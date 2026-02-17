25 લાખ રત્નકલાકારોનું ભાવિ અદ્ધરતાલ: બજેટમાં ‘રત્નકલાકાર કલ્યાણ બોર્ડ’ની રચના કરવા ઉગ્ર માંગ

ETV Bharat / state

આ વર્ષના ગુજરાત રાજ્યના બજેટથી સુરતના રત્નકલાકારોને ખાસ આશા
આ વર્ષના ગુજરાત રાજ્યના બજેટથી સુરતના રત્નકલાકારોને ખાસ આશા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 10:03 PM IST

સુરત: વૈશ્વિક મંદી અને આર્થિક અસ્થિરતાના માહોલમાં ગુજરાતનો હીરા ઉદ્યોગ અત્યારે કપરા કાળમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. રાજ્યમાં અંદાજે 25 લાખ રત્નકલાકારો અને પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ રીતે 50 લાખ લોકો આ ઉદ્યોગ પર નિર્ભર છે, તેમ છતાં રત્નકલાકારો પાસે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર ઓળખકાર્ડ કે નોંધણી નથી. આ સ્થિતિમાં આગામી 2026ના બજેટમાં સરકાર ‘રત્નકલાકાર કલ્યાણ બોર્ડ’ની રચના કરે તેવી માંગ ડાયમંડ વર્કર યુનિયન ગુજરાત દ્વારા કરવામાં આવી છે.

ડાયમંડ વર્કર યુનિયનના વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ ભાવેશ ટાંકના જણાવ્યા અનુસાર, જે રીતે બાંધકામ ક્ષેત્રના શ્રમિકો માટે 'શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ' કાર્યરત છે, તેવી જ વ્યવસ્થા હીરા ઉદ્યોગમાં હોવી અનિવાર્ય છે. હાલ મંદીને કારણે રત્નકલાકારોની રોજગારી જોખમમાં છે. જો કલ્યાણ બોર્ડ બને તો:

આવાસ યોજના: રત્નકલાકારોને સસ્તી હોમ લોન, પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજનાનો સીધો લાભ મળી શકે.

આરોગ્ય અને શિક્ષણ: ગંભીર બીમારીઓમાં તબીબી સહાય અને રત્નકલાકારોના સંતાનોને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિશેષ સબસિડી ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય

કૌશલ્ય વર્ધન: બદલાતા સમય સાથે નવા મશીનો અને ટેકનોલોજી શીખવા માટે 'સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ'ની સુવિધા બોર્ડ દ્વારા મળે.

યુનિયન દ્વારા એવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે કે આ બોર્ડમાં માત્ર અધિકારીઓ જ નહીં, પરંતુ જનપ્રતિનિધિઓ, હીરા ઉદ્યોગકારો અને રત્નકલાકારોના પ્રતિનિધિઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે. જેથી વહીવટ પારદર્શક રહે અને છેવાડાના રત્નકલાકાર સુધી યોજનાઓના નાણાં પહોંચી શકે.

"છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે આ માંગણી કરી રહ્યા છીએ. જો સરકાર આ બજેટમાં હકારાત્મક નિર્ણય લેશે, તો ગુજરાતના 50 લાખ લોકોના પરિવારને આર્થિક સુરક્ષાનું કવચ મળશે."

નોંધનીય છે કે, હીરા ઉદ્યોગમાં હાલ કોઈ કલ્યાણકારી યોજનાઓ ન હોવાથી રત્નકલાકારો પોતાને અસુરક્ષિત અનુભવી રહ્યા છે. ત્યારે હવે સૌની નજર 2026ના બજેટ પર ટકેલી છે.

