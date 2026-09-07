હિંમતનગર: ગાંધી રોડના વેપારીઓનો તંત્ર સામે મોરચો, ત્રણ વર્ષ બાદ આઇકોનિક રોડના પ્રશ્નો અધૂરા રહેતા રોષ
સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં આવેલ ગાંધીરોડના વેપારીઓએ તંત્ર સામે મોરચો માંડ્યો છે.
Published : September 7, 2026 at 2:54 PM IST
હિંમતનગર: સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં આવેલ ગાંધીરોડના વેપારીઓએ તંત્ર સામે મોરચો માંડ્યો છે. આશરે ત્રણ વર્ષ પહેલાં કરોડોના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલો 'આઇકોનિક રોડ' લાલ ઝાઝમ ગુજરાતમાં પહેલીવાર સુંદર રોડ બનાવવાની પહેલ જે આજે વેપારીઓ માટે માથાનો દુખાવો બની ગયો છે. અધૂરા વચનો, ગટર, વીજલાઇન અને પાર્કિંગની સમસ્યાથી કંટાળીને આજે ગાંધીરોડના વેપારીઓએ બજાર સંપૂર્ણ બંધ રાખી, મોઢા પર કાળી પટ્ટી બાંધી પાલિકા કચેરીએ અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
વેપારીઓનો આક્રોશ
હિંમતનગરના હૃદયસમા ગાંધીરોડ પર આજે સન્નાટાનો માહોલ જોવા મળ્યો. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનેલા આઇકોનિક રોડની સુવિધા મેળવવાના બદલે વેપારીઓ આજે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. અંડરગ્રાઉન્ડ ગટર, લાઇટિંગ અને પાર્કિંગ જેવા આધુનિક વચનો ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા છતાં અધૂરા રહેતાં વેપારીઓનો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો. આજે તમામ વેપારીઓએ પોતાના ધંધા-રોજગાર એક દિવસ માટે સંપૂર્ણ બંધ રાખીને નગરપાલિકા કચેરી ખાતે કાળી પટ્ટી ધારણ કરી આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.
ગાંધીરોડના વેપારીઓ પડતર પ્રશ્નોને લઈને ચીફ ઓફિસર અને પ્રમુખને મળ્યા છે. આશરે 2 કરોડના ખર્ચે આઇકોનિક રોડનો પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો હતો. જેમાં લાખો રૂપિયાનો કલર જ ઉડી ગયો છે. થાંભલા વચ્ચે છે, પાર્કિંગની સમસ્યા છે. ભ્રષ્ટાચાર અને લાલિયાવાડી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે. કોંગ્રેસે વેપારીઓના આ આંદોલનને સંપૂર્ણ ટેકો આપી સાહેબોની નબળી કામગીરી સાથેજ એજન્સી સામે રોષ ઠાલવી આઇકોનિક રોડની કામગીરી ઝડપી પૂર્ણ કરવા માંગ કરાઈ છે.
તંત્રની નબળી કામગીરીથી નારાજ વેપારીઓએ ચીફ ઓફિસર અને પ્રમુખની ચેમ્બર બહાર બેસીને સૂત્રોચ્ચાર સાથે રોષ ઠાલવ્યો હતો. વેપારીઓનો સ્પષ્ટ આક્ષેપ છે કે કરોડોના ખર્ચે રોડ બનાવ્યા પછી પણ પ્રાથમિક સુવિધાઓનો અભાવ છે. જો આગામી 10 દિવસમાં આ પડતર પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. આ રોડનું કામ લગભગ 70% પૂરું થઈ ગયું છે. માત્ર વીજપોલ અને કેબલ કનેક્શનનું કામ બાકી છે. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કામમાં વિલંબ થતાં તેને 4 જેટલી નોટિસ આપવામાં આવી છે. હવે કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરી, તેની ડિપોઝિટમાંથી કામ પૂર્ણ કરીને ટૂંક સમયમાં જ લાઇટિંગ ચાલુ કરવાની સાહેબો ખાતરી આપી રહ્યા છે.
એક તરફ પાલિકા તંત્ર કોન્ટ્રાક્ટર સામે કાર્યવાહી અને ઝડપી કામનો દાવો કરી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ વેપારીઓ કરોડોના આઇકોનિક રોડ પ્રોજેક્ટમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. આઇકોનિક રોડના નામે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યા બાદ પણ સુવિધાના નામે શૂન્ય હોવાનો વેપારીઓનો આક્ષેપ છે. 10 દિવસનું અલ્ટીમેટમ આપી દેવાયું છે, ત્યારે તંત્ર હવે કેટલી ઝડપથી કામગીરી કરે છે તે જોવું રહ્યું.
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