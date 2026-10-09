તાળી-ચપટીથી સ્ક્વેર સ્ટેપ્સ સુધી... અમદાવાદ, જુનાગઢમાં આ નવરાત્રિએ ગરબાના નવા અવતારનો ટ્રેન્ડ!
3 વર્ષના ભૂલકાથી 55+ના ગરબાપ્રેમીઓ સુધી સૌમાં ગરબાનો ક્રેઝ; દોઢિયામાં 60થી વધુ સ્ટેપ્સનું કોમ્બિનેશન.
Published : October 9, 2026 at 7:06 PM IST
અમદાવાદ, જુનાગઢ: નવરાત્રીનો તહેવાર દરેક વ્યક્તિ માટે ખાસ હોય છે. વર્ષમાં આવતી ચાર નવરાત્રિ પૈકી આસો નવરાત્રીને ગરબા માટે પણ વિશેષ યાદ રાખવામાં આવે છે. નવરાત્રિના આ નવ દિવસો દરમિયાન ખેલૈયાઓ અવનવા ગરબા અને સ્ટેપ કરીને લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરતા હોય છે. એક સમયે ત્રણ તાલી પર થતો ગરબો આજે આધુનિક અને કોઈ પણ ખેલૈયાના મનમાં આવેલી સ્ટાઈલ સાથે નવ દિવસ કોઈની કોઈ જગ્યા પર રમતો જોવા મળતો હોય છે. અમદાવાદ ઉપરાંત જૂનાગઢના ખેલૈયાઓ આ વર્ષે કયા અવનવા સ્ટેપ્સ શીખી રહ્યા છે જુઓ.
અમદાવાદમાં 2026ની નવરાત્રિ પહેલાં ગરબા ક્લાસિસમાં પરંપરા અને નવીનતાનો અનોખો સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. તાળી-ચપટીથી રમાતા પ્રાચીન ગરબાના સ્ટેપ્સ ફરી લોકપ્રિય બન્યા છે, તો બીજી તરફ દોઢિયામાં 60થી 65 સ્ટેપ્સ અને સર્કલ સાથે સ્ક્વેર ફોર્મેશન જેવા નવા પ્રયોગો પણ ગરબાપ્રેમીઓને આકર્ષી રહ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે ત્રણ-ચાર વર્ષના બાળકો ઉપરાંત 55 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોમાં પણ ગરબા શીખવાનો ઉત્સાહ વધ્યો છે.
બાળકો અને વરિષ્ઠોમાં ગરબા શીખવાનો ક્રેઝ
એસ.જી. ગરબા ગ્રુપના નિસર્ગ પંડ્યાના જણાવ્યા મુજબ, અગાઉ 14થી 40 વર્ષની વયના લોકોમાં ગરબાનો ક્રેઝ વધુ જોવા મળતો હતો. જોકે આ વર્ષે ત્રણથી પાંચ વર્ષના બાળકો અને 55 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોની ઇન્કવાયરીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ગરબાની તાલીમ હવે માત્ર યુવાનો પૂરતી મર્યાદિત રહી નથી. સ્કૂલોમાં પણ છોકરા-છોકરીઓ બંને નવરાત્રિ માટે ગરબા શીખવાની માગ કરી રહ્યા છે. ગરબામાં છોકરાઓની ભાગીદારી વધતાં ક્લાસિસમાં વિવિધ વયજૂથના લોકો માટે અલગ તાલીમ અને કોરિયોગ્રાફી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે.
દર વર્ષે ગરબાના સ્ટેપમાં આવે છે થોડો ઘણો ફેરફાર
જુનાગઢની વાત કરીએ તો દર વર્ષની નવરાત્રીમાં ગરબાના સ્ટેપ અને તેના આધુનિક પ્રકારના ફેરફારો જોવા મળતા હોય છે. સામાન્ય રીતે જોઈએ તો ગરબામાં દોઢીયું, ત્રણ તાલી, હીચ, બે તાલી, પારંપરિક રીતે મુખ્ય ગરબાના પ્રકારો છે. પરંતુ આધુનિક સમયમાં જેમ જેમ સંગીત અને સુખની દુનિયા આગળ વધતી જાય છે, તેમ તેમ ગરબાના પ્રકારોમાં પણ હવે દર વર્ષે ઉમેરો થતો જાય છે. જેમાં થોડા વર્ષો પૂર્વે સનેડો કે જેને ગરબાના પ્રેમીઓ દ્વારા ખાસ ડિઝાઇન કરેલા સ્ટેપ સાથે કરવામાં આવતો ગરબો હતો, તેવી જ રીતે ફિલ્મ જગત અને ટીવી જગત સાથે જોડાયેલા કલાકારો દ્વારા પણ જે રીતે અભિનય કરવામાં આવે છે.
પ્રાચીન તાળી-ચપટી ગરબાનું કમબેક
આ વર્ષે તાળી-ચપટી સાથે રમાતા પ્રાચીન ગરબાના સ્ટેપ્સ ફરી લોકપ્રિય બન્યા છે. ગામડાઓમાં પ્રચલિત જૂના સ્ટેપ્સને નવી કોરિયોગ્રાફી સાથે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી પરંપરાગત ગરબાને આધુનિક મંચ અને નવી પેઢી સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે.
દોઢિયામાં 60થી વધુ સ્ટેપ્સ
દોઢિયામાં પણ નોંધપાત્ર નવીનતા જોવા મળી રહી છે. અગાઉ ચોક્કસ પેટર્નમાં રમાતા દોઢિયાને હવે 60થી 65 સ્ટેપ્સ જોડીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. સુરત અને વડોદરામાં લોકપ્રિય બનેલા દોઢિયાના સ્ટેપ્સ હવે અમદાવાદના ગરબા ક્લાસિસમાં પણ શીખવાઈ રહ્યા છે.
સર્કલ બાદ સ્ક્વેર ફોર્મેશનનો ઉમેરો
ગરબાના ફોર્મેશનમાં પણ બદલાવ આવ્યો છે. પરંપરાગત સર્કલ ફોર્મેશન સાથે હવે સ્ક્વેર ફોર્મેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ચારેય દિશામાં સ્ટેપ્સ કરી શકાય તેવી આ કોરિયોગ્રાફી ગરબામાં નવીનતા અને વધુ ગતિશીલતા ઉમેરે છે.
પરંપરાગત શૈલીઓની વિવિધતા
ગરબા ક્લાસિસમાં છલડો, મોરપંખ, લહેરિયું, કેસરિયો, હુડો, દોરડાખેંચ, કજરારે, ડાકલા, ત્રણ તાળી, બોમ્બે, બાજીગર અને અજાણબી જેવી પરંપરાગત શૈલીઓ શીખવાઈ રહી છે. આ શૈલીઓમાં પરંપરાગત લય જાળવીને નવા સ્ટેપ્સ અને ફોર્મેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
નવા અને જૂના ગરબા ગીતો પર નવી કોરિયોગ્રાફી
નવા ગુજરાતી ગરબા ગીતો રિલીઝ થતાં જ તેના પર તરત નવી કોરિયોગ્રાફી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ ‘તારા વિના શ્યામ’ અને ‘ઢોલીડા’ જેવા જૂના લોકપ્રિય ગરબા પણ નવી સ્ટાઇલ સાથે ફરી ટ્રેન્ડમાં આવ્યા છે.
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