ETV Bharat / state

મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધની અસર: સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની તંગી, વહેલી સવારથી પંપ પર વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગી

નાયરા, આઈઓસી, બીપીસીએલ સહિતના મુખ્ય પેટ્રોલ પંપ પર તાળા, વઢવાણ-સુરેન્દ્રનગર રોડ અને બસ સ્ટેન્ડ નજીકના પંપ પણ બંધ, વાહનચાલકોની ચિંતામાં થયો વધારો.

વહેલી સવારથી પંપ પર વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગી
વહેલી સવારથી પંપ પર વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: મધ્ય પૂર્વના દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલી યુદ્ધની પરિસ્થિતિની સીધી અસર હવે સુરેન્દ્રનગરમાં જોવા મળી રહી છે. જિલ્લાના વિવિધ પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલની તીવ્ર તંગી સર્જાઈ છે, જેના કારણે વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વહેલી સવારે છ વાગ્યાથી જ પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે, જ્યારે અનેક પેટ્રોલ પંપ તો સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયા છે.

સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં આવેલા નાયરા પેટ્રોલ પંપ, આઈઓસી (ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન) અને બીપીસીએલ (ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ) સહિતના પાંચથી વધુ પેટ્રોલ પંપ પર તાળા લાગી ગયા છે. ગેબનશાપીર સર્કલ નજીકનો પેટ્રોલ પંપ, બોળા ચલાવ સામે આવેલો નાયરા પંપ, વઢવાણ-સુરેન્દ્રનગર રોડ ઉપરનો આઈઓસી પંપ અને બસ સ્ટેન્ડ નજીકનો બીપીસીએલ પંપ પણ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. આ પંપ બંધ થતાં વાહનચાલકોની ચિંતામાં વધુ વધારો થયો છે. જે પેટ્રોલ પંપ ચાલુ છે, ત્યાં પણ બે કલાકનું વેઈટિંગ છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની તંગી

વહીવટી તંત્ર દ્વારા દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તમામ પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો છે. તંત્રના મતે, વાહનચાલકોનો ઘસારો રહેતો હોવાના કારણે અને જરૂરિયાત કરતાં વધુ પેટ્રોલ-ડીઝલ ભરાવવામાં આવતું હોવાથી સ્ટોક ખૂટી જાય છે. ઉપરાંત, સ્ટોક સમયસર ન આવી રહ્યો હોવાને પણ આ તંગી માટે જવાબદાર ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, વાસ્તવિકતામાં વાહનચાલકો અને નાગરિકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલની આ અછતની સૌથી વધુ અસર સામાન્ય નાગરિકો અને ઉદ્યોગો પર પડી છે. પેટ્રોલ-ડીઝલથી ચાલતી ભઠ્ઠીઓ અને કારખાનાઓ પણ બંધ થઈ ગયા છે. કારખાનામાં ચાલતાં યંત્રો અને ભઠ્ઠીઓ બંધ થતાં ઉત્પાદન પર ગંભીર અસર થઈ છે. ખેડૂતોના ખેતરોમાં ચાલતા ટ્રેક્ટર માટે પણ ડીઝલની જરૂરિયાત છે, પરંતુ હાલમાં માત્ર 10 લીટર ડીઝલ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે અપૂરતો સાબિત થઈ રહ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરના વાહનચાલક અશ્વિન પટેલે પોતાની વેદના વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, “આજે કોલેજે જવાનું હતું, પરંતુ બાઈકમાં પેટ્રોલ પૂરું થઈ ગયું. બાઈક રસ્તામાં જ બંધ થઈ ગયું. પેટ્રોલ પંપ ઉપર ગયા તો 2 પંપ બંધ હતા. ત્રીજા પંપ ઉપર 2 કલાકનું વેઇટિંગ હતું. છેવટે કોલેજે જઈ શક્યા નહીં. પેટ્રોલ ન મળતાં શિક્ષણ પણ બગડી રહ્યું છે અને તેની વ્યાપક અસર પડી રહી છે.”

અશ્વિન પટેલની જેમ જ સેંકડો વાહનચાલકો પેટ્રોલ-ડીઝલ માટે કલાકો સુધી રાહ જોયા બાદ પણ ખાલી હાથ પરત ફરી રહ્યા છે. ઓનલાઈન પેમેન્ટ પણ પેટ્રોલ પંપ પર બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જે પંપ ચાલુ છે, ત્યાં 2 કલાકની રાહ બાદ પણ વાહનચાલકોને ‘પેટ્રોલ પૂરું થઈ ગયું’ જેવા જવાબ મળી રહ્યા છે.

હાલના તબક્કામાં કુત્રિમ અછત સર્જાઈ હોવાનો તંત્રનો દાવો છે, જ્યારે બીજી તરફ પેટ્રોલ પંપ પર ખરેખર પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે. વાહનચાલકો ઉપરાંત ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકો અને ખેડૂતો પણ આ તંગીથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયા છે. સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક પેટ્રોલ પંપ ઉપર પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવવાની માંગ ઉઠી રહી છે, જેથી નાગરિકોની મુશ્કેલીમાં ઘટાડો થઈ શકે.

TAGGED:

SURENDRANAGAR PETROL CRISIS
MIDDLE EAST FUEL SHORTAGE
LONG QUEUES PETROL
DIESEL SCARCITY IMPACT
SURENDRANAGAR PETROL PUMPS CLOSED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.