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રાજ્યના નવા DGP તરીકે IPS જી.એસ. મલિકે સંભાળ્યો કાર્યભાર

રાજ્યના નવા ડીજીપી જી. એસ. મલિકનો કાર્યભાર સંભાળતાં જ મુખ્ય પ્રાથમિકતાઓ જાહેર, અપરાધ નિયંત્રણ, 24,000 CCTV કેમેરા અને ડ્રગ્સ સામે સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય.

રાજ્યના નવા DGP તરીકે જી.એસ. મલિકે સંભ્યાળ્યો કાર્યભાર
રાજ્યના નવા DGP તરીકે જી.એસ. મલિકે સંભ્યાળ્યો કાર્યભાર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 3:14 PM IST

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અમદાવાદ : રાજ્યના નવા પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) તરીકે કાર્યભાર સંભાળતાં જ જી. એસ. મલિકે પોતાની પ્રાથમિકતાઓ સ્પષ્ટ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પોલીસની મૂળભૂત કામગીરી અપરાધ અટકાવ, તપાસ અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવાની છે અને આ ક્ષેત્રોને સર્વોચ્ચ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે.

CCTV કવરેજ અંગે ડીજીપી મલિકે મહત્વની વિગતો આપી. તેમણે જણાવ્યું કે મોટાભાગનાં રાજ્યોમાં વ્યાપક સીસીટીવી નેટવર્ક છે, અને ગુજરાતમાં જાહેર ભાગીદારીથી 24,000થી વધુ વધારાના કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા. તેમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ 3,000 કેમેરાના ફીડ સીધા પોલીસ સ્ટેશનોમાં સંકલિત કરવામાં આવ્યા છે. આ કારણે ખાસ કરીને અમદાવાદમાં અપરાધની ઓળખ અને અટકાવમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે.

ફરિયાદ નિવારણની વ્યવસ્થાને સુવ્યવસ્થિત કરવા પર પણ ભાર મુકાયો છે. ડીજીપીએ કહ્યું કે અમે ફરિયાદ નિવારણ તંત્રને એવી રીતે સરળ બનાવી રહ્યા છીએ કે જનતાના પ્રશ્નો અને ફરિયાદો પોલીસ સ્ટેશન કે જિલ્લા કક્ષાએ જ ઉકેલાઈ જાય, જેથી નાગરિકોને આગળ ધક્કા ન ખાવા પડે.

ડ્રગ્સ સપ્લાય એક મોટો પડકાર બની રહ્યો છે તેના પર સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત સાયબર ક્રાઈમ પણ ઝડપથી ઉભરતો મોટો ખતરો છે. તેને પહોંચી વળવા જિલ્લા કક્ષાએ પણ સતત તાલીમ સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂરિયાત પર ડીજીપીએ ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે દરેક જિલ્લામાં પોલીસકર્મીઓને સાયબર ક્રાઈમની તપાસ માટે અદ્યતન તાલીમ મળે તે માટે આયોજન કરાશે.

નવા DGPના આ વિધાનોને પોલીસ દળમાં નવી ઉર્જા અને સ્પષ્ટ દિશા સૂચવનારા ગણવામાં આવી રહ્યા છે. સ્થાનિક ફરિયાદ નિવારણ, ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ અને ડ્રગ્સ-સાયબર ક્રાઈમ સામેની લડત આગામી સમયમાં પ્રશાસનનું કેન્દ્રબિંદુ રહેશે.

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TAGGED:

GUJARAT DGP
GUJARAT POLICE PRIORITIES
CCTV CAMERA EXPANSION
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