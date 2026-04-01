સુરત: વિદેશ જવાના સપનાં બતાવી ક્લાયન્ટને ઠગનાર ચાલબાઝની ધરપકડ, લોકોને 2.13 કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો
આરોપીએ એજન્સી ખોલી ફિનલેન્ડ અને કેનેડા જેવા દેશોના વિઝાની લાલચ આપી 13 જેટલા ક્લાયન્ટ્સ પાસેથી કુલ રૂપિયા 2.13 કરોડ ખંખેરી લીધા
Published : April 1, 2026 at 9:12 PM IST
સુરત: લોકોમાં વિદેશ જવાના વધતા ક્રેઝનો લાભ ઉઠાવી નિર્દોષોને છેતરતા એજન્ટો ફૂટી નીકળ્યા છે. આવા જ એક ઠગ એજન્ટને સુરત પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. સુરતના પાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી કરોડોની છેતરપિંડીના કેસમાં પોલીસે મોટી સફળતા મેળવતા મુખ્ય સૂત્રધાર વરુણ રાજુભાઈ પરમારની ધરપકડ કરી છે. આરોપીએ "મહાકાલ ટ્રાવેલ્સ ટ્રેલ્સ" નામે એજન્સી ખોલી ફિનલેન્ડ અને કેનેડા જેવા દેશોના વિઝાની લાલચ આપી 13 જેટલા ક્લાયન્ટ્સ પાસેથી કુલ રૂપિયા 2.13 કરોડ ખંખેરી લીધા હતા.
વિઝા ફ્રોડનો ગુનો નોંધાયા બાદ ACP શ્વેતા ડેનિયલે મીડિયાને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આરોપી વરુણ પરમાર ધરપકડથી બચવા સતત નાસતો ફરતો હતો. જોકે, પાલ પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી તેને શોધી કાઢ્યો છે. આરોપી અડાજણના ગ્રીન રેસીડેન્સીમાં રહેતો હતો અને ગૌરવપથ રોડ પર ટાઇમ્સ સ્કવેરમાં પોતાની ઓફિસ ચલાવીને લોકોને શિકાર બનાવતો હતો.
પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, 31 વર્ષીય વરુણ પરમારની મોડસ ઓપરેન્ડી ખૂબ જ વ્યવસ્થિત હતી. તે લોકોને વિશ્વાસમાં લેતો હતો કે તે ફિનલેન્ડના ઈ-વર્ક પરમિટ વિઝા અને કેનેડાના સ્ટેમ્પ વિઝા ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં અપાવી દેશે. આ વિશ્વાસના જોરે તેણે 13 ક્લાયન્ટ્સ પાસેથી રોકડા તેમજ બેંક ટ્રાન્સફર મારફતે 2.13 કરોડ પડાવ્યા હતા. પૈસા લીધા બાદ આરોપી માત્ર વાયદાઓ જ આપતો હતો.
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પાલ પોલીસ મથકમાં અગાઉ પણ વિઝા ફ્રોડનો કેસ નોંધાયો હતો, જેમાં 23 ક્લાયન્ટ્સ સાથે 39 લાખની છેતરપિંડી થઈ હતી. તે કેસમાં પણ વરુણ પરમારની સીધી સંડોવણી ખુલી છે. પોલીસને આશંકા છે કે આ એક મોટું રેકેટ હોઈ શકે છે, જેમાં અન્ય સ્થાનિક કે આંતરરાજ્ય એજન્ટો પણ સામેલ હોઈ શકે છે.
