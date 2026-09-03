જામનગર: નટબટ આઉટલેટની મોંઘા ભાવની કાજુકતરીમાં ફૂગ નીકળી, ફૂડ શાખાએ જથ્થો નષ્ટ કરી દંડ ફટકાર્યો
મહાનગરપાલિકાએ ખરાબ કાજુકતરીના જથ્થાનો નાશ કરી દુકાનદારને 5 હજારનો દંડ ફટકાર્યો
Published : September 3, 2026 at 8:18 PM IST
જામનગર: તહેવારોની સિઝનમાં જામનગર શહેરમાં ખાદ્યપદાર્થોમાં ભેળસેળ અને ગુણવત્તા વગરની મીઠાઈઓનું ધૂમ વેચાણ થતું હોવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. શહેરના જાણીતા 'નટબટ' આઉટલેટમાંથી એક્સપાયરી ડેટ પહેલાં જ ફૂગવાળી કાજુકતરી નીકળતા ભારે હોબાળો મચી ગયો છે. સાતમ-આઠમના તહેવાર ટાણે મહેમાનો માટે ખરીદેલી મીઠાઈ જ આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતી હોવાનું સામે આવતાં ગ્રાહકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.
જામનગરના સ્થાનિક જાગૃત નાગરિક નેહલ શુક્લએ સાતમના પર્વ નિમિત્તે ઘરે આવનારા મહેમાનો માટે નટબટ આઉટલેટ પરથી ₹950 પ્રતિ કિલોના ઊંચા ભાવે કાજુકતરી ખરીદી હતી. બોક્સ પેક હતું અને તેના પર દર્શાવેલી એક્સપાયરી ડેટ હજુ બાકી હતી. જોકે, બોક્સ ખોલતાં જ કાજુકતરી પર સફેદ ફૂગ વળેલી સ્પષ્ટ દેખાતી હતી. મીઠાઈમાંથી દુર્ગંધ પણ આવતી હતી. આ અંગે જ્યારે ગ્રાહકે આઉટલેટ અને કંપનીના જવાબદારોનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે કંપની સંચાલકોએ કોઈ ગંભીરતા દાખવવાને બદલે ઉડાઉ અને મનઘડત જવાબો આપ્યા હતા.
ગ્રાહકની પ્રતિક્રિયા
"અમે તહેવારના પવિત્ર દિવસે મોંઘા ભાવની મીઠાઈ એ વિશ્વાસે ખરીદીએ છીએ કે તે શુદ્ધ હશે. જો આ ફૂગવાળી કાજુકતરી મારા પરિવાર કે નાનાં બાળકોએ ખાધી હોત અને કોઈ ગંભીર બીમારી કે ફૂડ પોઈઝનિંગ જેવી દુર્ઘટના સર્જાત, તો તેનો જવાબદાર કોણ હોત? કંપનીના સંચાલકો ગ્રાહકોના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં કરી રહ્યા છે. મારી માગ છે કે આવા વેપારીઓ સામે કડકમાં કડક દંડાત્મક પગલાં ભરાય અને મને યોગ્ય ન્યાય મળે જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ અન્ય નાગરિકનો જીવ જોખમમાં ન મુકાય."Conclusion:આ ઘટના બાદ તંત્ર દ્વારા શહેરમાં અન્ય મીઠાઈના વેપારીઓને ત્યાં પણ ચકાસણી તેજ કરવામાં આવી છે, જ્યારે સામાન્ય નાગરિકોને પણ પેકિંગ તારીખ અને ગુણવત્તા ચકાસીને જ ખરીદી કરવાની અપીલ કરાઈ છે.
પાંચ હજારનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો
ફરિયાદ મળતા જ જામનગર મહાનગરપાલિકાની દ્વારા સ્ટોરની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી જ્યાં ખરાબ કાજુકતરીનો અન્ય જથ્થો પણ મળી આવ્યો હતો જેને તાત્કાલિક નષ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ દુકાનદારને રૂપિયા 5,000 નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
કંપનીના નફ્ફટાઈભર્યા વલણથી નારાજ થઈને ગ્રાહકે તાત્કાલિક જામનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ શાખાને આ અંગે લેખિત જાણ કરી હતી. ફરિયાદ મળતાની સાથે જ ફૂડ શાખાની ટીમ હરકતમાં આવી હતી અને સંબંધિત આઉટલેટ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આશ્ચર્યજનક રીતે, તપાસ દરમિયાન આઉટલેટના સ્ટોકમાંથી પણ વધુ પ્રમાણમાં ફૂગ વળેલી અને બગડેલી કાજુકતરીના પેકેટો મળી આવ્યા હતા. આરોગ્ય અધિકારીઓએ માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત જોખમી એવા તમામ બગડેલા જથ્થાને સ્થળ પર જ જપ્ત કરી તેનો વિધિવત નાશ કર્યો હતો.
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