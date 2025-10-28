ETV Bharat / state

અચાનક આવેલા વરસાદે ખેડૂતોને માથે મોટી આફત લાવી છે, જેમાં ખરીફ પાકોને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે અને રવિ સિઝનની વાવણી પણ લંબાશે.

Published : October 28, 2025 at 7:05 PM IST

મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો પર જાણે કુદરતનો કોપ ઉતર્યો છે. શિયાળાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, ત્યારે જ અરબ સાગરમાં સર્જાયેલી ડિપ્રેશન સિસ્ટમને કારણે છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ઉત્તર ગુજરાતના ૮૩% વિસ્તારને કમોસમી વરસાદ (માવઠા)એ ચપેટમાં લીધો છે. આ અચાનક આવેલા વરસાદે ખેડૂતોને માથે મોટી આફત લાવી છે, જેમાં ખરીફ પાકોને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે અને રવિ સિઝનની વાવણી પણ લંબાશે.

ખરીફ પાકને મોટું નુકસાન: કપાસ કાળો પડ્યો, જુવાર પલળી

ઉત્તર ગુજરાતમાં રવિવાર સાંજથી સોમવાર સાંજ સુધીના ૨૪ કલાકમાં મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી છે. મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝામાં અડધો ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. આ માવઠાને કારણે ખેડૂતોના મોંમાં આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે.

શિયાળાની શરૂઆતમાં જ ઉત્તર ગુજરાતમાં 'ચોમાસાનું પુનરાગમન', 83% વિસ્તારમાં માવઠું: ખેડૂતોનો મોંમાં આવેલો કોળિયો છીનવાયો! (ETV Bharat Gujarat)

કમોસમી વરસાદથી ખરીફ પાકોને મોટું નુકસાન

  • મહેસાણાના લાખવડ સહિતના વિસ્તારોમાં ઊભો કપાસ કાળો પડી ગયો છે, જેને કારણે કપાસના પાકને વ્યાપક નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે.
  • કડી પંથકમાં ખેતરોમાં ઊભા ડાંગર સહિતના પાકોને નુકસાન થતાં ખેડૂતો ચિંતીત બન્યા છે.
  • મહેસાણા, બહુચરાજી, ઊંઝા પંથકમાં રાયડા અને કપાસના પાકને વધુ વરસાદ પડે તો પાછો આવવાની ચિંતા પેઠી છે.

રવિ સિઝનની વાવણી પર માઠી અસર:

ખરીફ સિઝનના પાકને નુકસાન થવાની સાથે જ આ માવઠાની માઠી અસર રવિ સિઝનની વાવણી પર પણ પડવાની છે. હાલ ખરીફ સિઝનની કાપણી અને રવિ સિઝનની વાવણીનો સમય છે.

કૃષિ નિષ્ણાતોના મતે:

કાપણીમાં વિલંબ: વરસાદના કારણે ખેતરોમાં પડેલો પાક જ્યાં સુધી સૂકાશે નહીં, ત્યાં સુધી ખેડૂતો તેને લઈ નહીં શકે અને કાપણી માટે વધુ સમય લાગશે.

વાવણી શક્ય નથી: ખેતરો ખાલી ન થાય ત્યાં સુધી રવિ સિઝનના નવા પાકની વાવણી શક્ય નથી.

વરાપની રાહ: ખાલી ખેતરોમાં પણ જમીન અને હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું હોવાથી 'વરાપ' (જમીન વાવણી માટે તૈયાર થાય) ન થાય ત્યાં સુધી નવી વાવણી શક્ય નથી.

આમ, માવઠાના કારણે રવિ પાકની વાવણી લંબાશે અને ખેડૂતોએ લાંબો સમય રાહ જોવી પડશે.

હવામાન વિભાગની આગાહી: મંગળવારે પણ વરસાદની ૭૫% શક્યતા!

કમોસમી વરસાદથી ત્રસ્ત ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર ઓછા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, મંગળવારે પણ ઉત્તર ગુજરાતમાં ૭૫% થી વધુ વિસ્તારમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા રહેશે. આ દરમિયાન છુટાછવાયા વિસ્તારોમાં ૩૦ થી ૪૦ કિલોમીટરની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.

જોકે, ૨૯ ઓક્ટોબરથી વરસાદનું જોર સામાન્ય ઘટવાની શક્યતા છે. પરંતુ, નવેમ્બરની શરૂઆતમાં બંગાળની ખાડીમાં વધુ એક સિસ્ટમ બનવાની પ્રબળ શક્યતા છે, જેને લઈ ઉત્તર ગુજરાત સહિત રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારમાં નવેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં પણ વરસાદી વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. નવેમ્બરના બીજા સપ્તાહમાં વાતાવરણ સામાન્ય થયા બાદ પણ જમીન ન સૂકાય ત્યાં સુધી ખેડૂતોને કાપણી અને નવી વાવણી માટે રાહ જોવી પડશે.

