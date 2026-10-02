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જૂનાગઢ સાથે ગાંધી પરિવારનો ઐતિહાસિક નાતો, ઇતિહાસના પાનામાં નોંધાયેલા અનેક પ્રસંગો

ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે ગાંધી પરિવારનો જૂનાગઢ સાથેના સંબંધ વિશે રિપોર્ટર મનીષ ડોડિયાનો અહેવાલ...

જૂનાગઢ સાથે ગાંધી પરિવારનો ઐતિહાસિક નાતો
જૂનાગઢ સાથે ગાંધી પરિવારનો ઐતિહાસિક નાતો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 8:42 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 8:47 AM IST

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જૂનાગઢ: 2 ઓક્ટોબર એટલે કે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની જન્મજયંતિ... ગાંધીજી વિશે ઘણુ લખાયેલુ છે, તેમનું જીવન અને કવન બેમિસાલ છે. હકીકત છે કે ગાંધીજીનો જન્મ પોરબંદરમાં થયેલો અને શિક્ષણ ભાવનગર-રાજકોટ અને છેલ્લે ઇંગ્લેન્ડમાં થયેલું પણ આજે વાત કહેવી છે, તે એ છે કે મહાત્મા ગાંધી અને તેમના પૂર્વજોનો જૂનાગઢ રાજ્ય સાથે શું સંબંધ હતો?

ઇતિહાસકાર હરીશભાઇ દેસાઇ જણાવે છે કે, ગાંધીજીનું કુટુંબ પરાપૂર્વથી વેપારી કુટુંબ નહોતું તેઓ મુસદ્દીઓ, રાજદ્વારીઓ અને રાજકીય સેટઅપ હતું તેની અંદર અગત્યનો ભાગ ભજવનાર સભ્યોનું કુટુંબ હતું. ગાંધીજીના પરિવારની કેટલીક આવી જ રસપ્રદ વાતો આ અહેવાલમાં જાણીયે...

ગાંધી પરિવાર દેશના ગાંધી પ્રેમીઓમાં આદર્શ દ્રષ્ટાંત

કરમચંદ ગાંધી બાદમાં વાંકાનેર અને રાજકોટના પણ દીવાન તરીકે સેવા આપી હતી. આ જ સમયગાળા દરમિયાન મહાત્મા ગાંધીનો જન્મ થયો અને આગળ જતાં તેમના જીવનની સફર ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ સાથે જોડાઈ. કરમચંદ ગાંધી બાદમાં વાંકાનેર અને રાજકોટના પણ દીવાન બન્યા હતા. આ જ સમયગાળા દરમિયાન મહાત્મા ગાંધીનો જન્મ થયો અને આગળ જતાં તેમના જીવનની સફર ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ સાથે જોડાઇ.

જૂનાગઢ સાથે ગાંધી પરિવારનો ઐતિહાસિક નાતો (ETV Bharat Gujarat)

ગાંધી પરિવારનો જૂનાગઢની આઝાદીની લડતમાં ફાળો

ગાંધી પરિવારના જ લક્ષ્મીદાસ ગાંધીના પુત્ર શામળદાસ ગાંધી પણ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવનારા સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા. ભારતની આઝાદી સમયે જ્યારે જૂનાગઢના નવાબ મહાબતખાને જૂનાગઢને પાકિસ્તાન સાથે જોડવાનો નિર્ણય કર્યો, ત્યારે શામળદાસ ગાંધીએ આ નિર્ણય સામે મોચરો ખોલ્યો હતો.

શામળદાસ ગાંધીએ આરઝી હકૂમતની સ્થાપના કરી અને જૂનાગઢને ભારત સાથે જોડવા માટેની લડતમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ રીતે ગાંધી પરિવારનો સંબંધ માત્ર મહાત્મા ગાંધીના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ પૂરતો સીમિન નહોતો, પરંતુ જૂનાગઢના ભારત સાથેના જોડાણના ઇતિહાસમાં પણ મહત્ત્વનો ફાળો રહ્યો છે.

ગાંધી પરિવારનો જૂનાગઢ જિલ્લાના કુતિયાણા સાથે પણ લાંબો સંબંધ રહ્યો છે. આઝાદી પૂર્વે ગાંધી પરિવાર પાસે કુતિયાણામાં ખેતીલાયક જમીન તેમજ રહેણાંક મકાન હોવાનો ઉલ્લેખ છે. કુતિયાણામાં આવેલી જમીનના અધિકારને લઈને ગાંધી પરિવારને અંગ્રેજોના સમયગાળા દરમિયાન કાયદાકીય લડત પણ લડવી પડી હતી. મહાત્મા ગાંધીના નામે કુતિયાણામાં બારખલી જમીનદાર તરીકે હક્ક નોંધાયેલો હોવાનું પણ જણાવાય છે. આ જમીનનો વિસ્તાર 13 ગુંઠા જેટલો હોવાનું કહેવાય છે. અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન આ જમીન પર અધિકારને લઈને વિવાદ ઊભો થયો હતો અને ગાંધી પરિવાર દ્વારા પોતાના હક્ક માટે કાયદાકીય લડત લડવામાં આવી હતી. અંતે જમીન ગાંધી પરિવારના હક્કમાં આવી હતી.

મહાત્મા ગાંધીનું જીવન અને ગાંધી પરિવારનો ઇતિહાસ માત્ર ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ પૂરતો મર્યાદિત નથી. પોરબંદર, રાજકોટ, વાંકાનેર અને જૂનાગઢ જેવા સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો સાથે ગાંધી પરિવારના જોડાણની અનેક ઐતિહાસિક કડીઓ આજે પણ જોવા મળે છે. જૂનાગઢના ભારત સાથેના જોડાણથી લઈને કુતિયાણાની જમીન સાથે જોડાયેલી કાયદાકીય લડત સુધી, ગાંધી પરિવાર સાથે સંકળાયેલા આવા અનેક પ્રસંગો ઇતિહાસના પાનાઓમાં નોંધાયેલા છે.

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Last Updated : October 2, 2026 at 8:47 AM IST

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GANDHI JAYANTI
MAHATMA GANDHI
GANDHI FAMILY BOND WITH JUNAGADH
GANDHI FAMILY BOND WITH JUNAGADH

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