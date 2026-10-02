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જુનાગઢના 'બાપુ', ગાંધી વિચારધારા અને ગાંધી પહેરવેશને બનાવી લીધો જીવનનો ભાગ

ગાંધી વિચાર અને જીવનથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયેલા કરસનદાસ બાપુ એ આજીવન ગાંધીજી જેવો જ પહેરવેશ ધારણ કરી લીધો, જુઓ ગાંધી જયંતી પર વિશેષ અહેવાલ...

જુનાગઢના 'બાપુ'
જુનાગઢના 'બાપુ' (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 6:42 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 6:50 AM IST

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જુનાગઢ:ગાંધી જીવનશૈલી અને વિચાર થી ખૂબ જ પ્રભાવિત બનેલા અને યુવાન વયે ગાંધીજી જેવો પહેરવેશ ધારણ કરીને કરસનદાસ બાપુ આજે ગાંધી સન્યાસી તરીકે જીવી રહ્યા છે. કોલેજ કક્ષાના સમયમાં સરકાર સામે અહિંસક આંદોલન કરવાની અનિવાર્ય સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી.

ત્યારે કરસનદાસ બાપુની સાથે અભ્યાસ કરતા 50 કરતા વધારે તેમના વિદ્યાર્થીઓએ અમદાવાદમાં પદયાત્રા યોજી હતી. સાબરમતી આશ્રમ થી સચિવાલય સુધી તેમણે ગાંધી પહેરવેશમાં પદયાત્રા કાઢી હતી. ત્યારથી લઈને આજ સુધી કરસનદાસ બાપુ ગાંધી પહેરવેશમાં ગાંધી વિચારક અને તેમના અનુયાયી તરીકે જીવી રહ્યા છે.

જુનાગઢના કરશનદાસ બાપુએ ગાંધી વિચારધારા અને ગાંધી પહેરવેશને બનાવી લીધો જીવનનો ભાગ (Etv Bharat Gujarat)

ગાંધી જીવનશૈલી અને વિચારોનો પ્રભાવ

ગાંધી જયંતીની ઉજવણી થઈ રહી છે. ગાંધી એક વ્યક્તિ નહીં પરંતુ આખી જીવનશૈલી અને એક વિચાર છે. આ જ પ્રકારની જીવનશૈલી અને વિચારથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયેલા કરસનદાસ બાપુ આજે ગાંધી પહેરવેશમાં પોતાને ગાંધી સન્યાસી તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવામાં સફળ રહ્યા છે. કોલેજ કાળના સમયમાં જીન્સ, ટીશર્ટ અને સીનસપાટા મારતા યુવાનોના સમયમાં કરસનદાસ બાપુએ સરકાર સામે તેમની યોગ્ય માગણીને લઈને આંદોલનની સાથે પદયાત્રા કાઢવાનું નક્કી કર્યું હતું.

આ સમયે અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમથી કરસનદાસ બાપુ અને તેમના 50 કરતાં વધારે મિત્રો આ જ પ્રકારે ગાંધી પહેરવેશમાં સાબરમતી આશ્રમથી સચિવાલય સુધી પહોંચ્યા હતા. ત્યારથી કરસનદાસ બાપુએ ગાંધી પહેરવેશને જીવનનો એક ભાગ ગણી લીધો છે, અને હવે તે આજીવન ગાંધી પહેરવેશ અને ગાંધી સન્યાસી તરીકે પોતાનું જીવન જીવી રહ્યા છે. કેટલાક વર્ષો પૂર્વે જ્યારે પદયાત્રા કાઢી હતી, ત્યારે અમદાવાદમાંથી ભાડેથી ગાંધી પહેરવેશ મેળવ્યો હતો, પરંતુ આજે ભાડાનો આ ગાંધી પહેરવેશ કરસનદાસ બાપુ માટે જીવન જીવવાનો એક નવો માર્ગ પ્રસ્થાપિત થયો છે.

કરશનદાસ બાપુ
કરશનદાસ બાપુ (Etv Bharat Gujarat)

ગાંધી વિચારથી આજે પણ ખૂબ પ્રભાવિત

કરસનદાસ બાપુ જ્યારે અમદાવાદમાં હોસ્ટેલમાં રહીને સ્નાતક કક્ષાનો અભ્યાસ કરતા હતા, ત્યારે આવા સમયે તેઓ સાબરમતી આશ્રમમાં તેમના વિષયને લગતા પુસ્તકોનું વાંચન અને અધ્યયન માટે જતા હતા. કરસનદાસ બાપુ સ્વયમ માને છે કે, સાબરમતી આશ્રમની ઊર્જા સાચા અર્થમાં ગાંધીની હયાતીની ઉર્જા રૂપે તેમને પ્રાપ્ત થઈ હતી, અને તેને કારણે જ તેઓ ગાંધી જીવન અને વિચારોથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા અને આજે પણ તેમના જીવનમાં ગાંધીની જીવનશૈલી અને તેના વિચારોનું પ્રભુત્વ જોવા મળે છે. કરસનદાસ બાપુ માનતા હતા કે સત્ય અને અહિંસાને ધર્મ તરીકે પૂજતા ગાંધીજી આજે આધુનિક યુગમાં કેટલાક લોકો દ્વારા તેમનો દુરુપયોગ પણ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ સાચા અર્થમાં સત્ય અને અહિંસાની લડાઈ લડનાર ગાંધીજી તમામ ધર્મના લોકો માટે આજે પણ આદર્શ બની રહ્યા છે, તેની પાછળ તેમની જીવન શૈલી અને સૌથી મહત્વનો તેમનો વિચાર હતો.

વર્ષો પછી જંતર-મંતરમાં ગાંધી વિચાર પ્રસ્થાપિત

કરસનદાસ બાપુ માને છે કે, ગાંધી વાંચવા અને જોવાનો વિષય નથી તે જીવનમાં ઉતારવાનો સંકલ્પ છે, જે લોકોએ ગાંધીજીને વાંચ્યા છે અને જોયા છે, તેઓ સાચા અર્થમાં ગાંધીના અનુયાયી અથવા તો ગાંધીના હિતેચ્છુ છે, તેવું માની શકાય નહીં. સાચા અર્થમાં જો ગાંધીને અનુભવવા હોય તો પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ગાંધીને તેના જીવનમાં ઉતારીને ગાંધીજી જેવું અનુકરણ અને આચરણ કરવું પડે.

આજના આધુનિક યુગમાં ગાંધીજી જેવું આચરણ અને અનુકરણ કરવાની જગ્યા પર લોકો ગાંધીને જોયા છે, અને ગાંધીને વાંચ્યા છે, તેટલું પૂરતું માનીને ગાંધી વિશે પોતાના વિચારો પ્રગટ કરતા હોય છે. જંતર મંતર પર થયેલા યુવાનોના આંદોલનમાં વર્ષો પછી ગાંધીજી એક વિચાર તરીકે ફરી પ્રગટ થયા છે, તેની ખુશી પણ કરસનદાસ બાપુ એ વ્યક્ત કરી હતી. ગાંધી આચરણ અને વિચારો થી પ્રગટ થાય છે પરંતુ આજના આ સમયમાં વિચાર અને આચરણને કોરાણે મૂકી દેવામાં આવ્યા છે.

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Last Updated : October 2, 2026 at 6:50 AM IST

TAGGED:

JUNAGADH GANDHI JAYANTI
MAHATMA GANDHI BIRTH ANNIVERSARY
KARSANDAS BAPU
કરશનદાસ બાપુ
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