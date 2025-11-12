છોટાઉદેપુરના કવાંટમાં ઉજવાય છે 'ગાય ગોદી ઉત્સવ', આદિવાસી સમુદાયની અનોખી દેવ દિવાળી, આ રીતે કરે છે પાંરપરીક ઉજવણી
કવાંટ વિસ્તારમાં દિવાળીના ત્રીજા દિવસે પશુધનની પુજા કરી, નવા ધાન્ય અને ધનની પુજા વિધીની અનોખી પરંપરા છે.
Published : November 12, 2025 at 2:36 PM IST
છોટાઉદેપુર : જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અનોખી પરંપરા સાથે દિવાળીનાં ત્રીજા દિવસે ગાય ગોદીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. કવાંટ વિસ્તારમાં દિવાળીના ત્રીજા દિવસે પશુધનની પુજા કરી, નવા ધાન્ય અને ધનની પુજા વિધીની અનોખી પરંપરા સાથે ગાય ગોદીનો તહેવાર નાચગાન કરી ઉજવવામાં આવે છે.
દિવાળી કરતાં દેવ દિવાળીનું વિશેષ મહત્વ
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જુદા જુદા દિવસે, જુદા જુદા ગામમાં હાલ દેવ દિવાળીના તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે કવાંટ વિસ્તારમાં દિવાળીનાં ત્રીજા દિવસે પશુધનની પુંજા કરી, નવા ધાન્ય અને ધનની પુજા વિધીની અનોખી પરંપરા સાથે ગાય ગોદીનો તહેવાર નાચગાન કરી ઉજવવામાં આવે છે, અને ખેતીમાં સારું ઉત્પાદન મળે તેવી માન્યતા સાથે ગાય ગોદીના છાણ નો થોડો ભાગ દરેક ખેડૂત પોતના ખેતરમાં વાવે છે.
ગોદી ઉત્સવ કેમ ઉજવવામાં આવે છે
આદિવાસી સમુદાયમાં સદીઓ જૂની પરંપરા અને માન્યતા મુજબ ખેતીમાં બળદ મદદ રૂપ બની ખેતીમાં ઉત્પાદન આપે છે, બળદ ની મદદથી ખેતીમાં અનાજ પાકે છે, જે બળદના રૂણને અદા કરવા દિવાળીના તહેવારમાં બળદને નવડાવી ધોવડાવી ગેરુંથી સીંગડા રંગી, બળદના શરીર પર રંગ લગાવી શણગારી ગાય, અને બળદની પુજા વિધી કરી, પ્રત્યેક ઘરેથી છાણ ભેગું કરી ગામની એક જગ્યાએ ગોદી બનાવી ફૂલોથી શણગારવામાં આવે છે. જેના ઉપર ડોયલી રોપી દીવડા સળગાવી, નવા ધાનમાંથી બનાવેલી વાનગીઓ ધરાવી મહિલાઓ નમન કરી પ્રકૃતિનો આભાર વ્યકત કરે છે, અને વાંસળીના તાલે નાચગાન કરવામાં આવે છે.
ત્રીજા દિવસે ગોદી ઉઠવામાં આવે છે
ગામમાં ગોદીની ત્રણ દિવસની પુજા વિધી બાદ ત્રીજા દિવસે નવા ચોખાના લોટમાંથી પૃથ્વીની આકૃતિ દોરી ઢોલ, વાંસળી સાથે નાચગાન કરી, ગોદીને ઉઠાવવાની વિધી કરી દરેક ખેડૂત થોડું થોડું છાણ લઇ જઈને પોતાના ખેતરમાં વાવી સારું ઉત્પાદન મળેની કામના કરે છે.
આધુનિક યુગમાં પણ પરંપરાની જળવાઈ રહી છે
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસી સમાજની અનોખી પરંપરા આજે પણ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે કવાંટ તાલુકાનાં કનલવા ગામમાં ગાય ગોદીનો વર્ષો જુનો તહેવાર આજે પણ જોવા મળી રહ્યો છે. દેવ દિવાળીના ત્રીજા દિવસે ફળીયાના દરેક ઘરેથી એક જગ્યાએ, છાણ ભેગું કરી, છાણમાંથી ગોદી બનાવી શણગારવામાં આવે છે, અને નવા ધાનમાંથી બનાવેલ વાનગીઓ ધરાવી, ઘરેણાં મૂકી નાચગાન કરી પુજા વિધી કરવામાં આવે છે.
વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ ચોમાસુના ખેતી પાકોમાં મદદરૂપ બનનાર પશુઓને શણગારી નવું ધાન્ય ખવડાવી, છાણની ગોદી બનાવી નવા ધાન્ય પાકોને ગોદી પર વધાવી જોહાર જોહાર બોલી પ્રકૃતિનો આભાર પ્રગટ કરવામાં આવે છે અને ગામલોકો પોતાની પરંપરા મુજબ, ઢોલ વાંસળીના સુર સાથે નાચગાન કરી આંનદ ઉલ્લાસ પૂર્વક ગાયગોદીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. ત્રીજા દિવસે ગાય ના છાણમાંથી બનવવામાં આવેલી ગોદીને ઉઠાવી તેના ભાગ પાડી દરેક ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં સારું ઉત્પાદન મેળવવાની માન્યતા સાથે છાણની વાવણી કરે છે.
