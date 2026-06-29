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ડુમસ બીચ: વિશ્વ કક્ષાના પર્યટન સ્થળ તરીકે ઉભરી રહ્યો છે સુરતનો ડુમસ બીચ

એક સમયે લોકલ પિકનીક સ્થળ તરીકે ઓળખાતું ડુમસ બીચ હવે દરરોજ 25,000 થી વધુ સહેલાણીઓને આકર્ષે છે.

ડુમસ બીચ
ડુમસ બીચ (inidesignstudio.com)
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By ANI

Published : June 29, 2026 at 1:41 PM IST

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સુરત: દેશનું ડાયમંડ અને સિલ્ક સિટી તરીકે જાણીતું સુરત, ડુમસ સી-ફેસ અને ઇકો-ટુરિઝમ પાર્ક પ્રોજેક્ટના વિકાસ સાથે આકર્ષક બીચ પ્રવાસન સ્થળ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC)ના નેતૃત્વ હેઠળ, આ પ્રોજેક્ટ પ્રતિષ્ઠિત ડુમસ બીચને વિશ્વ કક્ષાના, પર્યાવરણને અનુકૂળ જાહેર પ્રવાસન સ્થળમાં પરિવર્તિત કરી રહ્યો છે.

અમદાવાદ INI ડિઝાઇન સ્ટુડિયો, દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલ, આ પ્રોજેક્ટ દરિયાકાંઠાની કુદરતી સુંદરતાને આધુનિક જાહેર સુવિધાઓ સાથે સાંકળે છે, જેનાથી સક્ષમ પ્રવાસનને વેગ મળે છે અને પર્યટકોનો અનુભવ વધુ સારો બને છે.

આશરે 152 હેક્ટરમાં ફેલાયેલા અને લગભગ પાંચ કિલોમીટર લાંબા બીચ પર બનેલા, ડુમસ સી-ફેસ અને ઇકો-ટુરિઝમ પાર્કમાં વૉકિંગ ટ્રેલ્સ, સાયકલિંગ ટ્રેક, બાળકોના રમતના વિસ્તારો, લેન્ડસ્કેપ બગીચાઓ, મુલાકાતીઓની સુવિધાઓ, પાર્કિંગ અને EV ચાર્જિંગ સ્ટેશનો છે. એક સમયે મુખ્યત્વે સ્થાનિક પિકનિક સ્થળ તરીકે ઓળખાતું ડુમસ બીચ હવે દરરોજ 25,000 થી વધુ સહેલાણીઓ ડુમસ બીચની મુલાકાત લે છે, જે ગુજરાતના સક્ષમ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ પ્રવાસન વિકાસ પર મુકાતા ભારને દર્શાવે છે.

ડુમસ સી-ફેસ અને ઇકો-ટુરિઝમ પાર્ક પ્રોજેક્ટથી થયો વિકાસ
ડુમસ સી-ફેસ અને ઇકો-ટુરિઝમ પાર્ક પ્રોજેક્ટથી થયો વિકાસ (ANI)

ANI સાથે વાત કરતા, મધ્યપ્રદેશના પ્રવાસી સુદીપ યાદવે કહ્યું કે, તેમને આ સ્થળ અપેક્ષા કરતાં વધુ સારૂં લાગ્યું. તેમણે નોંધ્યું કે સમુદ્ર તરફ બનેલી બેન્ચીસ પરથી બીચનો સ્પષ્ટ નજારો જોવા મળે છે, આ ઉપરાંત તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રોજેક્ટથી સ્થાનિક લોકો માટે રોજગારીની તકો પણ ઉભી થઈ છે. તેમણે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, તેમણે ખુબ સારી રીતે ડિઝાઇન કરેલી અને આકર્ષક સાર્વજનિક સ્થળ બનાવ્યું છે.

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા થઈ રહ્યું છે સંચાલન
સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા થઈ રહ્યું છે સંચાલન (ANI)

સુરતના રહેવાસી તરનિશ રમણીએ પણ આ પરિવર્તનની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે સરકારે તમામ વય જૂથોના લોકો માટે પ્રવૃત્તિઓ, આરામદાયક બેઠક વ્યવસ્થા અને સારી રીતે જાળવણી કરાયેલ લેન્ડસ્કેપિંગ સાથે એક સુંદર સ્થળ બનાવ્યું છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે જેમ જેમ વિકાસના કાર્યો પૂર્ણ થતાં જશે તેમ તેમ આ સ્થળ વધુ આકર્ષક બનશે.

દરરોજ 25,000 થી વધુ સહેલાણીઓ લે છે મુલાકાત
દરરોજ 25,000 થી વધુ સહેલાણીઓ લે છે મુલાકાત (ANI)

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર રવિએ ANIને જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રોજેક્ટ થકી લોકો દરિયાકાંઠાના કુદરતી સૌંદર્યને વધુ નજીકથી માણી શકશે. તેમણે કહ્યું કે આ વિકાસથી લોકોને શ્રેષ્ઠ જાહેર માળખાની મજા માણવાની સાથે દરિયા કિનારા સાથે જોડાવવાની તક મળશે.

ડુમસ સી-ફેસ અને ઇકો-ટુરિઝમ પાર્કને ગુજરાતમાં દરિયાકાંઠાના પ્રવાસનને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં સક્ષમ પ્રવાસન અને સમાવિષ્ટ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પર્યાવરણીય સંરક્ષણને આધુનિક માળખા સાથે જોડવામાં આવશે.

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