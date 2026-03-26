નડિયાદના કમિશનર જી.એચ સોલંકીની સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કલેક્ટર તરીકે કરાઈ નિમણૂંક
સુરેન્દ્રનગરના તત્કાલીન કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલ હાલ જેલમાં છે અને તેમના પર 1500 કરોડના જમીન NAનું કૌભાંડ કર્યા હોવાની શંકાના આધારે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે.
Published : March 26, 2026 at 10:35 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: તત્કાલીન કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલને જેલ હવાલે કરાયા બાદ સુરેન્દ્રનગર કલેકટર તરીકે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કે.એસ યાજ્ઞિકને ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો હતો અને છેલ્લા બે મહિનાથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કે.એસ યાજ્ઞિક ચલાવી રહ્યા હતા. પરંતુ બુધવારે ગુજરાત કેડરના ત્રણ આઈએએસ અધિકારીની બદલી થઈ છે. જેમાં નડિયાદ મ્યુનિસિપાલટી કોર્પોરેશનમાં કમિશનર તરીકે ફરજ બજાવતા જી.એચ સોલંકીને સુરેન્દ્રનગર બદલી કરી અને મૂકવામાં આવ્યા છે અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટર તરીકે તેમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગરના તત્કાલીન કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલ હાલ જેલમાં છે અને તેમના પર 1500 કરોડના જમીન NAનું કૌભાંડ કર્યા હોવાની શંકાના આધારે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરનું વહીવટી તંત્ર હાલ સુસુક્ત અવસ્થામાં છે. હવે તેને ઊભું કરવા માટે જી.એચ સોલંકીને કલેક્ટર તરીકે મૂકવામાં આવ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર કલેકટર કચેરીમાં છેલ્લા બે મહિનાથી ફાઈલો ક્લીયર થઈ રહી ન હતી. જમીનો, હથિયાર, લાયસન્સના પરવાનાઓ સહિતની કામગીરી અટકી ગઈ હતી. ત્યારે હવે સુરેન્દ્રનગરમાં નવા કલેક્ટર તરીકે જી.એચ સોલંકીને મૂકવામાં આવતા આગામી દિવસોમાં પેન્ડિંગ ફાઈલો પણ ક્લિયર થવાની શરૂ થઈ જશે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અટકી પડેલા કામો હવે ફરી શરૂ થશે. ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટર પાસે મહાનગરપાલિકાના વહીવટદાર તરીકેનો પણ ચાર્જ હતો એટલે નવા આવેલા કલેક્ટરને વહીવટદાર તરીકેનો પણ ચાર્જ મળશે. એટલે નવા આવેલા ટેન્ડર તેમજ તાજેતરમાં જાહેર થયેલા નવા બજેટમાં લેવામાં આવેલા કામોને પણ નવા કલેક્ટર આવતાની સાથે વેગ મળશે. અત્યાર સુધી ચાર્જમાં કલેક્ટર હોવાના કારણે મોટાભાગની ફાઈલો પેન્ડિંગ રાખવામાં આવતી હતી. પરંતુ હવે નવા કલેકટર આવતાની સાથે જ નવી આશા અને જિલ્લાના વિકાસમાં તેમની ભૂમિકા મહત્વની રહેશે તેવો અંદાજ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
