળીના પર્વથી લઈને દેવદિવાળી સુધી દીપોત્સવની પરંપરા જાળવી રાખવામાં આવી છે. આ વર્ષે પણ મંદિર પરિસરમાં અંદાજે 10 હજાર દીવડાઓ પ્રગટાવીને સમગ્ર વાતાવરણને ભક્તિ અને પ્રકાશથી ભરપૂર બનાવવામાં આવ્યું છે. સાંજના છ વાગ્યાથી રાત્રિના આઠ વાગ્યા સુધી દીવડાઓની રોશની વચ્ચે અક્ષરધામનું અલૌકિક સૌંદર્ય નિહાળવાનો લહાવો મુલાકાતીઓને મળશે.
દીપોત્સવ નિમિત્તે મંદિર પરિસરને વિશેષ રીતે શણગારવામાં આવ્યું છે. હજારો દીવડાઓના પ્રકાશથી મંદિરની સુંદરતા અનેકગણી વધી ગઈ છે. આ ઉપરાંત મુલાકાતીઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલું ગ્લો ગાર્ડન પણ વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. રંગબેરંગી રોશની અને આકર્ષક સજાવટથી સજ્જ ગ્લો ગાર્ડન મુલાકાતીઓને અલગ જ અનુભવ કરાવશે. સાથે જ મંદિરના ગાર્ડન ગ્રુપમાં હરિભક્તો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી સુંદર રંગોળી પણ લોકોમાં આકર્ષણ જમાવી રહી છે.
અક્ષરધામ મંદિરના સ્વયંસેવક જયેશભાઈ મંડાણકાએ જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે દીપોત્સવનું આયોજન 8 નવેમ્બરથી 15 નવેમ્બર 2026 સુધી કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે મુલાકાતીઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને 9 નવેમ્બર, સોમવારના રોજ પણ અક્ષરધામ મંદિર પરિસર ખુલ્લું રાખવામાં આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન લોકો મંદિરની વિવિધ પ્રદર્શનીઓની મુલાકાત લઈ શકશે તેમજ પ્રસિદ્ધ વોટર શોનો પણ આનંદ માણી શકશે.
દિવાળીના પર્વમાં દીવડાઓ માત્ર શણગારનું માધ્યમ નથી, પરંતુ અંધકાર પર પ્રકાશના, અજ્ઞાન પર જ્ઞાનના અને નિરાશા પર આશાના વિજયનું પ્રતીક પણ છે. ત્યારે અક્ષરધામમાં યોજાતો આ દીપોત્સવ ભક્તિ, સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિકતાનો સુંદર સમન્વય બની રહ્યો છે. હજારો દીવડાઓની રોશની વચ્ચે અક્ષરધામની મુલાકાત લેતા શ્રદ્ધાળુઓ અને પ્રવાસીઓ માટે આ ઉજવણી યાદગાર અનુભવ બની રહેશે.
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