ગાંધીનગર: રાયસણના વિનાયક સરલ કોર્ટયાર્ડમાં B.Techનો અભ્યાસ કરતા 19 વર્ષીય યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું
આ બાબતે તપાસ કરનાર અધિકારી પીએસઆઈ મૂલીયાણાએ જણાવ્યું હતું કે, મૃતકના મામાની ફરિયાદના આધારે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
Published : August 3, 2026 at 7:24 PM IST
ગાંધીનગર: ન્યૂ ગાંધીનગરના રાયસણ વિસ્તારમાં આવેલા વિનાયક સરલ કોર્ટયાર્ડના 11મા માળેથી પડીને એક યુવકે જીવન ટૂંકાવી લીધું છે. અમદાવાદના ઘોડાસર વિસ્તારમાં રહેતા અને આણંદ ખાતે B.Techનો અભ્યાસ કરતા 19 વર્ષીય યુવકે 11મા માળેથી રહસ્યમય સંજોગોમાં મોતની છલાંગ લગાવી છે. યુવકે મોત વહાલું કરતા પહેલાં તેના મિત્ર સાથે મોબાઇલ પર લાંબી વાત કરી અને ત્યારબાદ મોબાઇલ પાળી પર મૂકીને જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું. આ અંગે ઇન્ફોસિટી પોલીસે હાલના તબક્કે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ બાબતે તપાસ કરનાર અધિકારી પીએસઆઈ મૂલીયાણાએ જણાવ્યું હતું કે, મૃતકના મામાની ફરિયાદના આધારે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. તમામ અંતિમ ક્રિયાઓ કરવાની હોવાથી હજુ પૂછપરછ કરવામાં આવી નથી. માહિતી મુજબ, મૃતક દેવર્ષના પિતા અજયભાઈ દીક્ષિતનો વિનાયક સરલ કોર્ટયાર્ડ સોસાયટીના અગિયારમા માળે એક ફ્લેટ આવેલો છે. આ ફ્લેટ હાલમાં એક એરલાઇન પાઇલટને ભાડે આપેલો છે. ગઈકાલે (2 ઑગસ્ટ) રવિવારે દેવર્ષ પોતાના મામાને સાથે લઈને કોઈ કામ માટે વડોદરા ગયો હતો. ત્યારબાદ મોડી સાંજે વડોદરાથી પરત ફરી મામાને ઘોડાસર ઉતારીને પોતે અમદાવાદના ઘરે જવા માટે નીકળ્યો હતો.
મોત વહાલું કરતા પહેલાં દેવર્ષ પોતાના ઘરે પહોંચવાને બદલે સીધો ગાંધીનગર ખાતે આવેલા પિતાના આ ફ્લેટ પર આવી પહોંચ્યો હતો. તે સમયે ભાડૂત પાઇલટ પોતાની નોકરી પર હોવાથી ફ્લેટમાં કોઈ હાજર નહોતું. અહીં આવ્યા બાદ મોડી રાત્રે દેવર્ષે પોતાના રોનિત નામના મિત્ર સાથે મોબાઇલ પર લાંબી વાતચીત કરી હતી. વાતચીત પૂર્ણ થયા બાદ તેણે પોતાનો ફોન પાળી પર મૂકી દીધો હતો અને જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું.
ધાબા ઉપરથી કોઈ યુવક નીચે પડ્યો હોવાનો અવાજ સાંભળતાં જ સોસાયટીમાં રહેતા લોકો અને સિક્યુરિટી ગાર્ડ દોડી ગયા હતા. ત્યારબાદ ઇન્ફોસિટી પોલીસ મથકે જાણ કરવામાં આવતાં ટીમ પહોંચી ગઈ હતી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે આ જ સોસાયટીમાં અગાઉ રાજદીપ એન્ટરપ્રાઇઝના માલિક પ્રવિણભાઈ ચૌધરીના 26 વર્ષીય પુત્ર રાજનું ઑગસ્ટ 2023માં અકાળે મોત નિપજ્યું હતું. આ યુવક સાંજના સમયે પગ લપસી જતાં સોસાયટીની ઢાંકેલી જગ્યામાં પડ્યો હતો અને તેનું મોત થયું હતું.