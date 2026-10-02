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ગાંધી જયંતિ સ્પેશિયલ: બાપુના આધ્યાત્મિક ગુરુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની ઈડર સાથેની જાણી અજાણી વાતો

મોહનદાસથી મહાત્મા સુધીની સફરમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની ભૂમિકા સાથે ઈડરની ઐતિહાસિક ધરોહરની કહાની

બાપુના આધ્યાત્મિક ગુરુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની ઈડર સાથેની જાણી અજાણી વાતો
બાપુના આધ્યાત્મિક ગુરુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની ઈડર સાથેની જાણી અજાણી વાતો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 7:35 AM IST

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હિતેશ રાવલ, સાબરકાંઠાઃ 2જી ઓક્ટોબર આવે એટલે મહાત્મા ગાંધીને યાદ કરીને સમગ્ર વિશ્વ અહિંસા, સત્ય અને માનવતાના સિદ્ધાંતોને યાદ કરે છે. પરંતુ મોહનદાસ ગાંધીથી મહાત્મા ગાંધી સુધીની તેમની સફરમાં તેમના વિચારો અને આધ્યાત્મિક જીવનને પ્રભાવિત કરનારા અનેક મહાનુભાવોમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું સ્થાન વિશેષ રહ્યું હતું. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મહાત્મા ગાંધીના આધ્યાત્મિક ગુરૂ હતા.

ટોલ્સ્ટોય, રસ્કિન જેવા નામી વિચારકો તથા ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે જેવા રાજપુરુષો પાસેથી મહાત્મા ગાંધીજીએ માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું, પરંતુ ધર્મ, આત્મા, સત્ય અને આધ્યાત્મિકતા જેવા વિષયો અંગે તેમના મનમાં ઊભા થતા અનેક પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે તેઓ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી પાસે આવતા હતા. ગાંધીજી તેમને પોતાના આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શક તરીકે ખૂબ ઊંડા આદરથી જોતા હતા. આ જ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી સાથે જોડાયેલી એક ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક તપોભૂમિ સાબરકાંઠાના ઈડરમાં આવેલી છે.

ગાંધીજીના જીવનમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનો ઘણો પ્રભાવ રહ્યો હતો (Etv Bharat Gujarat)

અજય અને અમર ગણાતા ઈડરિયા ગઢની ગિરિમાળાની વચ્ચે આવેલા ઘંટિયા પહાડ સાથે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની સાધના અને આધ્યાત્મિક ચિંતનની સ્મૃતિ જોડાયેલી છે. આજે આ સ્થળ રાજચંદ્ર વિહાર ધામ તરીકે ઓળખાય છે, જ્યાં કુદરત, શાંતિ, સાધના અને ઈતિહાસનો અદભુત સંગમ જોવા મળે છે. આહ્લાદક પહાડો, ગિરિમાળા, વનરાજી અને પક્ષીઓના કલરવ વચ્ચે આવેલી આ જગ્યા માત્ર પ્રવાસન સ્થળ નથી, પરંતુ મહાત્મા ગાંધી અને તેમના આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શક શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના સંબંધની ઐતિહાસિક કડી સાથે જોડાયેલી ધરોહર છે.

ઈડરમાં આવેલું શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું વિહાર
ઈડરમાં આવેલું શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું વિહાર (Etv Bharat Gujarat)

એવું કહેવાય છે કે, શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ ઈડરની આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર સાધના અને તપશ્ચર્યા કરી હતી અને લાંબો સમય અહીં વિતાવ્યો હતો. જે સ્થળે તેમણે સાધના કરી હતી તેને આજે સિદ્ધશીલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને રાજચંદ્ર વિહાર ધામમાં આ સ્થળ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની આધ્યાત્મિક સ્મૃતિનું મહત્વનું કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે. ઈડરની ભૂમિ ઋષિ-મુનિઓ, સાધકો, સંતો અને ઐતિહાસિક વિરપુરુષોની સ્મૃતિ સાથે જોડાયેલી હોવાનું સ્થાનિક ઇતિહાસમાં જોવા મળે છે. ઈડરની ગિરિમાળા માત્ર કુદરતી સૌંદર્ય માટે જ નહીં પરંતુ તેના ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક વારસા માટે પણ વિશેષ ઓળખ ધરાવે છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી મુંબઈમાં વેપારી તરીકેનું જીવન જીવતા હોવા છતાં આધ્યાત્મિક સાદગી અને આત્મજ્ઞાન તરફ સતત આગળ વધતા રહ્યા હતા. સંસારની વચ્ચે રહીને પણ આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાની તેમની દૃષ્ટિ તેમને વિશિષ્ટ બનાવે છે અને ઈડરની આ ધરતી પર તેમના આગમન અને સાધના સાથે જોડાયેલી સ્મૃતિઓ આજે પણ અહીં જીવંત છે.

ઈડરમાં આવેલું શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું વિહાર
ઈડરમાં આવેલું શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું વિહાર (Etv Bharat Gujarat)

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને પત્ર લખી બાપુ પૂછતા હતા પ્રશ્નો

દક્ષિણ આફ્રિકામાં ગાંધીજીના શરૂઆતના દિવસોમાં વિવિધ ધર્મો અને ખાસ કરીને ખ્રિસ્તી ધર્મના વિચારો સાથે તેમનો પરિચય વધ્યો હતો અને તે સમયે હિંદુ ધર્મ તથા આધ્યાત્મિકતા અંગે તેમના મનમાં અનેક પ્રશ્નો ઊભા થયા હતા. આ પ્રશ્નોના સમાધાન માટે ગાંધીજી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી સાથે પત્રવ્યવહાર કરતા હતા. ગાંધીજીએ અનેક પ્રસંગે આધ્યાત્મિકતા અને ધર્મને લગતા અનેક પ્રશ્નો શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીને લખ્યા હતા અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ તેના વિસ્તૃત જવાબો આપ્યા હતા. ગાંધીજીના જીવનચરિત્ર અને તેમના પોતાના લખાણોમાં આ પત્રવ્યવહારનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. ગાંધીજી માટે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી માત્ર એક જ્ઞાની વ્યક્તિ નહોતા, પરંતુ આધ્યાત્મિક મૂંઝવણના સમયમાં વિશ્વાસપૂર્વક પોતાની વાત રજૂ કરી શકાય તેવા મહાન આત્મા હતા.

ઈડરમાં આવેલું શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું વિહાર
ઈડરમાં આવેલું શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું વિહાર (Etv Bharat Gujarat)

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી અને ગાંધીજીની ઉંમરમાં બહુ મોટો તફાવત નહોતો. રાજચંદ્રજી ગાંધીજીથી આશરે ત્રણ વર્ષ મોટા હતા. ગાંધીજીનો રાજચંદ્રજી સાથે પરિચય વધતો ગયો તેમ તેમના શાસ્ત્રજ્ઞાન, આત્મદર્શન, શુદ્ધ ચરિત્ર અને આધ્યાત્મિક જીવનથી ગાંધીજી વધુને વધુ પ્રભાવિત થતા ગયા. ગાંધીજી પોતાના લખાણોમાં જણાવે છે કે, તેઓ અનેક ધર્મોના આચાર્યોને મળ્યા હતા, પરંતુ રાયચંદભાઈ એટલે કે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ તેમના મન ઉપર જે છાપ પાડી હતી તેવી અસર બીજા કોઈ વ્યક્તિએ પાડી નહોતી. ગાંધીજી જ્યારે પણ રાજચંદ્રજીની મુલાકાત લેતા ત્યારે ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા અંગેની ચર્ચા કરતા.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી વેપાર કરતા હોવા છતાં તેમના હાથમાં ધર્મનું પુસ્તક અથવા રોજનીશી રહેતી અને મનમાં આવતા વિચારોને તેઓ તેમાં નોંધતા. ગાંધીજીને શરૂઆતમાં ધર્મની વાતોમાં વિશેષ રસ ન હતો, પરંતુ રાજચંદ્રજી સાથેની ચર્ચાઓ તેમને વિચારવા પ્રેરતી હતી. ગાંધીજી વિદેશમાં રહીને થિયોસોફી, ખ્રિસ્તી ધર્મ અને અન્ય ધર્મોના વિચારોના સંપર્કમાં આવ્યા હતા અને આધ્યાત્મિકતા અંગે તેમના મનમાં ઊભા થતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે તેઓ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી પાસેથી માર્ગદર્શન લેતા હતા. ગાંધીજી અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી વચ્ચે થયેલો પત્રવ્યવહાર તેમના આધ્યાત્મિક વિકાસના ઈતિહાસમાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ગાંધીજીના પોતાના લખાણોમાં રાજચંદ્રજી પ્રત્યેનો આદર વારંવાર જોવા મળે છે. ગાંધીજીના જીવનમાં સત્ય, આત્મશુદ્ધિ, અહિંસા અને આધ્યાત્મિક ચિંતનને જે મહત્વ મળ્યું તેમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના વિચારો અને માર્ગદર્શનની અસરનો ઉલ્લેખ ગાંધીજીએ અનેક પ્રસંગોએ કર્યો છે.

ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરૂ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી
ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરૂ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર વિશ્વ આજે મહાત્મા ગાંધીને યાદ કરી રહ્યું છે, ત્યારે સાબરકાંઠાના ઈડરમાં આવેલી આ જગ્યા આપણને ગાંધીજીના જીવનની એક એવી મહત્વપૂર્ણ કડી સાથે જોડે છે, જે કદાચ હજુ પણ અનેક લોકો માટે અજાણી છે. એક તરફ અજય અને અમર ઈડરગઢની ઐતિહાસિક ગિરિમાળા અને બીજી તરફ ઘંટિયા પહાડની આ શાંત તપોભૂમિ... આ જ ધરતી સાથે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની સાધના અને ગાંધીજી સાથેના તેમના આધ્યાત્મિક સંબંધની સ્મૃતિ જોડાયેલી છે. આજે રાજચંદ્ર વિહાર ધામમાં આવતા શ્રદ્ધાળુઓ, પ્રવાસીઓ અને આધ્યાત્મિક સાધકોને અહીં એક સાથે કુદરતી સૌંદર્ય, શાંતિ અને ઈતિહાસનો અનુભવ થાય છે. પહાડની ટોચ પરથી દેખાતી ગિરિમાળા જાણે ઈડરના ભવ્ય ઇતિહાસ અને કુદરતી સૌંદર્યને એક સાથે રજૂ કરતી હોય તેવી અનુભૂતિ કરાવે છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી ગુજરાતી કવિ, જૈન તત્ત્વચિંતક અને આધ્યાત્મિક વિચારક તરીકે જાણીતા હતા. તેમનો જન્મ 9 નવેમ્બર 1867ના રોજ મોરબી નજીકના વવાણિયા ગામે થયો હતો. નાની ઉંમરથી જ તેમની અસાધારણ સ્મરણશક્તિ અને કાવ્યપ્રતિભા પ્રગટ થઈ હતી. તેમણે આત્મજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક મુક્તિના માર્ગ અંગે મહત્વપૂર્ણ સાહિત્ય સર્જ્યું, જેમાં ‘આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર’ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. તેઓ શતાવધાન તરીકે પણ પ્રસિદ્ધ થયા હતા. સંસારમાં રહીને પણ સાદગી અને આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાનું તેમણે પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યું હતું અને માત્ર 33 વર્ષની વયે 9 એપ્રિલ 1901ના રોજ ખેડા ખાતે તેમનું અવસાન થયું હતું. ગાંધીજીના જીવનમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની અસર કેટલી ઊંડી હતી તેનો ઉલ્લેખ ગાંધીજીની આત્મકથામાં પણ જોવા મળે છે.

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રાજચંદ્રજીનો ઈડર સાથેનો સંબંધ
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