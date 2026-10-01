નાળાની ગંદકીથી હવે તો કંટાળ્યા: જામનગરવાસીઓએ શ્રમદાનથી જાતે સફાઇ કરી નાખી
"પોતાનો હાથ જગન્નાથ" એ કહેવતને સાર્થક કરતા સ્થાનિક લોકોએ હાથમાં ઝાડુ અને પાવડા ઉપાડ્યા
Published : October 1, 2026 at 6:10 PM IST
જામનગર: જામનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાના તંત્રની કામગીરીની પોલ ખોલતો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. છેલ્લા 50 વર્ષથી નાળાની ગંદકી અને પાણી ભરાવાની ગંભીર સમસ્યાથી ત્રસ્ત સ્થાનિકોએ, તંત્ર સમક્ષ રજૂઆતો કરીને થાક્યા બાદ આખરે જાતે જ શ્રમદાન કરીને સફાઈ ઝુંબેશ હાથ ધરી છે. "પોતાનો હાથ જગન્નાથ" એ કહેવતને સાર્થક કરતા સ્થાનિક લોકોએ હાથમાં ઝાડુ અને પાવડા લઈને પોતાની સમસ્યાનો જાતે જ ઉકેલ લાવવાનો અનોખો પ્રયાસ કર્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આ વિસ્તારમાં છેલ્લા પાંચ દાયકાથી નાળામાં ગંદુ પાણી ભરાવાની અને અસહ્ય ગંદકીની સમસ્યા છે. નાળામાં સતત ગંદા પાણીના ભરાવાને કારણે મચ્છરોનો ભારે ઉપદ્રવ જોવા મળી રહ્યો છે, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ડેન્ગ્યુ-મેલેરિયા જેવો જીવલેણ રોગચાળો ફેલાવાની ગંભીર ભીતિ સેવાઈ રહી છે. આટલું જ નહીં, આ વિસ્તારની નજીકમાં જ એક સ્કૂલ આવેલી હોવાથી અહીંથી રોજેરોજ પસાર થતા નાના વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓને પણ કાદવ-કીચડમાંથી પસાર થવામાં ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
આ ઉપરાંત, વિસ્તારના રસ્તાઓ પણ અત્યંત બિસ્માર હાલતમાં છે. રસ્તા પર ગંદુ પાણી ભરાયેલું રહેતું હોવાથી અકસ્માતનો ભય સતત ઝળૂંબી રહ્યો છે. સ્થાનિકોના આક્ષેપ મુજબ, અગાઉ આ જ ખરાબ રસ્તા અને પાણી ભરાવાના કારણે સર્જાયેલા અકસ્માતોમાં કેટલાક લોકોને ઈજાઓ પણ પહોંચી ચૂકી છે. આ તમામ સમસ્યાઓ અંગે સ્થાનિકો દ્વારા જામનગરના મેયર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને સંબંધિત તંત્રને અનેક વખત લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. જોકે, વારંવારની રજૂઆતો છતાં તંત્ર દ્વારા માત્ર પોકળ ખાતરીઓ જ આપવામાં આવતી હોવાનો સ્થાનિકોએ રોષભેર આક્ષેપ કર્યો છે.
તંત્રની કામગીરીની રાહ જોઈને સંપૂર્ણપણે નિરાશ થયેલા લોકોએ આખરે એકત્ર થઈને નાલા અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં જાતે જ સફાઈ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. વર્ષો જૂની સમસ્યાનો કોઈ કાયમી ઉકેલ ન આવતા લોકોમાં તંત્ર સામે ભારે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. સ્થાનિકોની ઉગ્ર માંગ છે કે નાલાની સફાઈ અને ગંદા પાણીના નિકાલ માટે કાયમી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, તેમજ બિસ્માર રસ્તાનું તાત્કાલિક ધોરણે યોગ્ય સમારકામ કરવામાં આવે.
આ મુદ્દે સ્થાનિક રહીશ ભગવાનજી પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "અમે છેલ્લા ઘણા સમયથી રજૂઆતો કરી કરીને થાકી ગયા છીએ, પણ મહાનગરપાલિકામાં કોઈ અમારી વાત સાંભળતું નથી. અમારી સમસ્યાનો કોઈ જ ઉકેલ ન આવતા આજે અમે જાતે જ સાફસફાઈ કરવાનું નક્કી કર્યું છે."
જ્યારે સ્થાનિક સામાજિક કાર્યકર ઉમર સોઢાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ સીધી રીતે તંત્રની નિષ્ફળતા છે. પ્રજા વેરો ભરે છે છતાં સુવિધાના નામે શૂન્ય છે. જો હવે તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક રસ્તા અને ગટરની કાયમી વ્યવસ્થા નહીં કરવામાં આવે તો આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવશે."
હવે જોવું એ રહ્યું કે સ્થાનિકોએ જાતે હાથ ધરેલા આ શ્રમદાન બાદ પણ તંત્રની આંખ ખૂલે છે કે કેમ.
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