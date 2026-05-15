સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલમાં ભાવ વધારાથી ટ્રકના પૈડા થંભી જશે! 10 હજાર લોકોની આજીવિકા પર અસરની શક્યતા
સુરેન્દ્રનગર ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનની પેટ્રોલ-ડીઝલ ભાવ વધારો પરત ખેંચવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
Published : May 15, 2026 at 2:22 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની વૈશ્વિક અસર સ્થાનિક સ્તરે દેખાવા લાગી છે, જેના પગલે આજથી પેટ્રોલના ભાવમાં 2.99 અને ડીઝલમાં 3.09નો વધારો ઝીંકાયો છે. ચૂંટણી સમયે ભાવ ન વધારવાનો વાયદો કરનારી સરકાર પરિણામો આવતા જ વચન ભૂલી જતાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. એક તરફ રાજ્યમાં મંદીના કારણે GIDC અને સિરામિકના ઉદ્યોગો અડધાથી વધુ બંધ પડ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ મોંઘા ઈંધણ અને પેટ્રોલ પંપો પર ડીઝલની અછતના કારણે ટ્રાન્સપોર્ટરો માટે વાહનોના હપ્તા ભરવા પણ મુશ્કેલ બન્યા છે. આ આર્થિક સંકટ વચ્ચે સુરેન્દ્રનગર ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશને વઢવાણ GIDC ખાતે તાકીદની બેઠક યોજીને ભાવ વધારો પરત ખેંચવાની માંગ સાથે ટ્રકોના પૈડાં થંભાવી દેવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
ડીઝલમાં ભાવ વધારો પરત ખેંચવા ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનની માંગ
એક બાજુ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં મંદીનો માહોલ છે. સિરામિક ઉદ્યોગના 50%થી વધુ કારખાનાઓ હાલમાં બંધ છે. આ ઉપરાંત GIDC વિસ્તારમાં આવેલા પણ 70% કારખાનાઓમાં મંદીનો માહોલ છે જેને લઇને કાચો માલ અને તૈયાર થઈ ગયેલા માલની હેરાફેરી અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન પૂરતા પ્રમાણમાં થઈ શકતું ન હોવાનું ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના સભ્યો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. ડીઝલના ભાવમાં વધારો થતા આ ભાવ વધારો પોસાય તેવી પરિસ્થિતિ નથી જેને લઇને ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન દ્વારા પણ ચીમકી આપવામાં આવી છે. ટ્રકના પૈડા થંભાવી દેવા અંગેનો નિર્ણય કરવા અંગેની બેઠકો શરૂ કરવામાં આવી છે.
તો ટ્રકના પૈડા થંભી જશે!
પેટ્રોલ પંપ ઉપર ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ના હોય તેમ કોઇપણ ટ્રક કે ગાડી અને ટ્રાન્સપોર્ટના વાહનો ડીઝલ ભરાવવા જાય ત્યારે તેમને બે કલાક સુધી ઉભું રહેવું પડે છે. પેટ્રોલ પંપ બહાર પણ ત્રણથી ચાર કિલોમીટરની લાંબી લાઇનોમાં ઊભું રહેવું પડે છે.
"પેટ્રોલ પંપ ઉપર ડીઝલનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે અને ભાવ વધારો પરત ખેંચવામાં આવે તેવી માંગ" - અજજુભાઈ રબારી, પ્રમુખ, ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન
10 હજાર પરિવારોની આજીવિકા સંકટમાં: અજ્જુભાઇ રબારી
સુરેન્દ્રનગર ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ અજ્જુભાઈ રબારીએ ઉદ્યોગની ગંભીર સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું છે કે, "હાલ સુરેન્દ્રનગરમાં ભારે મંદીનો માહોલ છે. સિરામિકના કારખાનાઓ અને GIDCના આશરે 70% જેટલા ઉદ્યોગો ઠપ થઈ ગયા છે. આવા કપરા સમયમાં સરકારે ડીઝલના ભાવમાં સીધો ₹3નો વધારો ઝીંકી દીધો છે. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, વધેલો ભાવ ચૂકવવા છતાં પણ પેટ્રોલ પંપો પર પૂરતો ડીઝલનો જથ્થો ઉપલબ્ધ નથી, જેના કારણે ટ્રક, ડમ્પર અને અન્ય ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનો ચલાવવા અત્યંત મુશ્કેલ બન્યા છે."
તેમણે સરકારને અપીલ કરતાં ઉમેર્યું કે, "સરકાર આ બાબતે યોગ્ય વિચારણા કરીને તુરંત પેટ્રોલ પંપો પર ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક ફાળવે અને આ અસહ્ય ભાવ વધારો પરત ખેંચે. જો આમ નહીં થાય તો ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ ભાંગી પડશે, જેની સીધી અસર સુરેન્દ્રનગરના 10,000 થી વધુ લોકોની રોજીરોટી પર પડશે અને સામાન્ય જનજીવન પણ પ્રભાવિત થશે."
ટ્રક માલિક વેલાભાઇ ભરવાડે જણાવ્યું હતું કે, હાલના તબક્કામાં મંદીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે. મિડલ ઇસ્ટ દેશો વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિને કારણે કારખાનાઓ ઉદ્યોગો અને કાચા માલ અને તૈયાર થઇ ગયેલા માલની હેરાફેરી અટકી છે. કાચા માલ આયાત અને નિકાસ કરવામાં આવતો હતો તે પણ બંધ કરી નાખવામાં આવ્યો છે. ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન ઉપર તેની ગંભીર અસર પડી રહી છે.
હાલ મંદીના માહોલને કારણે વાહનોના હપ્તા પણ નથી નીકળી રહ્યા - વેલાભાઈ ભરવાડ, ટ્રક માલિક
