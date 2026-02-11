ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં મોટી દુર્ઘટના: સુખરામનગરમાં સ્લમ ક્વાર્ટર્સની ગેલેરી ધરાશાયી; 35થી વધુ લોકોનું રેસક્યૂ

અમદાવાદના સુખરામનગરમાં સ્લમ ક્વાર્ટર્સની ગેલેરી ધરાસાયી થતા અનેક લોકો ફસાયા, ફાયરની ટીમે તમામ લોકોનું રેસક્યૂ કર્યું

અમદાવાદના સુખરામનગરમાં સ્લમ ક્વાર્ટર્સની ગેલેરી ધરાશાયી
અમદાવાદના સુખરામનગરમાં સ્લમ ક્વાર્ટર્સની ગેલેરી ધરાશાયી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 12:06 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના સુખરામનગરમાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાઇ છે. સુખરામ નગરમાં આવેલા સંત વિનોબા ભાવે સ્લમ ક્વાર્ટર્સમાં આજે સવારે ગેલેરી ધરાશાયી થઇ હતી જેમાં અનેક લોકો અંદર ફસાયા હતા. બનાવની જાણ ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવતા ફાયરની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તમામ લોકોનું રેસક્યૂ કર્યું હતું.

સ્લમ ક્વાર્ટર્સની ગેલેરી ધરાશાયી

સંત વિનોબા ભાવે સ્લમ ક્વાર્ટર્સની 12 નંબરની ગેલેરી અચાનક ધરાશાયી થઇ હતી. આ ક્વાર્ટર્સની અંદર ફસાયેલા 10 જેટલા લોકોને સીડીની મદદથી ફાયર વિભાગની ટીમે બહાર કાઢ્યા હતા. જોકે, આ ઘટનામાં કોઇ મોટી જાનહાનિ થઇ નહતી. પોલીસ અને ફાયરની ટીમની સાથે સાથે એસ્ટેટ વિભાગની ટીમ પણ આ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.

અમદાવાદના સુખરામનગરમાં સ્લમ ક્વાર્ટર્સની ગેલેરી ધરાશાયી (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટના અંગે મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર ઈકબાલ શેખે જણાવ્યું હતું, "આ સ્લમ ક્વાર્ટર્સ બહુ જ જૂનું અને જર્જરિત હાલતમાં છે. 440 ફ્લેટ, 180 છાપરાનું રી ડેવલોપમેન્ટ માટે ટેન્ડરિંગ છ મહિના પહેલા થયેલું છે જેમાં યોગી કન્સ્ટ્રક્શનને ટેન્ડર લાગેલ છે પરંતુ ટેકનિકલ ખામીઓને લઈને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવતું નથી. આ બાબતને લઈને તમામ રહેવાસીઓ જાનના જોખમે રહેવા માટે મજબૂર છે. એમનું ભાડું નક્કી થતું નથી કે એમની જોડે બીજી કોઈ જે ટેકનિકલ બાબત હોય એ મંજૂર થતી નથી. જે ખૂબ ગંભીર બાબત છે."

ફાયર વિભાગની ટીમે આ ઘટના અંગે જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતા જ સુખરામ નગરમાં આવેલ સ્લમ ક્વાર્ટર્સમાં ફાયર વિભાગની ટીમ પહોંચી હતી ત્યાં ગેલેરી ધરાશાયી થઈ હતી. સવારે 8:00 વાગે કંટ્રોલમાં મેસેજ આવ્યો હતો ત્યાં પહોંચીને જે લોકો અંદર ફસાયેલા હતા તેમને સીડી વડે નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં એક વૃદ્ધાને ઇજા થઇ હતી. બેથી ત્રણ જગ્યાએ આસપાસ સીડી લગાવીને લોકોનું સુરક્ષિત રેસક્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટનામાં 39 જેટલા લોકોનું રેસક્યૂ કરવામાં આવ્યું છે.

સ્લમ ક્વાર્ટર્સની ગેલેરી ધરાશાયી અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી કે, પૂર્વ ઝોન અમરાઇવાડી વોર્ડમાં આવેલ ટીપી 10 રખિયાલ FP 36,39,40માં આવેલ વિનોબા ભાવે નગર ક્વાર્ટર્સમાં 440 આવાસ, 180 ઝૂંપડા તથા 10 દુકાનોના રિડેવલપમેન્ટ માટે ટેન્ડર મંગાવીને તેના ઇવેલ્યુએશનની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી નવેમ્બર માસમાં ફાઇનાન્સિયલ બીડ ખોલવામાં આવી હતી. જાહેર આવાસોના રિડેવલપમેન્ટ પોલીસી 2016 મુજબ ટેન્ડર મંજૂરીની પ્રક્રિયા હાથ ધરતા પહેલા બિડર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ ડ્રોઇંગમાં સ્પષ્ટતા મેળવવી અનિવાર્ય હોવાથી તે સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે બિડર પાસે ડ્રોઇંગની પૂર્તતા મંગાવવામાં આવેલ. આ પૂર્તતા બીડર દ્વારા તાજેતરમાં રજૂ કરેલ હોવાથી તેના ડ્રોઇંગની બીપીએસપી ખાતેથી અભિપ્રાય આવ્યેથી મંજૂરી માટે યોગ્ય કરી શકાય.

