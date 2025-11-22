ગાંધીનગર ACBએ સિહોરમાં કરી સફળ ટ્રેપ: પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સહિત 2 ઝડપાયા, 4 લોકો સામે કાર્યવાહી
બે શખ્સો રંગે હાથ ઝડપાયા હતા જ્યારે એક અધિકારીને સહિત અન્ય એક વ્યક્તિ પકડવાના બાકી છે.
Published : November 22, 2025 at 6:53 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના સિહોરમાં ગાંધીનગત એસીબી દ્વારા ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવી હતી. જેમાં બે શખ્સો રંગે હાથ ઝડપાયા હતા જ્યારે એક અધિકારીને સહિત 2 વ્યક્તિ પકડવાના બાકી છે.
ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર ખાતે ગાંધીનગરની એસીબી દ્વારા એક ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવી હતી. ગોઠવવામાં આવેલા છટકામાં એક સરકારીને એક ખાનગી શખ્સ ઝપટે ચડી ગયા છે જ્યારે એક સરકારી અધિકારી અને અન્ય એક શખ્સ મળી ચાર સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ACBના છટકામાં બે લોકોની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે જ્યારે વધુ બે શખ્સો તેમાં સામેલ હોય તેની સામે પણ કાર્યવાહી કરાઈ હાથ ધરવામાં આવી છે.
એ.સી.બી. ટોલ ફ્રી ની ફરિયાદને આધારે આક્ષેપિત (૧)દશરથસિંહ ચૌહાણ, વિસ્તરણ અધિકારી, તાલુકા પંચાયત શિહોર (૨)રૂતુરાજસિંહ પરમાર, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (૩)જીગરભાઈ ઠક્કર, પ્રજાજન (૪)વિરેન્દ્રસિંહ ગોહેલ, પ્રજાજન વિરુદ્ધ રૂ।.૧,૫૦,૦૦૦/-ની લાંચ લેવાના ગુનામાં આક્ષેપિત ૨ અને ૩ લાંચ લેતા ઝડપાયા.— ACB Gujarat (@ACBGujarat) November 22, 2025
લાંચ કઈ બાબતે માંગવામાં આવી?
ગાંધીનગર એસીબી દ્વારા જણાવવામાં આવેલી માહિતી પ્રમાણે ફરિયાદી ક્લસ્ટર કો-ઓર્ડીનેટરની નોકરીમાં ફરીથી પાછા લેવા તથા બાકી પગાર આપવા પોલીસ ફરિયાદ નહીં કરવા માટે દશરથસિંહ પાંચાભાઈ ચૌહાણ (વિસ્તરણ અધિકારી, વર્ગ-3) તાલુકા પંચાયત શિહોરવાળાએ બે લાખની લાંચની માગણી કરી હતી. જે ફરિયાદી લાંચ નહીં માંગતા હોવાથી ગાંધીનગર એસીબીનો સંપર્ક કરી છટકું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું.
ક્યા ગોઠવાયું છટકું?
ફરિયાદને પગલે ગાંધીનગર એસીબી ઇન્સ્પેક્ટર ડી.એ. ચૌધરી દ્વારા છટકાનું આયોજન કરાયું હતું. સિહોરના અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ પ્રથમ માળે ફરિયાદીના મિત્રની સાથે વાતચીત કરી લાંચના નાણા ઋતુરાજસિંહ ધીરુભાઈ પરમાર (પોલીસ કોન્સ્ટેબલ), જીગર જયંતીભાઈ ઠક્કર (ખાનગી વ્યક્તિ) અને વિરેન્દ્રસિંહ ગોહિલના મારફતે આપવાનું જણાવતા છટકુ ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે સ્થળ ઉપર ઋતુરાજસિંહ ધીરુભાઈ પરમાર (પોલીસ કોન્સ્ટેબલ) અને જીગરભાઈ જયંતીભાઈ ઠક્કર (ખાનગી વ્યક્તિ)એ બે લાખ પૈકી 1.5 લાખની લાંચ લેતા ઝડપાઈ ગયા હતા.
ગુન્હો નોંધાયો અને ધરપકડ બાકી:
ગાંધીનગર એસીબી દ્વારા ઋતુરાજસિંહ ધીરુભાઈ પરમાર (પોલીસ કોન્સ્ટેબલ) અને જીગર જયંતીભાઈ ઠક્કરને ઝડપી લીધા હતા. એકબીજાને મેળાપીપણુ, રાજ્ય સેવકના હોદ્દાનો દુરુપયોગ અને ગુનાહિત ગેરવર્તુણુક કરી ગુનો કર્યા બાબતને પગલે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જેમાં દશરથસિંહ પાંચાભાઇ ચૌહાણ (વિસ્તરણ અધિકારી વર્ગ-૩) ઝડપવાના બાકી છે અને વિરેન્દ્રસિંહ ગોહિલ વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
