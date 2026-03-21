4 લાખની સોપારી, 10 લાખની લૂંટ અને હત્યા: 4 વર્ષ જૂનો ‘અનડીટેક્ટ’ કેસ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઉકેલ્યો

વર્ષો સુધી પોલીસને ચકમો આપતો ખતરનાક હત્યારો આખરે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના હાથે ઝડપાયો, 2021ની રાયપુર ચકચારી હત્યા અને લૂંટ કેસનો ભેદ ઉકેલાયો.

Published : March 21, 2026 at 6:47 PM IST

અમદાવાદ: વર્ષો સુધી પોલીસની આંખોમાં ધૂળ નાખતો એક ખતરનાક હત્યારો આખરે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના હાથે પકડાઈ ગયો છે. છત્તીસગઢના રાયપુરમાં 2021માં બનેલી ચકચારી હત્યા અને લૂંટનો કેસ હવે ઉકેલાઈ ગયો છે.

આ ઘટના રાયપુરના ટીકરાપાડા વિસ્તારમાં બની હતી. ત્યાં શકુંતલા યાદવ નામની મહિલાની નિર્દયતાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેમના ઘરમાંથી લાખો રૂપિયા અને સોનાના દાગીના પણ લૂંટી લેવામાં આવ્યા હતા.

તપાસમાં સામે આવ્યું કે આ હત્યા પરિવારના મિલકત વિવાદને કારણે થઈ હતી. શકુંતલા યાદવ અને તેમના નાના પુત્ર અમિત યાદવનો મોટા પુત્ર અજય યાદવ સાથે વારંવાર ઝઘડો થતો હતો. આ ઝઘડો ખતમ કરવા માટે અમિતે પોતાના ઓળખીતા સિક્યુરિટી ગાર્ડ અજયકુમાર ઉર્ફે લક્ષ્મીસાગર મિશ્રાને સોપારી આપી હતી.

સોપારીની રકમ ચાર લાખ રૂપિયા હતી. તેમાંથી એક લાખ રૂપિયા એડવાન્સ આપવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ સોપારી લીધા પછી આરોપી કામ કર્યા વગર ભાગી ગયો હતો. પછી થોડા સમય બાદ જ્યારે દબાણ વધ્યું ત્યારે તેણે કામ પૂરું કરવાની ખાતરી આપી હતી.

લગભગ ચાર મહિના પછી આરોપી પોતાના એક સાથી સાથે શકુંતલા યાદવના ઘરે પહોંચ્યો. ત્યારે તેને ખબર પડી કે અમિત જેલમાં છે અને શકુંતલા એકલી છે. આ સ્થિતિનો લાભ લઈને આરોપીએ હત્યાના બદલે લૂંટ કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો.

રાત્રે ઘરમાં રોકાયા બાદ બીજે દિવસે સવારે બંને આરોપીઓએ દોરી વડે ગળું દબાવીને શકુંતલા યાદવની હત્યા કરી નાખી. ત્યાર બાદ ઘરમાંથી આશરે ૧૦ લાખ રૂપિયા રોકડા અને ૩૦થી ૩૫ તોલા સોનાના દાગીના લૂંટીને બંને ફરાર થઈ ગયા.

હત્યા પછી આરોપીએ પોલીસથી બચવા માટે મોબાઈલ ફોન બંધ કરી દીધો. કોઈ ઓળખપત્ર વાપર્યું નહીં અને સતત શહેરો બદલતો રહ્યો. તે ગોવા, મુંબઈ અને છેલ્લે અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં છુપાઈને રહેતો હતો.

અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ અને બાતમીદારોની મદદથી આરોપીને શોધી કાઢ્યો. તેની ધરપકડ કરવામાં આવી. પકડાયેલા આરોપીનું નામ અજયકુમાર ઉર્ફે લક્ષ્મીસાગર ઉર્ફે કિંમતીશ્રી રાજનારાયણ મિશ્રા છે. તેનો સાથી કેતન ઉર્ફે કે.ટી. રામસુંદર તિવારી હજુ તપાસ હેઠળ છે.

અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ડીસીપી અજીત રાજીયને જણાવ્યું કે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, માનવ ઇન્ટેલિજન્સ અને સતત ટ્રેકિંગના આધારે આ આરોપીને પકડવામાં આવ્યો છે. આરોપી લાંબા સમયથી પોતાની ઓળખ છુપાવીને અલગ અલગ શહેરોમાં ફરતો હતો.

હાલમાં આરોપીને કાયદેસર કાર્યવાહી માટે રાયપુર પોલીસને સોંપવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ રાયપુર પોલીસ સાથે સંકલન સાધીને આગળની તપાસ કરી રહી છે.

