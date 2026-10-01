પોરબંદર નહીં જુનાગઢના આ ગામની શેરીઓમાં વિત્યુ હતું ગાંધીજીનું બાળપણ, સુખદ સ્મરણો યાદ કરીને ગ્રામજનો લઈ રહ્યા છે ગર્વ
પોરબંદરમાં જન્મેલા મહાત્મા ગાંધીનું બાળપણ ત્યાં નહીં પરંતુ જુનાગઢમાં આવેલા આ ગામમાં વિત્યુ હતું. માતા પૂતળી બાઇનું વતન જુનાગઢથી 30 કિલોમીટરના આવેલા દાત્રાણા ગામ હતું.
Published : October 1, 2026 at 3:28 PM IST
જુનાગઢ: શું તમને ખબર છે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ જુનાગઢના દાત્રાણા ગામે 'પાપા પગલી' ભરી હતી. પોરબંદરમાં જન્મેલા મહાત્મા ગાંધીનું બાળપણ ત્યાં નહીં પરંતુ માતા પૂતળી બાઇના વતન દાત્રાણા ગામમાં વિત્યુ હતું. આ ગામ જુનાગઢથી 30 કિલોમીટર આવેલું છે. એક સમયે દાત્રાણા ગામમાં વણિક, ચારણ, લોહાણા જ્ઞાતિની વસ્તી હતી. જેમાં મહાત્મા ગાંધીના માતા પૂતળી બાઈનો પરિવાર પણ આ ગામમાં જ રહેતો હતો. કાળક્રમે તેમના ઘર અને ખેતીની જમીન આજે અન્ય માલિકો પાસે છે. પરંતુ ગાંધીજીનું જીવન અને ખાસ કરીને જન્મ પછીનો સમય દાત્રાણા ગામમાં પસાર થયો હતો, તેવા સુખદ સ્મરણો સાથે ગામ લોકો ગાંધીજીને યાદ કરી રહ્યા છે.
ગાંધીજીના જન્મ પછીનો કેટલોક સમય પસાર થયો દાત્રાણા ગામમાં
2 ઓક્ટોબરે સમગ્ર વિશ્વમાં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની જન્મ જયંતીની ઉજવણી કરાય છે. ત્યારે મહાત્મા ગાંધીના સ્મરણો ભારતથી લઈ અને આફ્રિકા અને વિશ્વના અનેક દેશોમાં આજે જોવા મળે છે, જે ગાંધીની હસ્તી અને તેનું કદ પ્રસ્થાપિત કરે છે. ઇતિહાસમાં નોંધાયેલી એ બાબતો અનુસાર ગાંધીજીનો જન્મ પોરબંદરમાં થયો હતો. જન્મ બાદ તેમનું બાળપણ માતા પૂતળી બાઈના ગામ દાત્રાણામાં વિત્યુ હતું. જેથી જન્મ બાદ કેટલોક સમય અને ખાસ કરીને કોઈ પણ બાળકના ચાર પગે ચાલવાનો અતિ યાદગાર પ્રસંગ દાત્રાણા ગામમાં પસાર થયો હતો. આવો સુખદ અને પુનઃસ્મરણીય પ્રસંગ આજે પણ દાત્રાણા ગામના રહેવાસીઓ માટે ખૂબ જ સુખદ અહેસાસ અપાવી જાય છે. ગામના ભાણેજ ગાંધીજી આજે સમગ્ર વિશ્વમાં અહીંસાના પૂજારી અને ભારતમાં રાષ્ટ્રપિતા તરીકે ઓળખાય છે, તેનો ગર્વ પણ દાત્રાણા ગામના લોકો મેળવી રહ્યા છે.
એક સમયે પૂતળી બાઈની મિલકત હતી દાત્રાણા ગામમાં
જ્યારે ગાંધીજીનો જન્મ થયો તે સમયે તેમની માતા પૂતળી બાઈનો સમગ્ર પરિવાર દાત્રાણા ગામમાં રહેતો હતો. જેને કારણે અહીં તેમની વારસાગત મિલકત આજે પણ અન્ય માલિકોના કબજા હેઠળ નોંધાયેલી છે. સમય રહેતા પૂતળી બાઈના પરિવાર પાસે રહેલી ખેતીલાયક જમીન અને તેમનું ઘર આજે અન્ય લોકોની માલિકીનું બની ગયું છે. પરંતુ તેની સાથે જોડાયેલ પૂતળી બાઈ અને મહાત્મા ગાંધીનો સંબંધ અને સ્મરણો આજે પણ એક સદી પહેલાના હોય તેવો અહેસાસ પણ ગામના લોકો કરી રહ્યા છે. ગામના વૃદ્ધ લોકો રણમલ ભાઈ અખેળ, નારણભાઈ બગથરિયા, રામજીભાઈ અને શાંતિલાલ તન્નાએ ગાંધીજીનું મોસાળ દાત્રાણા ગામ છે તેનો ગર્વ લઈને આજે ગાંધીજીનેની સાથે પૂતળી બાઈ અને તેમના સમગ્ર પરિવારને યાદ કર્યા હતા.
દાત્રાણાના સ્થાનિક નારણભાઈ બગથરિયાએ ETV ભારત સાથે વાતમાં જણાવ્યું કે, ગાંધી બાપુ અહીંના ભાણેજ છે. ચોકમાં મકાન હતા હતા નળીયાવાળા અને વર્ષો પહેલા બોમ્બેથી વણિક પરિવારનું એક ગ્રુપ અહીં આવ્યું હતું. અમારી ઉંમર નહોતી ગાંધી બાપુ સમયે પણ અહીં રહેતા લોકો કહેતા કે ગાંધી બાપુનું મોસાળ અહીં છે. અમને ખૂબ સારું લાગે છે. દેશ આખો તેમને યાદ કરતો હોય તો ગાંધી બાપુને અમારે યાદ કરવા જોઈએ ને. એક લાકડીના સહારે આખા દેશનું જીવન તેમણે સુધાર્યું છે.
મહાત્મા ગાંધી પણ પૂતળી બાઈને સાધુ સમાન ગણતા
રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ અનેક પ્રસંગોએ તેમની માતાની તુલના એક કઠોર તપસ્વી સાધુ સાથે કરી હતી. દાત્રાણા ગામમાં 1844માં જન્મેલા પૂતળી બાઈનો સમગ્ર પરિવાર પ્રણામી વૈષ્ણવ પરંપરા સાથે જોડાયેલો હતો. જેથી ગાંધીજી એવું માનતા હતા કે તેમના માતા સાધુ પ્રકૃતિના અને કઠિન વ્રત અને તપ કરે તે પ્રકારના હતા. તેઓ ધાર્મિક રીતે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા હોવાથી વ્રત અને તપનું અચૂક પણે સમય ચૂક પાલન કરતા હતા. આવું મહાત્મા ગાંધીએ અનેક વખત તેમની માતા પૂતળી બાઈને સંબોધીને કહેલું હતું. પૂતળી બાઈનું અવસાન 1891 થયું હતું. પૂતળી બાઈ મહાત્મા ગાંધીના પિતા કરમચંદ ગાંધીના ચોથા પત્ની હતા અને ગાંધીજી પૂતળી બાઈના અંતિમ સંતાન હતા.
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