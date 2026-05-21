ગુજરાતમાં ડીઝલ સંકટ ઘેરાયું ! ઉત્તર ગુજરાતથી સૌરાષ્ટ્ર સુધી પેટ્રોલ પંપ ડ્રાય, ટ્રાન્સપોર્ટ અને ખાનગી બસ સેવા પર અસર
ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ ખૂટી જતાં ટ્રાન્સપોર્ટ, ટ્રેડ-કોમર્સ અને ખાનગી બસ સેવાઓ પર સીધી અસર પડી રહી છે.
Published : May 21, 2026 at 2:50 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત હવે ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરતી જોવા મળી રહી છે. ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ ખૂટી જતાં ટ્રાન્સપોર્ટ, ટ્રેડ-કોમર્સ અને ખાનગી બસ સેવાઓ પર સીધી અસર પડી રહી છે. સ્થિતિ એટલી ગંભીર બની છે કે અનેક ખાનગી ટ્રાવેલ્સ ઓપરેટર્સે પોતાના રૂટમાં ઘટાડો કરવાની ફરજ પડી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
અખિલ ગુજરાત ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના કાર્યકારી અધ્યક્ષ મુકેશ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, મહેસાણા સહિત ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં પેટ્રોલ પંપ બંધ જેવી સ્થિતિમાં છે. નિયમ મુજબ મિનિમમ સ્ટોક રાખવાનો હોવા છતાં વેચાણ માટે પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ નથી.જેના કારણે પંપ સંચાલકો “જથ્થો ખાલી” હોવાનું કહી રહ્યા છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઉત્તર ગુજરાત ઉપરાંત કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, ધોરાજી, પોરબંદર સહિતના વિસ્તારોમાં પણ અનેક પેટ્રોલ પંપ “ડ્રાય આઉટ” થઈ ગયા છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે ટ્રેડ, કોમર્સ, ઇન્ડસ્ટ્રી અને ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસાયને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
મુકેશ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, આ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. બે દિવસ અગાઉ મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીને પણ લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું. જો સત્વરે સમસ્યાનું નિરાકરણ નહીં આવે તો માલસામાનની અવરજવર અને સપ્લાય ચેઇન પર ગંભીર અસર પડશે તેવી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે.
બીજી તરફ ડીઝલની અછતનો સૌથી મોટો ફટકો ખાનગી બસ સેવાઓને પડ્યો છે. ખાનગી બસ એસોસિએશનના પ્રમુખ મેઘરાજ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ડીઝલ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી અનેક ટ્રાવેલ્સ સંચાલકોને રૂટમાં ઘટાડો કરવો પડી રહ્યો છે. અંદાજે 30 ટકા જેટલી ખાનગી બસ સેવા પ્રભાવિત થઈ છે અને 250થી વધુ રૂટ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરવાની ફરજ પડી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.
ડીઝલના વધતા ભાવ અને અછતને કારણે પરિવહન વ્યવસ્થા ખોરવાઈ રહી છે. આગામી દિવસોમાં સ્થિતિ વધુ વણસે નહીં તે માટે ટ્રાન્સપોર્ટર્સ અને બસ ઓપરેટર્સે સરકાર પાસે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવાની માંગ ઉઠાવી છે.