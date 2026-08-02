આભમાંથી વરસતી એ જ બુંદ, પણ દરેક કવિનો અલગ 'વરસાદ': જાણીતા કવિઓએ ચોમાસાને કેવી રીતે વર્ણવ્યું?
ગુજરાતી સાહિત્યના ચાર સમર્થ કવિઓ—ભાવેશ ભટ્ટ, અનિલ ચાવડા, હરદ્વાર ગોસ્વામી અને ભાવિન ગોપાણી સાથે વરસાદ અને કવિતાના આ અનોખા સંબંધ અંગે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી.
Published : August 2, 2026 at 6:22 PM IST
અમદાવાદ: ચોમાસું આવે એટલે માત્ર કુદરત જ નહીં, માણસની સંવેદનાઓ પણ લીલીછમ થઈ ઊઠે છે. આભમાંથી વરસતાં પાણીનાં ટીપાં સહુ માટે સરખાં હોય છે, પરંતુ એક કવિના હૃદયમાં જઈને જ્યારે એ ટીપું કાવ્ય બને છે ત્યારે એની અનુભૂતિ સાવ નોખી હોય છે. ગુજરાતી સાહિત્ય અને વરસાદનો નાતો સદીઓ જૂનો છે. મધ્યકાલીન સાહિત્ય, લોકગીતો અને આધુનિક ગઝલો સુધી વરસાદ હંમેશા સર્જકોનો પ્રિય વિષય રહ્યો છે.
ગુજરાતી સાહિત્યના ચાર સમર્થ કવિઓ—ભાવેશ ભટ્ટ, અનિલ ચાવડા, હરદ્વાર ગોસ્વામી અને ભાવિન ગોપાણી સાથે વરસાદ અને કવિતાના આ અનોખા સંબંધ અંગે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. આ ચારેય કવિઓએ પોતાના શબ્દો, કાવ્યપંક્તિઓ અને વિચારો દ્વારા વરસાદના જુદા જુદા પરિમાણો દર્શાવ્યા હતા.
1. કવિ ભાવેશ ભટ્ટ: 'વરસાદની આદત બહુ ઓછાને ખબર છે'
આધુનિક ગુજરાતી ગઝલના જાણીતા કવિ ભાવેશ ભટ્ટે વરસાદના સ્વભાવ અને તેની સાથે જોડાયેલી માનવ સહજ અપેક્ષાઓને પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં રજૂ કરી હતી. તેમણે વરસાદની ભીનાશ અને તેના અસ્તિત્વને વણી લેતી પોતાની અદ્ભુત પંક્તિઓ ટાંકી હતી:
"આવે છે ઘણી વાર એ ભીનાશ ભૂલીને,
વરસાદની આદત બહુ ઓછાને ખબર છે."
વરસાદ ગમે ત્યાં નથી વરસતો, તેની પણ એક મર્યાદા અને ખુમારી હોય છે તે દર્શાવતા તેમણે કહ્યું:
"એક બે જગ્યા હતી મારી ફરજ,
હું નથી વરસાદ કે જ્યાં ત્યાં પડું."
અને આકાશમાંથી વરસતા વરસાદની તાજગી અને તેના મૂળ વિશે વિચારવા મજબૂર કરતી પંક્તિ આપતા તેમણે ઉમેર્યું:
"હતું બસ આટલું આકાશની ઊંચાઈનું તારણ,
પડે છે જેટલો વરસાદ એ તાજો નથી પડતો."
2. કવિ અનિલ ચાવડા: 'દુનિયાની કોઈપણ ભાષા વરસાદમાં પલળ્યા વગરની ન હોઈ શકે'
કવિ અનિલ ચાવડાએ વરસાદને એક 'લીલી ઘટના' ગણાવતા જણાવ્યું કે, "દુનિયાની કોઈ એવી ભાષા નહીં હોય જેમાં વરસાદ વિશે ન લખાયું હોય. વરસાદ વિના કે વરસાદમાં પલળ્યા વિનાની ભાષા સંભવ જ નથી."
તેમણે લોકગીતોના સંદર્ભ આપતા ઉમેર્યું કે 'આભમાં ઝીણી ઝબૂકે વીજળી' જેવા ગીતોમાં યુદ્ધે જતા પતિ અને વિરહમાં ઝૂરતી પત્નીની ભાવનાઓ વણાયેલી છે. વરસાદ એ માત્ર પ્રેમ નથી, એમાં વિરહ, યાદ અને સંવાદ પણ છે. કવિ રમેશ પારેખનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે રમેશ પારેખે વરસાદ પર એટલું લખ્યું છે કે અન્ય કવિઓ માટે કદાચ કશું બાકી જ નથી રાખ્યું! તેમણે રમેશ પારેખની પંક્તિ યાદ કરી:
"આકળવિકળ આંખ કાન, વરસાદ ભીંજવે,
મને ભીંજવે તું, તને વરસાદ ભીંજવે."
તેમણે કરસનદાસ લુહારનો શેર પણ ટાંક્યો: "ધૂમ વરસાદમાં કોરા હતા અમે, કોઈએ છત્રી ધરી પલળી ગયા."
અનિલ ચાવડાએ વરસાદના બે વિરોધાભાસી પાસાં રજૂ કર્યા. એક તરફ વરસાદમાં પ્રેમ અને લાગણી છે, તો બીજી તરફ ગરીબ અને નિરાધાર લોકો માટે એ મુશ્કેલી પણ લાવે છે. ખેડૂત આભ સામે આશાથી જુએ છે, તો ઝૂંપડું તણાઈ જતાં નિરાધાર થયેલી મા અલગ દૃષ્ટિથી જુએ છે. વરસાદ એક હોવા છતાં અનુભૂતિ અલગ હોય છે. તેમણે પોતાની તાજી કાવ્યપંક્તિઓ પણ શેર કરી હતી:
"પાંપણ ધરાય નહીં ત્યાં સુધી ધૂમધૂમ એવો વરસાદ અમે પીધો,
ને મનગમતો મનમાં કોઈ આવ્યો વિચાર એને ખેતરની જેમ ખેડી લીધો."
"ને ભીંજાતા બચવા કોઈ ભીંતે લપાય અને કોક કોક છત્રીઓ ગોતે,
ને આપણે તો પહોળા બે હાથ કરી આભ સામું ઝાડ જેમ ઊભા રહ્યા પોતે."
3. કવિ હરદ્વાર ગોસ્વામી: 'ભીંજાવું અને પલળવું વચ્ચે મોટો તફાવત છે'
કવિ હરદ્વાર ગોસ્વામીએ વરસાદ સાથે માનવ સંસ્કૃતિના જોડાણને સંસ્કૃત સાહિત્ય અને મહાકવિ કાલિદાસના 'મેઘદૂત' સાથે સરખાવ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે પહેલાં માણસ વરસાદને આર્થિક એટલે કે ખેતીની દૃષ્ટિએ જોતો હતો, પરંતુ બેઝિક જરૂરિયાતો પૂરી થયા પછી તે સૌંદર્ય અને સંવેદના તરફ વળ્યો.
તેમણે 'પલળવું' અને 'ભીંજાવું' વચ્ચેનો તફાવત સમજાવતા કહ્યું, "પલળવું એટલે માત્ર બહારથી ભીના થવું, જેમાં કદાચ બીક કે અગવડ હોય. પણ ભીંજાવું એટલે અંદરથી સંવેદનાઓ જાગવી. જો અંદરથી ભીના ન થાઓ તો તમે માત્ર પલળ્યા જ કહેવાઓ." પ્રથમ વરસાદમાં માટીમાંથી આવતી સોડમને તેમણે પાલનપુરના અત્તર કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ ગણાવી હતી.
વરસાદના આકરા અને પીડાજનક રૂપ વિશે પોતાની કવિતા રજૂ કરતા હરદ્વાર ગોસ્વામીએ કહ્યું:
"તીર ને તલવાર જેવો વાગતો વરસાદ છે,
આ વખતનો ખૂબ અઘરો લાગતો વરસાદ છે.
ને સહેજ ગોરંભાય સપનું ત્યાં જ તો તૂટી પડે,
આંખનો આઠેય પ્રહર બસ જાગતો વરસાદ છે.
ને જો વરસવાનું કહો, વૈશાખ થઈ ઊભો રહે,
ને તરસ નામે સમંદર માગતો વરસાદ છે.
કે આભ પાણી, આંખ પાણી, પાણી પાણી સૃષ્ટિ છે,
માણસોના છેક તળિયા તાકતો વરસાદ છે."
વાત પૂરી કરતા તેમણે ભારતીય સંસ્કૃતિનો એક સુંદર કિસ્સો કહ્યો કે, ટપકતા ઝૂંપડામાં પાણી ભરાઈ ગયું હોવા છતાં એક બાળક તેના પિતાને પૂછે છે કે, "પપ્પા, આ વરસતા વરસાદમાં જેની પાસે ઝૂંપડુંય નહીં હોય એ શું કરતા હશે?" આ બીજાની પીડા સમજવાની ભાવના જ આપણા હૃદયનો સાચો વરસાદ છે.
4. કવિ ભાવિન ગોપાણી: 'કશું કોરું ના રહે અને કશું ડૂબી પણ ના જાય'
કવિ ભાવિન ગોપાણીએ વરસાદની મોસમમાં કુદરત અને મન બંને ખીલી ઊઠે તે ભાવ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે શરૂઆતમાં જ એક મધુર પંક્તિ ટાંકી:
"સાવ ધીમી ધારનો વરસાદ છે,
ને ચા ગરમ છે.
બારમાસી ફૂલ જેવી યાદ છે,
ને ચા ગરમ છે."
તેમણે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરતા કહ્યું કે, "સર્વત્ર મંગળકારી વરસાદ થાય. કશું કોરું પણ ન રહી જાય અને કશું ડૂબી પણ ના જાય! સૌને વરસાદ પણ મળે અને પલળવાનું કારણ પણ મળે."
વરસાદમાં ભીતર સુધી ભીંજાવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા તેમણે કહ્યું કે:
"વરસાદ તો વરસી ગયો કોરા નગર પર પણ અમે,
ઉતરી શકે ભીતર એ રસ્તો રાખવો ભૂલી ગયા."
ચોમાસામાં ચારેય તરફ છવાઈ જતી લીલોતરી અને તેની ખુમારી વિશે તેમણે પોતાનો શ્રેષ્ઠ શેર રજૂ કર્યો હતો:
"છે હવે ચોતરફ ગ્રીનરી ગ્રીનરી,
કોઈ ચાલ્યું ગયું પાથરી ગ્રીનરી.
જીવ આપી દીધો પણ ખુમારી જુઓ,
વાદળોને નથી કરગરી ગ્રીનરી!"
આ ચારેય સર્જકોના વિચારોમાંથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે આકાશમાંથી વરસતો વરસાદ તો બધા માટે એક જ હોય છે, પણ એ વરસાદ જ્યારે કવિના હૃદયમાં ઊતરે છે ત્યારે તે ક્યારેક વિરહની વેદના, ક્યારેક પ્રેમનો મલ્હાર, ક્યારેક ગરીબની પીડા તો ક્યારેક પ્રકૃતિની ખુમારી બનીને કાગળ પર વહી નીકળે છે. વરસાદ એ માત્ર પાણીનું વરસવું નથી, પરંતુ અંદરથી ભીંજાવાની અને જીવનને રસપ્રદ બનાવવાની એક અનોખી ઋતુ છે.
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