રાજકોટ અને જૂનાગઢમાં UPI ચાર્જ સામે વેપારીઓનો 'નો UPI ડે', QR કોડ પર કાળુ કપડું ઢાંકીને વિરોધ નોંધાવ્યો
રાજકોટમાં ગાંધી જયંતીએ QR કોડ ઢાંકી એક દિવસ ઓનલાઇન પેમેન્ટ સ્વીકારવાનું બંધ રાખીને ‘નો UPI ડે’ મનાવ્યો. જૂનાગઢના વેપારીઓએ UPI સ્કેનર પર કાળું કપડું ઢાંક્યું.
Published : October 2, 2026 at 3:57 PM IST
અમદાવાદ: ગાંધી જયંતીના દિવસે રાજકોટ અને જૂનાગઢના વેપારીઓએ UPI પેમેન્ટ પર લાગનારા નવા ચાર્જના વિરોધમાં પ્રતીકાત્મક અસહકાર આંદોલન કર્યું. રાજકોટમાં હોલસેલ માર્કેટના વેપારીઓએ ‘નો UPI ડે’ મનાવ્યો, જ્યારે જૂનાગઢના વેપારીઓએ UPI સ્કેનર પર કાળું કપડું ઢાંકી વિરોધ નોંધાવ્યો. વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, 15 ઑક્ટોબરથી અમલી થનારા નિયમ હેઠળ નક્કી કરેલી મર્યાદાથી વધુના UPI વ્યવહારો પર 0.4 ટકા ચાર્જ લાગશે.
રાજકોટમાં ‘નો UPI ડે’
નવા નિયમ મુજબ, દરરોજના ₹2,000થી વધુ અને મહિને ₹1,00,000થી વધુના UPI પેમેન્ટ પર 0.4 ટકા ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે. વેપારીઓ આ નિયમનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. ગાંધી જયંતીના દિવસે રાજકોટના હોલસેલ માર્કેટના વેપારીઓએ પોતાની દુકાનોના QR કોડ પર કાળું કપડું ઢાંકીને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. એક દિવસ માટે ઓનલાઇન પેમેન્ટ સ્વીકારવાનું પણ બંધ રાખ્યું હતું.
વેપારી વિમલ ખેરૈયાએ જણાવ્યું હતું, “15 ઑક્ટોબરથી રોજના ₹2,000થી વધુ અને મહિનાના ₹1 લાખથી વધુના UPI વ્યવહારો પર 0.4 ટકા ચાર્જ લાગશે. અમે તેનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને આજે ‘નો UPI ડે’ તરીકે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સરકાર ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપે છે, પરંતુ બીજી તરફ ચાર્જ લગાવે છે. તેનાથી વેપારીઓને નુકસાન થશે. સરકારે આ મર્યાદા વધારવી જોઈએ.”
આ વિરોધમાં ચેમ્બર ઑફ કોમર્સ (RCCI), હોલસેલ મર્ચન્ટ એસોસિએશન સહિત શહેરનાં વેપારી સંગઠનો જોડાયાં હતાં. વેપારીઓનું કહેવું છે કે તેઓ GST અને આવકવેરા સહિતના કર પહેલેથી જ ભરે છે. તેમના મતે, UPI જેવા ડિજિટલ પેમેન્ટ પર વધારાનો ચાર્જ યોગ્ય નથી અને તેનાથી નાના તથા મધ્યમ વેપારીઓને સીધી અસર થશે.
વેપારીઓની માગ છે કે સરકાર આ મર્યાદા વધારે અથવા ચાર્જ પાછો ખેંચે. ડિજિટલ ઇન્ડિયાને પ્રોત્સાહન આપવાની વાત સાથે ડિજિટલ પેમેન્ટ પર ચાર્જ લગાવવો વિરોધાભાસી હોવાનું તેમનું કહેવું છે. નિર્ણય પાછો નહીં ખેંચાય તો આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ વેપારીઓએ આપી છે. એક દિવસના પ્રતીકાત્મક વિરોધ બાદ તેમણે સરકાર સમક્ષ પોતાની રજૂઆત પહોંચાડી છે.
જૂનાગઢમાં UPI સ્કેનર પર કાળું કપડું
જૂનાગઢના વેપારીઓએ પણ ગાંધી જયંતીના દિવસે UPI વ્યવહારો પર લાગનારા ચાર્જ સામે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે અસહકાર આંદોલન શરૂ કર્યું. વેપારીઓએ UPI સ્કેનર પર કાળું કપડું ઢાંકીને સંભવિત વધારાના ચાર્જનો વિરોધ કર્યો. તેમણે આ ચાર્જનું ઉઠમણું અને બેસણું રાખીને સરકાર સામે પ્રતીકાત્મક વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
જૂનાગઢના વેપારીઓનું કહેવું છે કે, સરકારને GST દ્વારા મોટી આવક થતી હોવા છતાં UPI વ્યવહારો પર ચાર્જ લગાવવાની વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. તેઓ આ પગલાને અન્યાય, અનીતિ અને અધર્મ સમાન ગણાવે છે.
નાના વેપારીઓએ ચાર્જ પાછો ખેંચવાની માગ કરી
જૂનાગઢના નાના વેપારીઓ વિજય ટેવાણી, રંજનબેન મહિડા અને હિતેશ સંઘવીએ UPI ચુકવણી પર ચાર્જ લેવાની વિચારણાને અયોગ્ય ગણાવી અને તેને પાછી ખેંચવાની માગ કરી. તેમના મતે, કોઈપણ કરનું ભારણ સીધું નહીં તો આડકતરી રીતે ગ્રાહકો પર આવે છે.
વેપારીઓએ જણાવ્યું કે, GST લાગુ થયો ત્યારે પણ તેનો ભાર વેપારીઓ પર હોવાનું કહેવાયું હતું, પરંતુ ખરીદી બાદ ગ્રાહકો પોતાના ખિસ્સામાંથી રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય GST ચૂકવે છે. તેમનું કહેવું છે કે, UPI પર લાગનારા ચાર્જની રકમ પણ આખરે સીધી કે આડકતરી રીતે ગ્રાહકો પાસેથી વસૂલાઈ શકે છે. તેનાથી વેપારી અને ગ્રાહક બંનેને આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે.
જૂનાગઢના વેપારીઓ સરકારને 15 ઑક્ટોબરથી UPI વ્યવહારો પર ચાર્જ વસૂલવાનો નિર્ણય અમલમાં ન મૂકવા અથવા તેને બંધ રાખવા અપીલ કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો...