ગણદેવી સુગર ફેક્ટરીએ પીલાણ સીઝન 2025-26 માટે શેરડીના ભાવનો પ્રથમ હપ્તો અને પ્રોત્સાહન રકમ જાહેર કરી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 9:53 PM IST

નવસારી: નવસારીની ગણદેવી સુગર ફેક્ટરીએ પીલાણ સીઝન 2025-26 માટે શેરડીના ભાવનો પ્રથમ હપ્તો જાહેર કર્યો છે. શેરધારક સભાસદોને પ્રથમ હપ્તા તરીકે કુલ 1,770 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવશે, જેમાં શેરડીના ભાવ માટે 1,000 રૂપિયા અને કટિંગ તથા કાર્ટિંગ માટે 770 રૂપિયાનો સમાવેશ થાય છે.

આ ઉપરાંત, ફેક્ટરી દ્વારા સભાસદોને વધારાના 1,500 રૂપિયા પણ ચૂકવવામાં આવશે, જે પ્રથમ અને બીજા હપ્તા વચ્ચેના ગાળામાં 9% વ્યાજ દરે આપવામાં આવશે. આમ, સભાસદોને પ્રતિ ટન કુલ 3,270 રૂપિયા પ્રાપ્ત થશે.

ગણદેવી સુગર ફેક્ટરીએ પીલાણ સીઝન 2025-26 માટે શેરડીના ભાવનો પ્રથમ હપ્તો અને પ્રોત્સાહન રકમ જાહેર કરી (ETV Bharat Gujarat)

વધુમાં, પીલાણ સીઝન દરમિયાન શેરધારકોને પ્રોત્સાહન રૂપે માસિક રકમ ચૂકવવાનો નિર્ણય પણ લેવામાં આવ્યો છે. ફેબ્રુઆરીમાં 100 રૂપિયા, માર્ચમાં 200 રૂપિયા અને એપ્રિલમાં 300 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવશે. આમ, કુલ 600 રૂપિયા માસિક પ્રોત્સાહન રકમ તરીકે સભાસદોને મળશે.

ગણદેવી સુગર ફેક્ટરીનો ઉદ્દેશ હંમેશની જેમ આ વર્ષે પણ શેરધારકોને સમયસર ચૂકવણી કરીને ખેડૂતમિત્રોની આર્થિક સ્થિરતા જાળવવાનો છે.

