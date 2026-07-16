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ગાંધીનગરમાં 42મી રથયાત્રા: પરંપરાગત રૂટ પર ભગવાન જગન્નાથ નગરચર્યાએ નીકળ્યા

આ રથયાત્રા જુના અને નવા સેક્ટરો થઈને બપોરે સે-29 જલારામ મંદિર મોસાળમાં પહોંચશે, ત્યાં વિરામ બાદ ફરી રથયાત્રા જુના સેક્ટરોમાં થઈને નિજ મંદિર પરત ફરશે.

ગાંધીનગરમાં 42મી રથયાત્રા નીકળી
ગાંધીનગરમાં 42મી રથયાત્રા નીકળી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 9:35 AM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં 1985થી નીકળતી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળી રહી છે. ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાના દર્શન કરવા મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો જોડાય છે. ત્યારે લોકોત્સવ બની ગયેલા રથયાત્રાના તહેવાર નિમિત્તે ગાંધીનગરમાં પરંપરાગત રૂટ ઉપર 42મી રથયાત્રા નીકળી છે. સવારે 7: 30 કલાકે પંચદેવ મંદિરથી રથયાત્રાને પંચદેવ યુવક મંડળ, શહેરના આગેવાનો અને ભક્તોની હાજરીમાં ભગવાન નગરચર્યાએ નીકળ્યા છે.

આ રથયાત્રા જુના અને નવા સેક્ટરો થઈને બપોરે સે-29 જલારામ મંદિર મોસાળમાં પહોંચશે ત્યાં વિરામ કર્યા બાદ ફરી રથયાત્રા જુના સેક્ટરોમાં થઈને નિજ મંદિર પરત ફરશે. રથયાત્રા હાથી-ઘોડા જેવા આકર્ષણો ગુમાવી રહી છે તેમ છતા ભગવાનના દર્શન માટે ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

અષાઢી બીજને રથયાત્રા એ હવે કોઈ ધાર્મિક ઉત્સવના બદલે લોકોત્સવ બની ગયો છે. જેમાં દરેક જ્ઞાતિના અને દરેક વર્ગના લોકો શ્રદ્ધાપૂર્વક જોડાયા છે. ત્યારે જગન્નાથપુરી અને અમદાવાદની રથયાત્રાની જેમ જ ગાંધીનગરની રથયાત્રાનું પણ એટલું જ મહત્વ છે. વર્ષ 1985થી ગાંધીનગરમાં નીકળતી રથયાત્રા 42માં વર્ષમાં મંગળ પ્રવેશ કરી છે. ગાંધીનગરમાંની રથયાત્રા અગાઉ 35 કિલોમીટરનું અંતર હતું પરંતુ કેટલાક રસ્તાઓ બંધ થવાના કારણે હવે રથયાત્રા 29 કીલોમીટરની થઈ ગઈ છે.

રથયાત્રાના માર્ગો પર 'જય જગન્નાથ'ના નાદ ગૂંજ્યા
પંચદેવ મંદિરથી રથયાત્રા નીકળી ત્યારે માર્ગો ઉપર જય જગન્નાથનો નાદ સાંભળવા મળતો હતો. ભગવાન જગન્નાથજી બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલભદ્રજીના દર્શન માટે સવારથી જ માર્ગોની બન્ને બાજુ ભક્તોની ભીડ જોવા મળી છે અને નગરના માર્ગો જય રણછોડ... માખણ... ચોર.. ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યો છે. આ રથયાત્રાનું ગાંધીનગરના નગરજનો તેમજ વેપારી મંડળો, વસાહત મંડળો, કોર્પોરેટરો, ધાર્મિક, સામાજિક, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દ્વારા શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે.

પવિત્ર પ્રસંગમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસે પણ છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ખડેપગે છે તેમજ રથયાત્રા દરમ્યાન સતત પેટ્રોલીંગ કરશે. ગાંધીનગર સહિત જિલ્લામાં પેથાપુર, સાદરા, કલોલ, માણસા અને દહેગામમાં રથયાત્રા સમિતિઓ દ્વારા રથયાત્રા નિકાળવામાં આવી છે.

પંચદેવથી સવારે 7 કલાકે નીકળી યાત્રા સાંજે 7:30 વાગે પરત ફરશે
ગાંધીનગરની 42મી રથયાત્રા પરંપરાગત રૂટ ઉપર પરિભ્રમણ કરશે. સવારે 7:30 વાગે આરતી-પૂજા કર્યા બાદ રથયાત્રા સે-22 પંચદેવ મંદિરથી પ્રયાણ કર્યું છે અને આગળ વધી છે. ત્યારે જે શોપીંગ સેન્ટર, સે-17-22, સે-17 હનુમાનજી મંદિર, સે-16 નાગરિક બેંક, રંગમંચ, બ્રહ્મભવન થઇને ગ-રોડ ઉપર પહોંચશે. ત્યાં અંડરપાસ થઇને સે-12-13 હનુમાન મંદિર, બલરામ મંદિર, સિવિલની પાછળના માર્ગ થઇને સે-6માં ભુવનેશ્વર મહાદેવ મંદિરે જશે. ત્યાંથી ફક્ત મહંતનો રથ સંત રોહિદાસ મંદિરે જશે અને સે-6ના મુખ્ય શોપીંગ સેન્ટરે સવારે 9:40ની આસપાસ પહોંચી જશે. ત્યાર બાદ સે-3-6 ચાર રસ્તા થઇને ઘ-2, સે-2-7 થઇને સે-7 શોપીંગ સેન્ટરથી ચ-રોડ ઉપર જશે જ્યાંથી સે-8માં જવાને બદલે રથયાત્રા ચ-રોડ ઉપર જિલ્લા પંચાયત સુધી જશે. ત્યાંથી સચિવાલય બાજુ વળીને ડિઝાસ્ટર ઓફિસ, સે-19 પુછપરછ કચેરી, ચિલ્ડ્રન યુનિ.થી અક્ષરધામ પાછળના ભાગેથી સે-20 શોપીંગ સેન્ટર, સે-21-30, ગુરૂદ્વારા તરફ, શોપીંગ સેન્ટરથી સે-29 જલારામ મંદિરે બપોરે 12-30 વાગે પહોંચશે. જ્યાં અઢી કલાક જેટલો વિસામો કરીને ફરી રથયાત્રા સેન્ટ્રલ યુનિ.થી બાલોધ્યાન, દત્ત મંદિર, વરિયા સમાજ ભવન, સે-27 સોમેશ્વર મહાદેવ મંદિર ડીએસપી કચેરી, શીવ શક્તિ મંદિર, સે-24-આર્ય સમાજ મંદિર રોડ, સે-23 સ્વામીનારાયણ મંદિર, કડી સ્કૂલ થઇને સે-24 પોલીસ ચોકી તરફ, સે-22-29 થી ચ-6 વૈજનાથ મંદિર માત્ર રથ જશે. ત્યાર બાદ સે-21 ગ્રંથાલયથી શાકમાર્કેટ થઇને સાંજે 7:30 વાગે રથયાત્રા નીજ મંદિરે પરત ફરશે.

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