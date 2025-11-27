'ડબલ એન્જિન'ની સ્પીડ: ગુજરાતના હાઇવે માટે ગડકરીએ 20,000 કરોડની જાહેરાત કરી, દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રોજેક્ટની સમીક્ષા
બુધવારે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથેની બેઠકમાં તેમણે NHAI હેઠળના વિવિધ હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સ અને અન્ય કામો માટે રૂપિયા 20,000 કરોડ મંજૂર કરવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : November 27, 2025 at 5:10 PM IST
સુરત: કેન્દ્રીય માર્ગ અને પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન રાજ્યને હાઇવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે મોટી ભેટ આપી છે. બુધવારે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથેની બેઠકમાં તેમણે NHAI હેઠળના વિવિધ હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સ અને અન્ય કામો માટે રૂપિયા 20,000 કરોડ મંજૂર કરવાની જાહેરાત કરી છે, જેનાથી ગુજરાતના માર્ગોનું વિસ્તૃતીકરણ અને મરામત ઝડપથી પૂર્ણ થઈ શકશે.
મુખ્યમંત્રીની રજૂઆતને ત્વરિત પ્રતિસાદ
ગડકરીએ બુધવારે હિંમતનગર પાસેથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવેની મુલાકાત લીધા બાદ ગાંધીનગરમાં સીએમ પટેલ અને માર્ગ મકાન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી.
બેઠક દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના હાઇવે પરના ૩૫ ટકા કરતાં વધુ વાહન ભારણને ટાંકીને માર્ગોના મરામત અને વિસ્તૃતીકરણના કાર્ય સતત ચાલુ રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે ખાસ કરીને અમદાવાદ-મુંબઈ, રાજકોટ–ગોંડલ–જેતપુર અને અમદાવાદ-ઉદયપુર પ્રોજેક્ટના કામો ઝડપથી પૂરા કરવા અનુરોધ કર્યો હતો. મુખ્યમંત્રીની આ રજૂઆતને તાત્કાલિક પ્રતિસાદ આપતાં કેન્દ્રીય મંત્રી ગડકરીએ રૂપિયા 20 હજાર કરોડની ફાળવણી કરવાની ખાતરી આપી હતી.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં સમીક્ષા અને મોટી રાહત
આજે સવારે (ગુરુવારે) ગડકરી ગાંધીનગરથી સુરત પહોંચ્યા હતા અને દક્ષિણ ગુજરાતના માર્ગ પ્રોજેક્ટ્સની સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે સુરત જિલ્લાના બે નેશનલ હાઈવે અને મહત્ત્વપૂર્ણ દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવેના ચાલી રહેલા કામોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ વલસાડ પહોંચ્યા અને ત્યાં પણ રસ્તાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
પલસાણામાં અંડરપાસની ખાતરી:
સુરત એરપોર્ટથી પલસાણા ચાર રસ્તા પર પહોંચેલા ગડકરીનું બારડોલીના ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર સહિતના આગેવાનોએ સ્વાગત કર્યું હતું. સ્થાનિક નેતાઓએ પલસાણામાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા અંડરપાસ બનાવવાની રજૂઆત કરી હતી. મંત્રી ગડકરીએ આ રજૂઆત સ્વીકારીને ટૂંક સમયમાં અંડરપાસ બનાવી આપવાની ખાતરી આપી છે.
ગડકરીની આ જાહેરાતથી ગુજરાતમાં માર્ગ નિર્માણના કામોને નવી ગતિ મળશે અને લાંબા સમયથી પ્રતીક્ષામાં રહેલા પ્રોજેક્ટ્સ ઝડપથી પૂર્ણ થઈ શકશે.
આ પણ વાંચો: