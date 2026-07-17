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જૂનાગઢમાં મોટી કાર્યવાહી: મ્યુલ એકાઉન્ટનો ફરાર આરોપી ઝડપાયો, માખીયાળામાં જુગારધામ પર રેડ

50 લાખથી વધુના ઓનલાઈન ફ્રોડ કેસમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપનાર રાહુલ વૈષ્ણવને વિસાવદર પોલીસે જુનાગઢથી અટકાયત કરી છે.

માખીયાળામાં જુગારધામ પર રેડ
માખીયાળામાં જુગારધામ પર રેડ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 7:20 PM IST

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જૂનાગઢ : પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. છેલ્લા છ મહિનાથી મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપીને ફરાર રહેલા રાહુલ વૈષ્ણવને વિસાવદર પોલીસે જૂનાગઢથી અટકાયત કરી છે. બીજી તરફ, જૂનાગઢ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે માખીયાળા ગામમાંથી પાંચ જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

છ મહિના પહેલાં 50 લાખથી વધુના ઓનલાઈન ફ્રોડના કેસમાં રાહુલે પોલીસ પકડમાં રહેલા જાંબુડા ગામના ભીખુ કથીરિયાને પોતાનું એકાઉન્ટ સાયબર ક્રાઈમના નાણાંના દુરુપયોગ માટે ભાડે આપ્યું હતું. ત્યાર બાદ વિસાવદરના દેસાઈ વડાળા ગામનો રાહુલ વૈષ્ણવ ભીખુ કથીરિયાના એકાઉન્ટમાં ઓનલાઇન છેતરપિંડીથી આવેલા રૂપિયા જમા કરાવનાર તરીકે સામે આવ્યો હતો. ત્યારથી તે પોલીસ પકડથી દૂર હતો. પૂર્વ બાતમીના આધારે પોલીસે હવે તેની જૂનાગઢથી અટકાયત કરી છે.

50 લાખથી વધુના ઓનલાઈન ફ્રોડ કેસમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપનાર રાહુલ વૈષ્ણવને વિસાવદર પોલીસે જુનાગઢથી અટકાયત કરી (Etv Bharat Gujarat)

50 લાખથી વધુના ઓનલાઈન છેતરપિંડીના આ કેસમાં પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 317(2) અને 317(4), તેમજ IT એક્ટની કલમ 66(D) મુજબ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

માખીયાળા માંથી ઝડપાયું જુગારધામ

જુનાગઢ તાલુકાના માખીયાળા ગામમાં લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે રહેણાંક મકાનમાં જુગારધામ ચાલતું હોવાની વિગતો મળી હતી. આજે પોલીસે સ્થળ પર રેડ કરતા ત્યાંથી 80,450 રૂપિયા રોકડા અને કુલ મુદ્દામાલ 2,39,450 સાથે ગલિયાવડ, ગોલાધર, જુનાગઢ અને માખીયાળા એમ મળીને કુલ 05 જુગારીઓને અટકાયત કરી છે.

જુગારધામ ઝડપ્યું
જુગારધામ ઝડપ્યું (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર મામલામાં જુગારધામ પરથી 03 મોટરસાયકલ અને 03 મોબાઈલ પણ પોલીસે કબજે લીધા છે. શ્રાવણ મહિનો નજીક આવતો જાય તેમ સૌરાષ્ટ્રમાં જુગારની મોસમ પણ ખીલતી હોવાનું ધ્યાનમાં રાખીને લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ કાર્યવાહી કરી હતી.

મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપીને ફરાર રહેલા રાહુલ વૈષ્ણવને વિસાવદર પોલીસે જૂનાગઢથી અટકાયત કરી
મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપીને ફરાર રહેલા રાહુલ વૈષ્ણવને વિસાવદર પોલીસે જૂનાગઢથી અટકાયત કરી (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે બંને કેસમાં કાર્યવાહી કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

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TAGGED:

JUNAGADH POLICE
CYBER FRAUD
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