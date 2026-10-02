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ગાંધીજીના પત્રકારત્વ અને સાહિત્યિક જીવનમાં નવજીવનનો ફાળો, આ સંસ્થામાં સચવાયેલો છે ‘ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ’

1919માં ગાંધીજીના તંત્રીપદ હેઠળ શરૂ થયેલું આ નવજીવન નામનું સામાયિક માત્ર પ્રકાશન નહોતું. તે સમયના ભારત સાથે ગાંધીજીનો સીધો સંવાદ હતો.

નવજીવન સંસ્થામાં સચવાયેલો ‘ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ’
નવજીવન સંસ્થામાં સચવાયેલો ‘ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ’ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 6:00 AM IST

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ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: ભારતની આઝાદીની લડાઈની તસવીર આંખ સામે આવે ત્યારે સભાઓ, સત્યાગ્રહ, સરઘસ, જેલ અને અંગ્રેજ સરકાર સામે ઊભેલા હજારો લોકો દેખાય છે. પરંતુ આ આખી લડાઈની પાછળ એક એવી લડાઈ પણ ચાલી રહી હતી, જેની ગૂંજ રસ્તા પર નહીં, કાગળના પાનાં પર સંભળાતી હતી. એક બાજુ ગાંધીજી જનતાને રસ્તા પર એકત્ર કરી રહ્યા હતા, તો બીજી બાજુ તેમની કલમ એ જ જનતાના ઘરો સુધી પહોંચી રહી હતી.

આ કલમનું એક સૌથી શક્તિશાળી સરનામું હતુંઃ‘નવજીવન’.

1919માં ગાંધીજીના તંત્રીપદ હેઠળ શરૂ થયેલું આ નવજીવન નામનું સામાયિક માત્ર પ્રકાશન નહોતું. તે સમયના ભારત સાથે ગાંધીજીનો સીધો સંવાદ હતો. તેમના વિચારો, દેશની પરિસ્થિતિ, સમાજના પ્રશ્નો અને સ્વરાજ્ય અંગેની તેમની દૃષ્ટિ એક-એક અંક સાથે હજારો વાચકો સુધી પહોંચતી હતી. અને વાત માત્ર એટલી જ નહોતી. 7 સપ્ટેમ્બર 1919ના રોજ ‘નવજીવન’નો પહેલો અંક બહાર પડ્યો અને માત્ર બે દિવસમાં તેની બધી નકલો ખતમ થઈ ગઈ. વાચકોની માંગ એટલી વધી કે 9 સપ્ટેમ્બરે ફરી અંક છાપવો પડ્યો. એ સમયે પોતાની પ્રેસની પૂરતી સુવિધા ન હોવાથી ફરી છાપકામ બહાર કરાવવું પડ્યું.

ગાંધીજીના પત્રકારત્વ અને સાહિત્યિક જીવનમાં નવજીવનનો ફાળો (Etv Bharat Gujarat)

એક માણસ લખતો ગયો અને શબ્દો આખા દેશ સુધી પહોંચતા ગયા!

આ એક ઘટના પાછળ આખી કહાની છુપાયેલી છે. ગાંધીજીના શબ્દોની તાકાતની, પત્રકાર તરીકે તેમની ભૂમિકાની અને એ શબ્દોને લોકો સુધી પહોંચાડવા ઊભી થયેલી ‘નવજીવન’ની. આજે, જ્યારે ગાંધીજી આપણી વચ્ચે સદેહે નથી, ત્યારે નવજીવનની સૌથી મોટી જવાબદારી કદાચ એ જ છે. ગાંધીજી વિશે બીજાએ શું કહ્યું તે નહીં, ગાંધીજીએ પોતે શું લખ્યું હતું એ નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવું. એક માણસ લખતો ગયો અને શબ્દો આખા દેશ સુધી પહોંચતા ગયા! ગાંધીજીના વિચારોની એ ‘પ્રેસ’ આજે પણ ધબકે છે.

તે સમયનું પ્રિન્ટિંગ મશીન, જેમાં છપાતું હતું સામાયિક
તે સમયનું પ્રિન્ટિંગ મશીન, જેમાં છપાતું હતું સામાયિક (Etv Bharat Gujarat)

ગાંધીજી અને નવજીવન

મહાત્મા ગાંધીનું નામ આવે એટલે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ, સત્યાગ્રહ, અહિંસા અને દાંડીકૂચ જેવી ઐતિહાસિક ઘટનાઓ આંખ સામે આવી જાય છે. પરંતુ ગાંધીજીની એક બીજી ઓળખ એવી છે, જેના કારણે તેમના વિચારો માત્ર સભાઓ કે આંદોલનો પૂરતા સીમિત રહ્યા નહીં. તેઓ પત્રકાર હતા, સંપાદક હતા અને સતત લખતા એવા વિચારક હતા, જે પોતાના શબ્દો દ્વારા સીધા લોકો સાથે સંવાદ કરતા હતા. આ પત્રકારિતાની સફરમાં ‘નવજીવન’નું સ્થાન અત્યંત મહત્વનું રહ્યું છે.

સોહમ પટેલ, નવજીવનના ટ્રસ્ટી
સોહમ પટેલ, નવજીવનના ટ્રસ્ટી (Etv Bharat Gujarat)

એક સામાયિકથી શરૂ થયેલી એવી સફર, જે આજે સંસ્થા બની ગઈ

નવજીવનના ટ્રસ્ટી અને પ્રકાશન વિભાગની જવાબદારી સંભાળતા સોહમ પટેલે ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં આ સદીથી વધુ જૂની સફરના અનેક મહત્વના અધ્યાયો વિશે માહિતી આપી હતી કે, નવજીવન આજે 100 વર્ષથી પણ જૂની, આશરે 106-107 વર્ષ જૂની સંસ્થા છે અને તેની શરૂઆતનું મૂળ ‘નવજીવન’ સામાયિકમાં છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે ‘નવજીવન’ સામાયિક ગાંધીજીના તંત્રીપદ સાથે શરૂ થયું હતું. ગાંધીજી પહેલાં દક્ષિણ આફ્રિકામાં ‘ઇન્ડિયન ઓપિનિયન’ નામનું સામાયિક ચલાવી ચૂક્યા હતા અને ભારત પરત આવ્યા બાદ પત્રકારિતા દ્વારા પોતાના વિચારો લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ આગળ વધાર્યું.

ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકથી ગાંધીજી સુધી પહોંચેલી તંત્રીની જવાબદારી
ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકથી ગાંધીજી સુધી પહોંચેલી તંત્રીની જવાબદારી (Etv Bharat Gujarat)

ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકથી ગાંધીજી સુધી પહોંચેલી તંત્રીની જવાબદારી

સોહમ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, ‘નવજીવન’ અને ‘સત્ય’ નામનું સામાયિક ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક ચલાવતા હતા. ત્યારબાદ ગાંધીજીએ તેનું તંત્રીપદ સંભાળ્યું અને ‘નવજીવન’ને પોતાના વિચારોના માધ્યમ તરીકે આગળ વધાર્યું. આ માત્ર સામાયિક ચલાવવાનો નિર્ણય નહોતો, પરંતુ સામાન્ય લોકો સુધી વિચારો પહોંચાડવા માટે એક મજબૂત જાહેર માધ્યમ ઊભું કરવાની શરૂઆત હતી.

ગાંધીજીના પત્રકારત્વ અને સાહિત્યિક જીવનમાં નવજીવનનો ફાળો
ગાંધીજીના પત્રકારત્વ અને સાહિત્યિક જીવનમાં નવજીવનનો ફાળો (Etv Bharat Gujarat)

7 સપ્ટેમ્બરનો અંક આવ્યો અને બે દિવસમાં જ બધું ખતમ!

ગાંધીજીના તંત્રીપદને કારણે ‘નવજીવન’ના વાચકોની સંખ્યા ઝડપથી વધી હતી. સોહમ પટેલ જણાવે છે કે, 7 સપ્ટેમ્બર 1919ના રોજ ‘નવજીવન’નો પહેલો અંક આવ્યો અને તેની તમામ નકલો માત્ર બે દિવસમાં ખતમ થઈ ગઈ હતી. માંગ એટલી વધી કે 9 સપ્ટેમ્બરે ફરી અંક છાપવાની જરૂર પડી. પરંતુ તે સમયે પોતાની પ્રિન્ટિંગ સુવિધા પૂરતી નહોતી, તેથી ફરી છાપકામ બહાર કરાવવું પડ્યું. સોહમ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે આજે પણ 7 સપ્ટેમ્બર અને 9 સપ્ટેમ્બર 1919ના બંને અંકો નવજીવનના આર્કાઇવ્સમાં ઉપલબ્ધ છે. એટલે નવજીવનના ઇતિહાસનો એક નાનો પરંતુ મહત્વનો પુરાવો આજે પણ સાચવાયેલો છે.

ગાંધીજીના પત્રકારિતાની સફરમાં ‘નવજીવન’નું સ્થાન અત્યંત મહત્વનું રહ્યું
ગાંધીજીના પત્રકારિતાની સફરમાં ‘નવજીવન’નું સ્થાન અત્યંત મહત્વનું રહ્યું (Etv Bharat Gujarat)

વાચકો વધ્યા અને પછી ‘પોતાનું છાપખાનું’ જરૂરી બન્યું

ગાંધીજીના તંત્રીપદને કારણે ‘નવજીવન’ની લોકપ્રિયતા અને સબસ્ક્રાઇબર્સની સંખ્યા વધી રહી હતી. આટલી મોટી માંગને પહોંચી વળવા માટે પોતાનું પ્રેસ હોવું જરૂરી બન્યું અને ત્યારબાદ ‘નવજીવન પ્રેસ’ની શરૂઆત થઈ. આ રીતે એક સામાયિકની જરૂરિયાતમાંથી પ્રેસ ઊભું થયું અને પ્રેસમાંથી આગળ જતાં એક વિશાળ પ્રકાશન સંસ્થાનો પાયો રચાયો.

માત્ર ‘નવજીવન’ નહીં, ‘યંગ ઇન્ડિયા’ પણ શબ્દોની સફરમાં જોડાયું

નવજીવન પ્રેસમાં પછી ‘નવજીવન’ સાથે ગાંધીજીનું અંગ્રેજી સામાયિક યંગ ઇન્ડિયા પણ છપાતું હતું. હિન્દીમાં પણ ‘નવજીવન’ પ્રકાશિત થતું હતું. ગાંધીજીના લેખો અને સમકાલીન વિષયો પરના તેમના વિચારો દ્વારા આ પ્રકાશનો રાષ્ટ્રીય ચર્ચાના મહત્વના માધ્યમ બન્યા. ગાંધીજી માટે પત્રકારિતા માત્ર સમાચાર આપવાનું સાધન નહોતું. પોતાના વિચારો, આંદોલનો, સામાજિક પ્રશ્નો અને દેશ વિશેની પોતાની દૃષ્ટિ સીધી રીતે લોકો સમક્ષ મૂકવાનું તે માધ્યમ હતું.

ગાંધીજી લખતા ગયા અને આખા દેશ સુધી પહોંચતા ગયા
ગાંધીજી લખતા ગયા અને આખા દેશ સુધી પહોંચતા ગયા (Etv Bharat Gujarat)

ગાંધીજીની કલમ સાથે નવા લેખકો પણ જોડાતા ગયા

નવજીવનની સફર આગળ વધતાં તે માત્ર ગાંધીજીના લેખો સુધી મર્યાદિત રહી નહીં. સોહમ પટેલના જણાવ્યા મુજબ તે સમયના સમકાલીન અને યુવા લેખકોના પુસ્તકો પણ પ્રકાશિત થવા લાગ્યા. તેમાં કાકાસાહેબ કાલેલકર અને સ્વામી આનંદ જેવા નામો મહત્વના હતા. સ્વામી આનંદે નવજીવનના સંચાલન અને વિકાસમાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ પ્રવાહમાંથી આગળ જઈને ‘નવજીવન પ્રકાશન મંદિર’ એટલે કે પ્રકાશન ગૃહની રચના થઈ.

એક સામાયિકથી શરૂ થયેલી એવી સફર, જે આજે સંસ્થા બની ગઈ
એક સામાયિકથી શરૂ થયેલી એવી સફર, જે આજે સંસ્થા બની ગઈ (Etv Bharat Gujarat)

એક પ્રેસ, એક સામાયિક અને એક પ્રકાશન ગૃહ... પછી બન્યું નવજીવન ટ્રસ્ટ

સમય જતાં ‘નવજીવન જર્નલ’, ‘નવજીવન પ્રેસ’ અને ‘નવજીવન પબ્લિશિંગ હાઉસ’ જેવી અલગ પ્રવૃત્તિઓ એક જ છત્ર હેઠળ આવી. સોહમ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે આ ત્રણેય પ્રવૃત્તિઓને યુનિફાઇડ કરીને 1929માં ‘નવજીવન ટ્રસ્ટ’ની રચના કરવામાં આવી. જૂના અમદાવાદમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ ચાલતી આ પ્રવૃત્તિઓ ધીમે ધીમે એક સંસ્થાકીય સ્વરૂપમાં આવી અને નવજીવન માત્ર પ્રકાશનનું નામ ન રહ્યું, પરંતુ ગાંધીજીના વિચારો અને લખાણોના સંરક્ષણ સાથે જોડાયેલી સંસ્થા બની ગયું.

ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકથી ગાંધીજી સુધી પહોંચેલી તંત્રીની જવાબદારી
ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકથી ગાંધીજી સુધી પહોંચેલી તંત્રીની જવાબદારી (Etv Bharat Gujarat)

1950માં મળ્યું આજનું ઘર અને સરદાર પટેલે અહીં આપ્યું છેલ્લું જન્મદિવસનું પ્રવચન

ગાંધીજીની 1948માં હત્યા થયા બાદ 1950માં નવજીવનને વર્તમાન સ્થળ મળ્યું. સોહમ પટેલના જણાવ્યા મુજબ ત્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મ્યુનિસિપાલિટીમાં હતા અને તેમના પ્રયાસોથી આ જગ્યા નવજીવનને ફાળવવામાં આવી. 31 ઓક્ટોબર 1950 સરદાર પટેલનો છેલ્લો જન્મદિવસ. આ જ દિવસે તેમણે નવજીવનના ભવનના ચોતરા ઉપર બેસીને પ્રવચન આપ્યું હતું. થોડા જ અઠવાડિયા બાદ, 15 ડિસેમ્બર 1950ના રોજ તેમનું અવસાન થયું.એટલે નવજીવનનું આ ભવન માત્ર એક પ્રકાશન સંસ્થાનું સરનામું નથી. તેની દિવાલો સાથે સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનના અનેક ઐતિહાસિક અધ્યાયો પણ જોડાયેલા છે.

ગાંધીજીએ પોતાના શબ્દોને ‘નવજીવન’ને સોંપ્યા
ગાંધીજીએ પોતાના શબ્દોને ‘નવજીવન’ને સોંપ્યા (Etv Bharat Gujarat)

ગાંધીજીએ પોતાના શબ્દોને ‘નવજીવન’ને સોંપ્યા

નવજીવનની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓમાંની એક ગાંધીજીના લખાણોના કૉપિરાઇટ સાથે જોડાયેલી છે. સોહમ પટેલ જણાવે છે કે ગાંધીજીએ પોતાના લખાણોના અધિકારો અંગે લાંબા વિચાર-મંથન બાદ 1940માં વિલ કર્યું હતું. શરૂઆતમાં ગાંધીજીની માન્યતા એવી હતી કે લખાણો પર કૉપિરાઇટ ન હોવો જોઈએ. પરંતુ તેમના લખાણોને અલગ રીતે રજૂ કરવામાં આવતાં અને તેનો અર્થ બદલાતો હોવાની ચિંતા બાદ તેમણે પોતાના સાહિત્યના અધિકારોનું સંરક્ષણ કરવાનું નક્કી કર્યું. આ વિલમાં તેમણે પોતાના લખાણોના અધિકારો નવજીવન સંસ્થાને સોંપ્યા હતા. સાથે જ આ કૉપિરાઇટમાંથી થતી આવકમાંથી 25 ટકા રકમ હરિજન સેવક સંઘને પુનરુત્થાનના કાર્ય માટે આપવાની વ્યવસ્થા પણ કરી હતી.

2 ઓક્ટોબર, મહાત્મા ગાંધીની જન્મજયંતી
2 ઓક્ટોબર, મહાત્મા ગાંધીની જન્મજયંતી (Etv Bharat Gujarat)

60 વર્ષ સુધી શબ્દોની સંભાળ, પછી ભાષાઓની સરહદો પાર

ભારતીય કાયદા મુજબ ગાંધીજીના લખાણોના કૉપિરાઇટના સંરક્ષણની જવાબદારી નવજીવને લાંબા સમય સુધી સંભાળી. પરંતુ નવજીવનનું કામ માત્ર કૉપિરાઇટ સુધી અટક્યું નહીં. સોહમ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે ગાંધીજીની આત્મકથા 30થી વધુ વિદેશી ભાષાઓમાં લાઇસન્સ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી, જ્યારે નવજીવન દ્વારા પહેલ કરીને આત્મકથાના 17થી વધુ ભારતીય ભાષાઓમાં અનુવાદ અને પ્રકાશન કરવામાં આવ્યા. અર્થાત ગાંધીજીનો વિચાર માત્ર ગુજરાતી કે અંગ્રેજી વાચકો સુધી સીમિત ન રહે, પરંતુ ભાષાની સરહદો પાર કરીને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે, આ દિશામાં પણ નવજીવને કામ કર્યું.

હવે કાગળમાંથી સ્ક્રીન સુધી પહોંચાડાઈ રહ્યો છે ‘અક્ષરદેહ’
હવે કાગળમાંથી સ્ક્રીન સુધી પહોંચાડાઈ રહ્યો છે ‘અક્ષરદેહ’ (Etv Bharat Gujarat)

અક્ષરદેહ’માં જીવંત છે ગાંધીજીનો અવાજ

ગાંધીજીના સમગ્ર લખાણોને એક જગ્યાએ સાચવવાનું કામ પણ નવજીવનની મોટી જવાબદારી બની. આ જ પ્રયત્નમાંથી ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ’ જેવા વિશાળ સંગ્રહનું પ્રકાશન થયું. આ ઉપરાંત ભારત સરકાર સાથે મળીને અંગ્રેજીમાં The Collected Works of Mahatma Gandhi’ (CWMG) અને તેના હિન્દી સ્વરૂપ ‘સંપૂર્ણ ગાંધી વાંગ્મય’ના કાર્યમાં પણ નવજીવનની ટીમે સહાય કરી.

સોહમ પટેલ કહે છે કે ગાંધીજી આજે આપણી વચ્ચે સદેહે નથી, પરંતુ તેમના શબ્દોના સ્વરૂપમાં તેઓ આજે પણ ઉપલબ્ધ છે. એટલે ગાંધીજી વિશે કોઈ બીજાએ શું કહ્યું તે સાંભળવા કરતાં, શક્ય હોય ત્યાં સુધી ગાંધીજીએ પોતે શું લખ્યું હતું તે વાંચવું વધુ મહત્વનું છે, આ નવજીવનની મૂળ વિચારધારા છે.

7 સપ્ટેમ્બર 1919થી શરૂ થયેલો 'સંવાદ' આજે પણ ચાલુ
7 સપ્ટેમ્બર 1919થી શરૂ થયેલો 'સંવાદ' આજે પણ ચાલુ (Etv Bharat Gujarat)

ગાંધીજીને વાંચવાનો અર્થ... ગાંધીજી સાથે સંવાદ કરવાનો પ્રયાસ

ગાંધીજીના લખાણોની ખાસિયત એ છે કે તે માત્ર ઐતિહાસિક દસ્તાવેજો નથી. તેમાં તેમના સમયના રાજકારણ, સમાજ, ધર્મ, અર્થતંત્ર, શિક્ષણ, સ્વરાજ્ય અને માનવજીવન અંગેના વિચારો જોવા મળે છે.એટલે આજે કોઈ ગાંધીજીને સમજવા માગે ત્યારે માત્ર તેમના વિશે લખાયેલા પુસ્તકો કે ભાષણો પર આધાર રાખવાને બદલે તેમના પોતાના લખાણો સુધી પહોંચવું. નવજીવન માટે આ એક મહત્વનો ઉદ્દેશ છે. ગાંધીજીને કોઈ બીજા દ્વારા સમજવા કરતાં ગાંધીજીના પોતાના શબ્દો વાંચો’ નવજીવનની આખી પ્રકાશનયાત્રા જાણે આ જ વિચારની આસપાસ ફરે છે.

હવે કાગળમાંથી સ્ક્રીન સુધી પહોંચાડાઈ રહ્યો છે ‘અક્ષરદેહ’

સમય બદલાયો છે. વાચકની આદત બદલાઈ છે. પુસ્તક અને સામાયિકની સાથે હવે લોકો મોબાઇલ અને કમ્પ્યુટર પર વાંચે છે.આથી નવજીવન પણ પોતાની ઐતિહાસિક સામગ્રીને નવા યુગ સાથે જોડવાનું કામ કરી રહ્યું છે. સોહમ પટેલના જણાવ્યા મુજબ ગાંધીજીના મૂળ લખાણોને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે ડિજિટાઇઝેશન, સર્ચેબિલિટી અને ઇન્ડેક્સિંગ જેવા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. અર્થાત 1919માં જે શબ્દો છાપખાનાની મશીનમાંથી નીકળીને વાચકોના હાથ સુધી પહોંચ્યા હતા, એ જ શબ્દો આજે ડિજિટલ સ્ક્રીન સુધી પહોંચાડવાની નવી યાત્રામાં છે.

સોહમ પટેલ, નવજીવનના ટ્રસ્ટી
સોહમ પટેલ, નવજીવનના ટ્રસ્ટી (Etv Bharat Gujarat)

1919નું પ્રેસ... અને 2026ની ડિજિટલ દુનિયા

એક સદીથી વધુ સમય પહેલાં ગાંધીજીના વિચારો માટે એક સામાયિક શરૂ થયું હતું. વાચકો વધ્યા તો પ્રેસ ઊભું થયું. પ્રેસમાંથી પ્રકાશન શરૂ થયું. પ્રકાશનમાંથી ટ્રસ્ટ બન્યું. અને આજે એ જ સંસ્થા ગાંધીજીના મૂળ લખાણોને ડિજિટલ સ્વરૂપે નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાના પ્રયાસમાં છે. સમય બદલાયો, માધ્યમ બદલાયું, વાંચવાની રીત બદલાઈ પરંતુ મૂળ વાત એ જ રહી.

ગાંધીજીના શબ્દો લોકો સુધી પહોંચ્યા

ગાંધીજીની લડાઈમાં ‘નવજીવન’ માત્ર છાપખાનું નહોતું, સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની વાત કરીએ ત્યારે આપણે સામાન્ય રીતે મેદાનમાં થયેલા આંદોલનો, સત્યાગ્રહ અને ધરપકડોની વાત કરીએ છીએ. પરંતુ કોઈપણ વિચારને જનમાનસ સુધી પહોંચાડવા માટે શબ્દો પણ એટલા જ મહત્વના હોય છે.

1919માં ગાંધીજીના તંત્રીપદ હેઠળ શરૂ થયું હતું આ સામાયિક
1919માં ગાંધીજીના તંત્રીપદ હેઠળ શરૂ થયું હતું આ સામાયિક (Etv Bharat Gujarat)

ગાંધીજી માટે કલમ એ જ એક એવું સાધન હતી.

‘નવજીવન’ એ કલમને હજારો-લાખો વાચકો સુધી પહોંચાડવાનું માધ્યમ બન્યું. એક તરફ ગાંધીજી રસ્તા પર આંદોલનનું નેતૃત્વ કરતા હતા અને બીજી તરફ પોતાના વિચારો લખીને લોકો સુધી પહોંચાડતા હતા. એટલે સ્વાતંત્ર્યની લડાઈમાં ગાંધીજીના પગ રસ્તા પર હતા, પરંતુ તેમનો અવાજ કાગળના પાનાં પર પણ સતત ચાલતો હતો.

7 સપ્ટેમ્બર 1919થી શરૂ થયેલો 'સંવાદ' આજે પણ ચાલુ

‘નવજીવન’નો પ્રથમ અંક બે દિવસમાં ખતમ થઈ જવો એ માત્ર જૂના સમયની એક રસપ્રદ ઘટના નથી. તે બતાવે છે કે એક સદી પહેલાં પણ લોકો ગાંધીજી શું કહે છે તે વાંચવા માટે કેટલા આતુર હતા.આજે એ જ જિજ્ઞાસા નવી પેઢીમાં ફરી ઊભી થાય તે માટે નવજીવન પોતાના આર્કાઇવ્સ, પુસ્તકો અને ડિજિટલ પહેલ દ્વારા ગાંધીજીના મૂળ શબ્દોને ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યું છે. કદાચ આ જ નવજીવનની સૌથી મોટી ઓળખ છે. એક સદી પહેલાં તેણે ગાંધીજીની કલમને લોકો સુધી પહોંચાડી હતી, અને આજે તે જ કલમને સમયની સરહદ પાર કરાવીને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે.

શબ્દો જૂના થયા, સંવાદ નહીં

ગાંધીજીના અવસાનને દાયકાઓ વીતી ગયા. સ્વાતંત્ર્યને પણ દાયકાઓ વીતી ગયા. પરંતુ તેમના લખાણો આજે પણ વાંચી શકાય છે, પ્રશ્ન કરી શકાય છે, ચર્ચી શકાય છે અને તેમની સાથે અસહમત પણ થઈ શકાય છે. અને કદાચ જીવંત વિચારની સૌથી મોટી ઓળખ પણ આ જ હોય છે, તેને માત્ર પૂજવામાં નહીં આવે, વાંચવામાં આવે, સમજવામાં આવે અને તેની સાથે સંવાદ કરવામાં આવે.

નવજીવનની 100થી વધુ વર્ષની સફર

1919માં ગાંધીજીની કલમમાંથી નીકળેલો શબ્દ આજે ડિજિટલ સ્ક્રીન સુધી પહોંચ્યો છે. માધ્યમ બદલાયું છે, પરંતુ ‘નવજીવન’નો હેતુ હજુ એ જ છે. ગાંધીજીને કોઈ બીજા દ્વારા નહીં, ગાંધીજીના પોતાના શબ્દોમાં લોકો સુધી પહોંચાડવા.

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