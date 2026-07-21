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ગેડિયા એન્કાઉન્ટર કેસ: કોર્ટે SITની 'C-સમરી' રદ કરી, PSI સહિત 7 પોલીસકર્મીઓ વિરુદ્ધ સમન્સ

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી તાલુકાના ગેડિયા ગામે નવેમ્બર 2021માં થયેલા ચર્ચાસ્પદ પિતા-પુત્ર એન્કાઉન્ટર કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે.

ગેડિયા એન્કાઉન્ટર કેસમાં કોર્ટે SITની 'C-સમરી' રદ કરી
ગેડિયા એન્કાઉન્ટર કેસમાં કોર્ટે SITની 'C-સમરી' રદ કરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 12:29 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી તાલુકાના ગેડિયા ગામે નવેમ્બર 2021માં થયેલા ચર્ચાસ્પદ પિતા-પુત્ર એન્કાઉન્ટર કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. હનીફ ખાન ઉર્ફે કાળો મુન્નો અને તેમના 13 વર્ષીય પુત્ર મદીનખાનના ગોળીબારમાં થયેલા મોત મામલે ધાંગધ્રા Dysp જે.ડી. પુરોહિતની આગેવાની હેઠળની SIT ટીમે રજૂ કરેલી 'C-સમરી' (C-Summary) રિપોર્ટને કોર્ટે રદ કરી દીધો છે.

ફરિયાદીના વકીલ પુનિત દવેની ધારદાર રજૂઆતો, FSL રિપોર્ટ અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનો ધ્યાને રાખીને કોર્ટે તત્કાલીન PSI વી. એન. જાડેજા સહિત 7 પોલીસકર્મીઓ સામેની C-સમરી ફગાવી દીધી છે. કોર્ટે તમામ આરોપી પોલીસકર્મીઓ સામે કાર્યવાહી આગળ ધપાવવા માટે ઓગસ્ટ મહિનાની 8મી તારીખે હાજર થવા આદેશ કર્યો છે.

ગેડિયા એન્કાઉન્ટર કેસમાં કોર્ટે SITની 'C-સમરી' રદ કરી (ETV Bharat Gujarat)

શું છે સમગ્ર ઘટના?

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી તાલુકાના ગેડિયા ગામે નવેમ્બર 2021માં પોલીસ દ્વારા કરાયેલા ચકચારી એન્કાઉન્ટરમાં મોટો વળાંક આવ્યો છે. આ ઘટનામાં હનીફ ખાન ઉર્ફે કાળો મુન્નો અને તેના 13 વર્ષના સગીર પુત્ર મદીનખાન પર પોલીસે અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરી મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા. આ મામલે સતત ચાર વર્ષ સુધી સુરેન્દ્રનગર કોર્ટમાં કાનૂની લડત ચાલી હતી, ત્યારબાદ કોર્ટે એન્કાઉન્ટર કેસમાં ગુનો દાખલ કરવા આદેશ કર્યો હતો.

કોર્ટના આદેશ બાદ તત્કાલીન PSI વી.એન. જાડેજા સહિત 7 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ સામે ગુનો નોંધાયો હતો. આ કેસની તટસ્થ તપાસ માટે તત્કાલીન પોલીસવડા ગિરીશ પંડ્યા દ્વારા SIT (સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમ)ની રચના કરવામાં આવી હતી, જેમાં ધાંગધ્રા DySP જે.ડી. પુરોહિતને મુખ્ય તપાસ અધિકારી બનાવાયા હતા. પરંતુ, SITની ટીમ દ્વારા કોર્ટમાં આ કેસમાં 'C-સમરી'રજૂ કરી દઈ કેસ આગળ ન ચાલે તેવા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપ થયા હતા.

ગેડિયા એન્કાઉન્ટર કેસમાં PSI સહિત 7 પોલીસકર્મીઓ વિરુદ્ધ સમન્સ
ગેડિયાએન્કાઉન્ટર કેસમાં PSI સહિત 7 પોલીસકર્મીઓ વિરુદ્ધ સમન્સ (ETV Bharat Gujarat)

SIT દ્વારા પોલીસકર્મીઓનો બચાવ કરાયાનો દાવો

SIT દ્વારા C-સમરી ભરવામાં આવતા ફરિયાદીના વકીલ પુનિત દવે દ્વારા કોર્ટમાં રિવિઝન અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. વકીલે કોર્ટમાં ધારદાર દલીલો કરતા જણાવ્યું હતું કે, FIR દાખલ થઈ હોવા છતાં પોલીસે આરોપી પોલીસકર્મીઓને બચાવવા માટે C-સમરી ભરી દીધી હતી.

કોર્ટ સમક્ષ ઘટના સમયે હાજર નજરે જોનારા સાક્ષીઓના નિવેદનો અને FSL રિપોર્ટ સહિતના તમામ મહત્વના પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પુરાવાઓની ચકાસણી કરતા સ્પષ્ટ થયું હતું કે SITની ટીમે 7 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓનો બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

એકત્રિત કરાયેલા પુરાવાઓ અને FSL રિપોર્ટની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, એન્કાઉન્ટરની ઘટના સમયે ખાનગી વાહનનો ઉપયોગ થયો હતો અને પોલીસે 'સ્વ-બચાવ' (Self-defense)માં ફાયરિંગ કર્યું હોવાના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી. આમ, ગેરન્યાયિક રીતે C-સમરી ભરવામાં આવી હોવાનું સાબિત થતાં કોર્ટે SITની C-સમરી ફગાવી દીધી છે.

કોર્ટે કેસની વધુ તપાસ ચાલુ રાખવાનો આદેશ આપી તમામ આરોપી પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ સામે વોરંટ ઈશ્યૂ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી આગળની કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

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TAGGED:

GADIYA ENCOUNTER CASE
SIT C SUMMARY REPORT REJECTS
SURENDRANAGAR GADIYA ENCOUNTER CASE
SURENDRANAGAR GADIYA ENCOUNTER CASE

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