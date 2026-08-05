ETV Bharat / state

ગાંધીનગર: સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર યુવકને 20 વર્ષની કેદ અને ₹4 લાખ વળતરનો હુકમ

ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે સગીરા બાળકીના અપહરણ અને દુષ્કર્મના ગંભીર કેસમાં આરોપી સાગરસિંહ બાબુજી ગોહિલને દોષિત ઠેરવી કડક સજા ફટકારી છે.

ગાંધીનગર પોક્સો કોર્ટ
ગાંધીનગર પોક્સો કોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 5:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગાંધીનગર શહેરમાં એક સગીરા સાથે યુવક દ્વારા પ્રેમાલાપ કરવામાં આવ્યો હતો. સેક્ટર-24માં રહેતા યુવકે સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. એક વખત ઘરના સભ્યોએ પણ આ બાબત પકડી લીધી હતી. આ યુવક સગીરાને ફરવા જવાનું કહીને તેના પરિચિતના ઘરે લઈ ગયો હતો અને ત્યાં શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો. આ ઘટનાની તેના પરિવારજનોને જાણ થતાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. આ કેસ ગાંધીનગરની પોક્સો કોર્ટમાં ચાલતાં આરોપીને 20 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ગાંધીનગર શહેરમાં રહેતી સગીરાને સેક્ટર-24માં રહેતા સાગરસિંહ બાબુજી ગોહિલે પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી અને લગ્નની લાલચ આપીને સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. વર્ષ 2024માં આરોપીએ 15 વર્ષ 6 મહિનાની સગીરાને સ્કૂલ જવાના રસ્તેથી લલચાવી પોતાની સાથે લઈ જઈ લગ્ન કરવાની લાલચ આપી વારંવાર શારીરિક શોષણ કર્યું હતું. સગીરાને ફરવા જવાનું કહીને તેના સંબંધીના ઘરે લઈ ગયો હતો અને એક રૂમમાં શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો. ત્યારબાદ ફરીથી પણ સગીરાને લઈ ગયો હતો, પરંતુ સગીરા તે સમયે પિરિયડમાં હોવાથી તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો ન હતો. આ ઘટનાની સગીરાએ તેના ઘરવાળાને જાણ કરતાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાવ્યો હતો.

આ કેસ ગાંધીનગર કોર્ટમાં ચાલ્યો હતો. બીજા વધારાના સેશન્સ જજ એસ.વી. શર્માની કોર્ટે પુરાવા અને સાક્ષીઓના આધારે આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો હતો. સરકાર તરફથી વધારાના પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર સુનિલ એસ. પંડ્યા દ્વારા કડક સજાની દલીલ કરવામાં આવી હતી. દંડ ન ભરાય તો વધારાની કેદની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કોર્ટે જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ મારફતે ભોગ બનનાર સગીરાને ₹4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો પણ આદેશ કર્યો છે. ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે સગીરા બાળકીના અપહરણ અને દુષ્કર્મના ગંભીર કેસમાં આરોપી સાગરસિંહ બાબુજી ગોહિલને દોષિત ઠેરવી કડક સજા ફટકારી છે.

TAGGED:

GANDHINAGAR
MAN RAPED A MINOR
SENTENCED TO 20 YEARS
MAN SENTENCED TO 20 YEARS
SENTENCED TO 20 YEARS IN PRISON

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.