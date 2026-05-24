'ખેડૂતોને ડીઝલ નહીં મળે તો ખેતી કેવી રીતે કરશે?' ગુજરાતમાં ઇંધણ સંકટ પર કેજરીવાલનું મોટું નિવેદન
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ 3 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે છે.
Published : May 24, 2026 at 8:33 PM IST
વડોદરા: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ 3 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે છે. કેજરીવાલે વડોદરા એરપોર્ટ પર ઉતરતા જ પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતને લઇને પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી.
ખેડૂતોને ડીઝલ નહીં મળે તો તેઓ ખેતી કેવી રીતે કરશે- કેજરીવાલ
અરવિંદ કેજરીવાલે પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતને લઇને જણાવ્યું કે, "મેં સોશિયલ મીડિયા પર જોયુ કે સમગ્ર દેશમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં ખેડૂતોને ડીઝલ લેવામાં ઘણી તકલીફ પડે છે. પેટ્રોલ પંપ પર લાંબી લાંબી લાઇનો લાગેલી છે. તેમણે ડીઝલ નહીં મળે તો તે ખેતી કેવી રીતે કરશે."
કેજરીવાલે વધુમાં જણાવ્યું કે, "પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘણા વધી ગયા છે. બીજી તરફ રશિયા-ઇરાન સસ્તામાં ભારતને તેલ અને ગેસ આપવા માટે તૈયાર છે. ભારત સરકાર તેમની પાસેથી લેતું નથી. મારી ભારત સરકારને વિનંતી છે કે રશિયા અને ઇરાન પાસેથી સસ્તા ભાવમાં તેલ અને ગેસ ખરીદવામાં આવે જેથી દેશના લોકોને તેલ અને ગેસથી મુક્તિ મળી શકે."
અરવિંદ કેજરીવાલે NEETનું પેપર લીક થવાને લઇને પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. કેજરીવાલે કહ્યું કે, 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પ્રભાવિત થયા છે, તેઓ દુ:ખી અને હતાશ છે. પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકારે NEET પરીક્ષાર્થીઓ માટે મફત બસ સેવાનું એલાન કર્યું છે. ગુજરાત સરકાર પણ NEET પરીક્ષાર્થીઓ માટે મફત બસ સેવાનું એલાન કરે એવી અમારી વિનંતી છે.
રાજપીપળામાં AAPનો રોડ શો યોજાશે
નર્મદા જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટીની જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ભવ્ય જીત થઇ છે ત્યારે 25મેએ રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. AAPના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલની ઉપસ્થિતિમાં રાજપીપળામાં ભવ્ય રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
