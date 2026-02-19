ગાંધીનગર: 59 તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO)ની તાત્કાલિક અસરથી બદલી, જુઓ યાદી
19 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ જારી કરવામાં આવ્યા છે. જેની યાદી નીચે મુજબ છે.
59 તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO)ની તાત્કાલિક અસરથી બદલી (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 19, 2026 at 4:56 PM IST
ગાંધીનગર : ગુજરાત સરકારના પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત વિકાસ સેવા, વર્ગ-૨ સંવર્ગમાં ફરજ બજાવતા 59 તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલીના આદેશો બહાર પાડવામાં આવ્યા છે.
આ બદલીના આદેશો 19 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ જારી કરવામાં આવ્યા છે. જેની યાદી નીચે મુજબ છે.
|અધિકારીનું નામ અને હાલની નિમણૂંકનું સ્થળ
|બદલીથી નિમણૂંકનું સ્થળ
|ધવલકુમાર ગોવિંદભાઈ લીંબાસીયા, જાંબુઘોડા, જિ.પંચમહાલ.
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સમી, જિ.પાટણ.
|નિતીનકુમાર રતુભાઇ ચૌધરી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી શંખેશ્વર, જિ.પાટણ.
|તાલુકા વિકાસ અધિકાર, ખેડબ્રહ્મા, જિ.સાબરકાંઠા.
|દેવપ્રિયાબા મહોબતસિંહ ઝાલા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, હારીજ, જિ.પાટણ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વિજાપુર, જિ.મહેસાણા.
|નિમેશકુમાર અરવિંદભાઇ પટેલ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, નડીયાદ, જિ.ખેડા.
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વાલોડ, જિ.તાપી.
|કલ્પનાબેન શામળદાસ ભૂરીયા, મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (યોજના), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.બનાસકાંઠા.
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, હડાદ, જિ.બનાસકાંઠા.
|રાહુલ દિલીપભાઈ પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, નિઝર, તાપી
મદદનીશ ચૂંટણી કમિશ્નર, રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ, ગાંધીનગર.
|કમલેશ કાન્તિભાઇ પટેલ, મદદનીશ ચૂંટણી કમિશ્નર, રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ, ગાંધીનગર
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સાઠંબા, જિ.અરવલ્લી.
ધવલકુમાર રણછોડભાઈ પટેલ,
તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જલાલપોર, જિ.નવસારી
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, આણંદ, જિ.આણંદ.
|રોનકકુમાર એમ.પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, આણંદ, જિ.આણંદ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સોજીત્રા, જિ.આણંદ.
|રવિન્દ્રસિંહ લાલજીભાઈ સોલંકી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, માંડવી, જિ.સુરત
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, અરેઠ, જિ.સુરત
|કંદર્પ ચંદ્રવદન પંડ્યા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ધાનપુર, જિ.દાહોદ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ગોધર, જિ.મહીસાગર
|મુકેશકુમાર ઇશ્વરભાઇ પટેલ, જિ.સાબરકાંઠા. તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ખેડબ્રહ્મા
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, શામાળજી, જિ.અરવલ્લી
|નરેશ એમ.લાડુમોર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, બોરસદ, જિ.આણંદ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, આમોદ, જિ.ભરૂચ
|કવિતાબેન સુખદેવભાઈ મહેશ્વરી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, પોશીના, જિ.સાબરકાંઠા
|મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (વહીવટ), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી,જિ.ડાંગ
|ગોવિંદભાઇ બળદેવભાઈ ચૌધરી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વિજાપુર, જિ.મહેસાણા
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ચાણસ્મા, જિ.પાટણ
|તેજલ જગતસિંહ વાઘેલા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, રાધનપુર, જિ.પાટણ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, શંખેશ્વર, જિ.પાટણ
|સતિષભાઈ મુકેશલાલ પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, પેટલાદ, જિ.આણંદ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, બોરસદ, જિ.આણંદ
|અંકિતકુમાર કે.ઝાલા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વડાલી, જિ.સાબરકાંઠા
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, પોશીના, જિ.સાબરકાંઠા
|વિનોદભાઇ જગશીભાઈ પરમાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, માળીયા હાટીના, જિ.જુનાગઢ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વાવ, જિ.વાવ-થરાદ
|સંજયકુમાર ગલબાભાઈ ઉપલાણા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દસાડા-પાટડી, જિ.સુરેન્દ્રનગર
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વડાલી, જિ.સાબરકાંઠા
|હાર્દિક મહેશભાઈ રાઠોડ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જંબુસર, જિ.ભરૂચ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, હિંમતનગર, જિ.સાબરકાંઠા
|ભાવસિંહ બી.પરમાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, બારડોલી, જિ.સુરત
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, પલસાણા, જિ.સુરત
|પ્રકાશભાઇ આર.પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, પલસાણા, જિ.સુરત.
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, કામરેજ, જિ.સુરત.
|મિલનકુમાર મુળચંદભાઈ ઉકાવાળા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ગોંડલ, જિ.રાજકોટ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, હારીજ, જિ.પાટણ
|કલ્પેશકુમાર હરિસિંહ ગઢવી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ઝાલોદ, જિ.દાહોદ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ભાવનગર, જિ.ભાવનગર
|તેજસકુમાર એ.પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જેતપુરપાવી | જિ.છોટાઉદેપુર
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મોરવા હડફ, જિ.પંચમહાલ
|રિધ્ધી જયંતિભાઈ પટેલ, તાલુકા સાંગાણી, જિ.રાજકોટ. વિકાસ અધિકારી, કોટડા
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સુઇગામ, જિ.વાવ-થરાદ
|વ્રજ સંજયકુમાર પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, માતર, જિ.ખેડા
|જિ.ખેડા. તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ઠાસરા
|પ્રકાશ સોમાભાઈ પરમાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મહેમદાબાદ, જિ.ખેડા
|ચીટનીશ, વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
|પારસ હસમુખભાઈ પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, તારાપુર, જિ.આણંદ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, નવસારી, જિ.નવસારી.
|પાયલબેન ભરતભાઈ ચૌધરી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વાંકાનેર, જિ.મોરબી
|ચીટનીશ, ગ્રામ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
|પંકજકુમાર જોરાવરસિંહ મહિડા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દહેગામ, જિ.ગાંધીનગર
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મહેમદાબાદ, જિ.ખેડા
|તિરેનકુમાર પ્રવિણભાઇ લાડોલા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વાવ, જિ.વાવ-થરાદ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ધરણીધર, જિ.વાવ-થરાદ
|ગૌતમકુમાર પ્રભુલાલ ભીમાણી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, પડધરી, જિ.રાજકોટ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ટંકારા, જિ.મોરબી
|ગીતાબેન ધીરૂભાઈ શીરોયા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વઢવાણ, જિ.સુરેન્દ્રનગર
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, પડધરી, જિ.રાજકોટ
|આરીસ ઇબ્રાહિમ શેખ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ભેંસાણ, જિ.જુનાગઢ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સાવલી, જિ.વડોદરા
|વૈશાલી કૃષ્ણકાન્ત રાવ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વાલીયા, જિ.ભરૂચ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વાગરા, જિ.ભરૂચ
|દિક્ષીતકુમાર વી.ઠક્કર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, નખત્રાણા, જિ.કચ્છ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ભુજ, જિ.કચ્છ
|વંદનાબેન એમ.દેસાઇ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સુઇગામ, જિ.વાવ-થરાદ
|ચીટનીશ-કમ-તાલુકા વિકાસ | અધિકારી (જમીન દબાણ), જિલ્લા પંચાયત કચેરી, જિ.નર્મદા
|મહેશકુમાર સવજીભાઇ શિરોયા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, બાબરા, જિ.અમરેલી
|જિ.સુરત. તાલુકા વિકાસ અધિકારી, બારડોલી
|ઉમેદકુમાર ચતુરભાઈ સોલંકી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મોરવા-હડફ, જિ.પંચમહાલ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, માતર, જિ.ખેડા
|સચિનકુમાર જી.પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, કામરેજ, જિ.સુરત
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, દહેગામ, જિ.ગાંધીનગર
|પાર્થકુમાર કિરીટભાઇ પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, શહેરા, જિ.પંચમહાલ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જાંબુઘોડા, જિ.પંચમહાલ
|પીયુષકુમાર કાનજીભાઇ રાવત, જિ.ભાવનગર. તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ભાવનગર
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, લખતર, જિ.સુરેન્દ્રનગર
|શ્વેતાબેન રાજેન્દ્રકુમાર ત્રિવેદી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, લખતર, જિ.સુરેન્દ્રનગર
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વઢવાણ, જિ.સુરેન્દ્રનગર
|અનિલભાઈ આર.ત્રિવેદી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મુન્દ્રા, જિ.કચ્છ.
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સાંતલપુર, જિ.પાટણ.
|સોનુ વિષ્ણુભાઇ શર્મા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સાંતલપુર, જિ.પાટણ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સોનગઢ, જિ.તાપી
|વિભૂતિબહેન ધીરજકુમાર સેવક, મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી(યોજના), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.કચ્છ
|મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી (વહીવટ), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.પંચમહાલ
|નવિનચંદ્ર લાખાભાઇ બેડીયાવદરા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ભાણવડ, જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ખંભાળીયા, જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા
|રાજેન્દ્રકુમાર જે. પરમાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વાંસદા, જિ.નવસારી
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ધરમપુર, જિ.વલસાડ
|કૃષ્ણપાલ ભૂપતભાઈ મકવાણા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ધરમપુર, જિ.વલસાડ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, માંડવી, જિ.સુરત
|ભાવનાબેન બી. રાણા, ચીટનીશ-કમ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી (જમીન દબાણ), જિલ્લા પંચાયત કચેરી, જિ.પાટણ
|મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી(વહીવટ), જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જિ.બનાસકાંઠા
|હિતેષ આર. વાઘેલા, ચીટનીશ-કમ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી (જમીન દબાણ), જિલ્લા પંચાયત કચેરી, જિ.જુનાગઢ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જસદણ, જિ.રાજકોટ
|બેલાબેન વિક્રમભાઈ પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ચાણસ્મા, જિ.પાટણ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ખેરાલુ, જિ.મહેસાણા
|બેલાબેન વિક્રમભાઈ પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ચાણસ્મા, જિ.પાટણ
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ખેરાલુ, જિ.મહેસાણા
|ભૌમિક ગિરિશકુમાર પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, તિલકવાડા, જિ.નર્મદા
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ઘોઘંબા, જિ.પંચમહાલ
|કલ્પેશકુમાર અમૃતલાલ ભાટીયા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ખેરાલુ, જિ.મહેસાણા
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, રાધનપુર, જિ.પાટણ
|મનહરસિંહ વી. સોલંકી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સાયલા, જિ.સુરેન્દ્રનગર
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, પેટલાદ, જિ.આણંદ
|જગદીશકુમાર અજયકુમાર સોની, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ડેડીયાપાડા, જિ.નર્મદા
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સાયલા, જિ.સુરેન્દ્રનગર
|પટેલ નિધી રાજ, (જમીન દબાણ), જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ચીટનીશ-કમ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી જિ.સુરેન્દ્રનગર
|તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જોટાણા, જિ.મહેસાણા.
આ પણ વાંચો...