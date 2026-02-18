ETV Bharat / state

સુરત: G-3 શો-રૂમના સેલ્સમેને US સ્થિત ગુજરાતી યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી 60 લાખ રૂપિયા, 18 તોલા સોનું પડાવ્યું

અમેરિકા સ્થિત ડિવોર્સી ગુજરાતી યુવતીને સેલ્સમેને ઑનલાઈન પટાવી, ધર્માંતરણ કરાવી લગ્ન કર્યા અને લાખો રૂપિયા પડાવી લીધા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 7:33 PM IST

સુરત: શહેરના જાણીતા જી-3 શો-રૂમમાં સેલ્સમેન તરીકે કામ કરતા એક યુવકે અમેરિકા રહેતી NRI મહિલાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી, લગ્ન અને ધર્મપરિવર્તન કરાવી લાખો રૂપિયા તેમજ દાગીના પડાવી લીધા હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. લાલગેટ પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી આરોપી એઝાઝ પટેલની ધરપકડ કરી છે.

પોલીસ દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર, હિંમતનગરના વતની અને હાલ અમેરિકા સ્થિત હિનલ પટેલ (નામ બદલ્યું છે) વર્ષ 2020માં છૂટાછેડા બાદ પોતાની દીકરી સાથે રહેતી હતી. વર્ષ 2020માં તેમણે સુરતની જી-3 દુકાનમાંથી ઓનલાઈન કપડાં મંગાવ્યા હતા. આ દરમિયાન ત્યાં ઈ-કૉમર્સ વિભાગમાં નોકરી કરતા એઝાઝ સલીમ પટેલ (રહે. રામપુરા, સુરત) સાથે તેમનો સંપર્ક થયો હતો. એઝાઝે કપડાંના ઓર્ડરના બહાને નંબર મેળવી હિનલને મેસેજ અને કોલ કરી પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી.

જાન્યુઆરી 2024માં જ્યારે હિનલ હૈદરાબાદ આવી ત્યારે એઝાઝ ત્યાં પહોંચી ગયો હતો અને વિશ્વાસ જીતી હૈદરાબાદના ફ્લેટની ચાવી પડાવી લીધી હતી. ત્યારબાદ એપ્રિલ 2024માં તેણે હિનલને સાઉદી અરેબિયા બોલાવી હતી, જ્યાં તેનું ધર્મપરિવર્તન કરાવી 'ઇકરા' નામ રાખ્યું હતું અને મે મહિનામાં ઓનલાઈન લગ્ન પણ કરી લીધા હતા. તેઓ એકવાર ઈન્ડોનેશિયામાં પણ મળ્યા હતા.

એઝાઝનો અસલી ઇરાદો લગ્ન બહાને અમેરિકા સેટલ થવાનો હતો. જોકે, વિઝા રિજેક્ટ થતાં તેણે હિનલ પર પૈસા માટે દબાણ શરૂ કર્યું હતું. તેણે ધાકધમકી આપીને 60 લાખ રૂપિયા ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરાવ્યા.હિંમતનગરથી હિનલના ભાઈ પાસેથી 18 તોલા સોનાના દાગીના પડાવ્યા.હૈદરાબાદના ફ્લેટ પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.

હિનલે અમેરિકાથી તેના ભાઈને ઈ-મેઈલ દ્વારા આખી આપવીતી જણાવી હતી. જેના આધારે ભાઈએ સુરતના લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી એઝાઝ પટેલની ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપી એઝાઝ પહેલેથી જ પરિણીત છે અને તેણે માત્ર મિલકત હડપવા અને વિદેશ જવા માટે આ ખેલ રચ્યો હતો. હાલ પોલીસ તેના રિમાન્ડ મેળવી વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.

