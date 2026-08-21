સાંભળીને 5000થી વધુ શ્લોક મોઢે! બે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે એવોર્ડ મેળવનાર અમદાવાદના ઓમ વ્યાસની અદ્ભુત કહાની
20 વર્ષનું શરીર, 4 વર્ષનું મગજ! છતાં 5000 શ્લોક મોઢે કરનાર ઓમ વ્યાસની પ્રેરણાદાયી કહાની, જાણો અમદાવાદના ઓમ વ્યાસે કેવી રીતે રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સુધી પહોંચ્યા.
Published : August 21, 2026 at 2:09 PM IST
અમદાવાદ: સાંભળીને 5000થી વધુ શ્લોક મોઢે કરી લેનાર, બે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે એવોર્ડ મેળવનાર અમદાવાદના ઓમ વ્યાસની અદ્ભુત સફર! લગ્નના 12 વર્ષે મળેલી ‘શિવ પ્રસાદી’ સેરેબ્રલ પાલ્સીથી પીડિત ઓમ વ્યાસ કેવી રીતે હજારો લોકો માટે મોટીવેશન બન્યો?
લગ્નના 12 વર્ષે વ્યાસ પરિવારના ઘરમાં ખુશીઓ ગુંજી ઉઠી, પરંતુ એક ન્યૂરોલોજીકલ ઇફેક્ટે વ્યાસ પરિવારનું આખું જીવન બદલી નાખ્યું. અમદાવાદના ઇસનપુર વિસ્તારમાં રહેતા વ્યાસ પરિવારના લાડકવાયા ઓમનું શરીર તો 20 વર્ષની ઉંમરે પહોંચી ગયું છે, પરંતુ તેનું મગજ હજી પણ 4 વર્ષના બાળકનું છે. બાળપણમાં ઓમને થયેલી ન્યૂરોલોજીકલ ઇફેક્ટ કોઈ રોગ નથી, પરંતુ તે એક પ્રકારનો વિકાર છે, જેને મેડિકલ ભાષામાં સેરેબ્રલ પાલ્સી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને દુર્ભાગ્યપણે તેની કોઈ સચોટ દવા નથી.
આપણાં સૌમાં એક ખૂબી અને એક ખામી રહેલી હોય છે. પરંતુ વિશેષ વ્યક્તિમાં જો ભગવાને કોઈ ખામી રાખી હોય તો તેમાં ખૂબી સવિશેષ હોય છે. ઓમ વ્યાસના કિસ્સામાં પણ કંઈક આવું જ છે. શરીરથી ઓમ આજે 20 વર્ષનો છે, પરંતુ મગજથી તે 4 વર્ષનો નાનો બાળક છે. છતાં અનેક લોકોને તે મોટીવેશન પૂરું પાડે છે. તેનું મન એકદમ ધાર્મિક છે. વાંચી કે લખી શકવામાં સક્ષમ નથી, પરંતુ ઓમે માત્ર સાંભળીને શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા, સુંદરકાંડ, શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર, શિવ તાંડવ, રામ રક્ષા સ્તોત્ર, હનુમાન ચાલીસા, ગાયત્રી મંત્ર તેમજ અનેક ભજનો અને સ્તોત્રો સંપૂર્ણપણે યાદ રાખી લીધા છે. ગમે તે શ્લોક ગમે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ અને એક લાઇન બોલ્યા પછી ઓમ વ્યાસ ત્યાંથી જ આગળનો આખો શ્લોક બોલી જાય છે.
વ્યાસ પરિવારના ઓમ પર પ્રભુની સવિશેષ કૃપા જ હોવાનું પરિવારજનો માની રહ્યા છે. ઓમના પિતાનો પોતાનો કોસ્મેટિકનો શોરૂમ હતો, પરંતુ લાડકવાયા પાછળ ખાસ્સો એવો સમય આપવાનો હોવાથી તેમણે પોતાનો બિઝનેસ બંધ કરી દીધો, જેથી ઓમની દૈનિક ક્રિયા પાછળ અને તેની સારવાર પાછળ ધ્યાન આપી શકાય. ઓમના માતા-પિતાને કેટલાક સવાલો પૂછતા શું જણાવ્યું આવો જાણીએ.
ઓમના માતા-પિતાને પૂછેલ સવાલોના આપેલા જવાબ
સવાલ 1 : ઓમે આટલી શારીરિક મર્યાદાઓને પાર કરીને આટલી ઊંચાઈ હાસિલ કરી છે. મુશ્કેલ સમયમાં તેમને આગળ વધવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળે છે?
ઓમને કુદરતી ગોડ ગિફ્ટ છે. તેને જે મોટીવેશન મળે છે તે કુદરત તરફથી જ મળે છે. અને તેને જે મળે છે તે સમાજમાં આપે છે. તેનું ટેલેન્ટ છે તે જ તેની ઓળખ છે.
સવાલ 2 : કેટલા સંસ્કૃત શ્લોકો કંઠસ્થ કર્યા છે અને તે કેવી રીતે શક્ય બન્યું?
પારણાથી જ તેને આ ગોડ ગિફ્ટ મળી છે. સાડા ત્રણ વર્ષની ઉંમરથી જ તેને સુંદરકાંડ જેવા પાઠો કંઠસ્થ છે. ગીતાના તમામ 18 અધ્યાય તેને મોઢે છે, રામાયણની ચોપાઈઓ તેને યાદ છે, શિવ તાંડવ સહિતના પાંચ હજારથી વધુ શ્લોક કંઠસ્થ છે, ઉપનિષદો યાદ છે. લિસ્ટ ખૂબ લાંબી છે.
સવાલ 3 : બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે સ્વાભાવિક પણે ખુશીઓ હોય. તે ક્ષણ કેવી હતી જ્યારે તમને ઓમના આ વિકાર અંગે ખ્યાલ આવ્યો?
લગ્ન જીવનના 12મા વર્ષે આવેલું સંતાન છે. 11મા વર્ષે અમે કૈલાશ માનસરોવર ગયા હતા. તે પછી ઓમનો જન્મ થયો, માટે અમે આને શિવ પ્રસાદી માનીએ છીએ. અમે ત્યારે પણ ખૂબ ખુશ હતા, અત્યારે પણ ખુશ છીએ. નોર્મલ બાળક જેમ પડખું ફરે કે પાપા પગલી કરે તે અમને જોવા ન મળ્યું. શરૂઆતમાં તો ખ્યાલ ન આવ્યો, પરંતુ તબીબો પાસે જતા ગયા અને ઊંડા ઊતરતા ગયા ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો કદી સોલ્વ ન થાય તેવી આ સ્થિતિ છે. તેના બે મેજર ઓપરેશન કરાવ્યા ત્યારબાદ તે બેસતો થયો.
સવાલ 4 : બે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ મળ્યો છે, અનેક ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તે અનુભવ વિશે જણાવો.
18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોમાં ઓમ એકમાત્ર એવો બાળક છે જેને બંને ટર્મના રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે એવોર્ડ મળ્યો છે. ડિસેમ્બર 2017માં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ અને ડિસેમ્બર 2024માં વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મૂના હસ્તે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર મળ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે પણ ઓમની બે વાર મૂલાકાત થયેલી છે.
સવાલ 5 : ભવિષ્યના શું આયોજનો છે, તમારી શું ઇચ્છા છે કે ઓમ ક્યાં પહોંચે?
અમે તેને પૌરાણિક વેદ પર લઈ જવા માંગીએ છીએ. ઓમને બે ટર્મના રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે એવોર્ડ મળ્યો છે તો મારી એવી ઇચ્છા ખરી કે તેને ત્રીજી ટર્મના રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે પણ એવોર્ડ મળે. અતિશયોક્તિ લાગી શકે, પરંતુ અમે તેને પદ્મશ્રી સુધી લઈ જવા માગીએ છીએ.
સવાલ 6 : સૌથી મોટી ચેલેન્જ તમારી પાસે છે – આખો દિવસ અને રાત ઓમની પાછળ જ રહેવું પડે. કેવા પડકારો છે અને કેવી રીતે મેનેજ કરો છો?
ઓમ 90 ટકા સેરેબ્રલ પાલ્સી છે, જેથી તે પોતાની જાતે કશું જ કરી શકતો નથી. સવારે ઊઠે ત્યારથી જ તેને નવડાવવો, બ્રશ કરાવવું, કસરત કરાવવી, જમાડવો સહિતની દૈનિક ક્રિયાઓ કરાવવી – તેના અનેક પડકારો છે. તેને જે શ્લોક કંઠસ્થ છે તેની વધારે પ્રેક્ટિસ કરાવવું, તેની સામે રમવું પડે. પડકાર તો ઘણા છે. ક્યાંક કોઈ પ્રસંગમાં જઈએ તો સમાજના કેટલાક લોકો હજી પણ આવા બાળકોને સ્વીકારતા નથી.
સવાલ 7 : સમાજમાં ઘણી જગ્યાએ સ્વીકૃતિ નથી મળતી, પરંતુ આ સમગ્ર સફળતાની સફરમાં પરિવારે અને મિત્રોએ કેવો સહયોગ આપ્યો?
બધા જ મિત્રો અને પરિવારજનોએ અમારા બાળકને તો સ્વીકાર્યું છે, પરંતુ સેરેબ્રલ પાલ્સીથી અસર પામેલા બાળકોનું એક ગ્રુપ છે તેમાં ઘણા લોકો પોતાના બાળકોની આ સ્થિતિને સમજતા નથી. ક્યારેક માતા-પિતાના છૂટાછેડા સુધીની વાત આવી જાય છે. ઘરના વડીલોનો પણ સપોર્ટ ખૂબ જરૂરી છે.
સવાલ 8 : સામાન્ય બાળકની માતાઓ તેમના પર ખીજાઈ જાય છે. તમને ક્યારેય ઓમ પર ગુસ્સો આવ્યો છે?
બાળક છે ક્યારેક પોતાની રીતે રમતો હોય કે અણગમતી પ્રવૃત્તિ કરે તો ગુસ્સો આવવો સ્વાભાવિક છે, પરંતુ આવી સમસ્યા છે અને ગુસ્સે થઈએ તેવું નથી થયું, કે એવો વિચાર પણ નથી આવ્યો કે મારી સાથે જ કેમ આવું થયું? ક્યારેક બોલવું પડે, પરંતુ તે તેના સારા માટે જ હોય છે.
સવાલ 9 : ઓમનું ભવિષ્ય તમે ક્યાં જોઈ રહ્યા છો?
મારું બાળક હજી આગળ આવે, તેનું ટેલેન્ટ છે તે બહાર લાવવું છે. બીજા માતા-પિતાને પણ કહેવું છે કે તમારા બાળકમાં રહેલી પ્રતિભાને તમે ઓળખો અને તેને બહાર લાવો. ઓમને જોઈને સેરેબ્રલ પાલ્સીથી પીડાતા બીજા બાળકોના માતા-પિતા પણ તેમના બાળકમાં રહેલા ટેલેન્ટને બહાર લાવે તેવું ઉદાહરણ પૂરું પાડવું છે.
ઓમ વ્યાસને તેમની અદ્ભુત પ્રતિભા અને આધ્યાત્મિક સાધના માટે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અનેક સન્માનો પ્રાપ્ત થયા છે જેમાં,
- પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર: કળા અને સંસ્કૃતિ ક્ષેત્રે અદ્વિતીય યોગદાન બદલ રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુના હસ્તે આ સર્વોચ્ચ બાલ પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા.
- રાષ્ટ્રીય દિવ્યાંગજન પુરસ્કાર: ઓમને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદના હસ્તે પણ શ્રેષ્ઠ દિવ્યાંગ બાળકની શ્રેણીમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.
- વિવિધ રેકોર્ડ્સમાં સ્થાન: લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ, એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ અને ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ સહિત અસંખ્ય પ્રખ્યાત રેકોર્ડ બુક્સમાં ઓમ વ્યાસનું નામ નોંધાયેલું છે.
- ગુજરાત સરકાર દ્વારા સન્માન: રાજ્ય સ્તરે પણ ગુજરાત ગરિમા એવોર્ડ તથા વિવિધ સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક મંચો પરથી તેમને અનેક પુરસ્કારો અને પ્રશસ્તિપત્રો આપીને બિરદાવવામાં આવ્યા છે.
સેરેબ્રલ પાલ્સીના મુખ્ય લક્ષણો
- સ્નાયુઓમાં અકડન અથવા ઢીલાશ: સ્નાયુઓ ખૂબ કડક અથવા સાવ ઢીલા હોવા.
- હલનચલનમાં અસંતુલન: ચાલતી વખતે લડખડાવું અથવા સંતુલન જાળવવામાં તકલીફ પડવી.
- શારીરિક વિકાસમાં વિલંબ: શિશુનું સમયસર બેસવું, ઊભા રહેવું કે ચાલવું નહીં.
- બોલવાની અને ગળવાની તકલીફ: સ્પષ્ટ ન બોલી શકવું અથવા ખોરાક ગળવામાં સમસ્યા થવી.
- ઝીણી પ્રવૃત્તિઓમાં મુશ્કેલી: હાથ વડે કોઈ વસ્તુ પકડવી કે લખાણ લખવામાં તકલીફ.
મુખ્ય કારણો
- ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન માતાને થયેલો ચેપ.
- જન્મ સમયે બાળકના મગજને પૂરતો ઓક્સિજન ન મળવો.
- અધૂરા મહિને બાળકનો જન્મ થવો કે જન્મ સમયે વજન ખૂબ ઓછું હોવું.
- નવજાત શિશુમાં ગંભીર કમળો અથવા મગજનો તાવ.
- મગજ પર થતી કોઈ શારીરિક ઈજા.
સારવાર અને સંભાળ
- સેરેબ્રલ પાલ્સી સંપૂર્ણપણે મટી શકતી નથી. આ જીવનભર રહેતી સ્થિતિ છે, પરંતુ યોગ્ય અને સમયસરની સારવારથી બાળકની જીવનશૈલીમાં મોટો સુધારો કરી શકાય છે.
- ફિઝિયોથેરાપી: સ્નાયુઓની મજબૂતી અને સંતુલન સુધારવા માટે.
- ઓક્યુપેશનલ થેરાપી: દૈનિક કાર્યો (જેમ કે કપડાં પહેરવા, ખાવું) જાતે કરતા શીખવવા.
- સ્પીચ થેરાપી: બોલવાની અને ગળવાની ક્ષમતા સુધારવા.
- દવાઓ અને સર્જરી: સ્નાયુઓની અકડન ઓછી કરવા દવાઓ અથવા જરૂર પડે નસો/સ્નાયુઓ માટેની શસ્ત્રક્રિયા.
"ઓમને જ્યારે પહેલીવાર જોયો ત્યારે તે સિવિયર સેરેબ્રલ પાલ્સીનો દર્દી હતો. સારવાર માટે પહેલીવાર આવ્યો ત્યારે ચાલી પણ શક્તો નહોતો, બોલે તો પણ ખાસ્સું સમજી ન શકીએ તેમ હતું. ઓમના થાપા પણ બહારની તરફ ખસી ગયેલા હતા, જેથી બેસવામાં પણ તકલીફ થતી હતી. દુખાવો દૂર થાય તે માટે ઓપરેશન કર્યું હતું. પણ તેની મનની શક્તિ પાવરફુલ છે, જેના કારણે તે શ્લોક, પ્રાર્થના વગેરે માત્ર સાંભળીને યાદ કરી લે છે. અત્યારે ઓમની સ્થિતિ પહેલા કરતાં થોડી સુધરી છે, પરંતુ આજે પણ તેને વ્હીલચેર પર જ રહેવું પડે તેવી સ્થિતિ છે. સામાન્ય રીતે અલગ અલગ થેરાપીમાં જ ઓછામાં ઓછા 15થી 20 લાખ રૂપિયા ખર્ચાઈ જાય. સેરેબ્રલ પાલ્સીની કોઈ ચોક્કસ દવા નથી. ઓમના માતા-પિતાએ હિંમત હાર્યા વગર જે કર્યું તે કાબિલે દાદ છે." - ડૉ. ધીરેન ગાંજાવાલા, ઓમની સારવાર કરનારા પીડિયાટ્રિક ઓર્થોપેડિક સર્જન
ડૉ. હર્ષ પટેલ, ચાઇલ્ડ ન્યૂરોલોજીસ્ટ
સેરેબ્રલ પાલ્સી શું હોય છે અને તેના લક્ષણો શું હોય છે તેનાથી કેવી રીતે બચી શકાય?
બાળકના મગજના વિકાસને લગતી બીમારીથી તેને ઓળખી શકાય. અમુક લક્ષણો સાથે બાળક આવે ત્યારે અમે મુખ્યત્વે આ ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ છીએ કે એક તો બાળકના મગજમાં કેવું નુકસાન થયેલું છે. ક્યારેક બાળક માતાના ગર્ભમાં હોય ત્યારથી લઈને પહેલા બે વર્ષ સુધીની અંદર જો બાળકને મગજમાં કોઈ એવું નુકસાન થાય કે જે વન ટાઈમ થઈ જાય પછી વધે અને એની સાથે બાળકમાં એ નુકસાન વધારે સિવિયર હોય, બીજું કે તે બાળકને બેસવા ચાલવાની એની ક્ષમતા ઉપર અસર કરે. જ્યારે બાળકને જન્મ સમયે ઓક્સિજન ન મળે તો પણ આવું થાય. ઘણા બાળકોમાં જન્મ સમયે સુગર અથવા તો બ્લડ ગ્લુકોઝ ઓછું થવાના લીધે મગજમાં નુકસાન થાય તો પણ આવું થાય. અમુક બાળકોમાં કુદરતી રીતે મગજની રચના ઈશ્વર દ્વારા જ અલગ રીતે થયેલી હોય તો પણ આવું શક્ય છે અને અમુક બાળકોમાં અમુક જેનેટિક કારણ કહી શકાય. અમુક બાળકોની અંદર કમળો બહુ જ વધી જાય ત્યારે મગજના ચોક્કસ ભાગમાં ડેમેજ થાય છે.
આ સારવાર કેટલી ખર્ચાળ હોઈ શકે?
અમુક પેશન્ટ માટે તો પરિવારની જે આજીવિકા હોય તેનો ઘણો ખરો ખર્ચ આ થેરાપીમાં થઈ શકે છે, એટલે ડેફિનેટલી એમના માટે ઘણી ખર્ચાળ સાબિત થઈ શકે છે. પણ આજકાલ હવે સરકાર દ્વારા પણ મોટાભાગની ગવર્નમેન્ટ હોસ્પિટલમાં હવે CDC એટલે કે ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર શરૂ થયા છે. ઘણી મેડિકલ કોલેજો આના માટે આગળ આવી રહી છે, એટલે ઘણા એવા સ્થાનો પણ છે કે જ્યાં ઘણા ઓછા ખર્ચે આ પ્રકારની સારી સારવાર મળી શકે તેમ છે. તેનાથી પણ જે તે ફેમિલી એ પ્રકારનો લાભ લઈ શકે છે. ઓછામાં ઓછો ખર્ચ કેટલો અને વધારેમાં વધારે અંદાજે કેટલો એટલે મુશ્કેલ છે કે દરેક બાળકની સ્થિતિ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. પણ લગભગ 6000થી મળીને 10થી 15 હજારનો ખર્ચ માત્ર શરૂઆતમાં લાગી શકે. એ વાત પર ડિપેન્ડ કરે છે કે દરેક બાળકની જરૂરિયાત શું છે, માટે ચોક્કસ આંકડો આપવો મુશ્કેલ રહેશે. કેટલાક પરિવારનો તો એમની સેલેરીનો મોટો ભાગ આમાં ખર્ચાઈ જાય છે.
દ્રઢ મનોબળ હોય તો ગમે તેવી મોટી શારીરિક મર્યાદાઓ પણ ઘૂંટણીયે પડે છે. અને ઓમ વ્યાસ આ વાતનું જીવંત ઉદાહરણ છે. શ્વાસ લેવાની સાથે જે મંત્ર ગૂંજે છે, એ જ તો ખરી સકારાત્મકતા છે! ઓમની આ અદ્ભુત સફર આપણને સૌને શીખવે છે કે જો મનમાં કશુંક કરી છૂટવાની તમન્ના હોય, તો કોઈ પણ પડકાર આપણો રસ્તો રોકી શકતો નથી.
ઓમના પિતાએ પોતાના પુત્રની સારવાર અને દૈનિક સંભાળ માટે બિઝનેસ છોડી દીધો અને માતાએ દિવસ-રાત એક કરી દીધાં – પરિવારનો આ સમર્પણ ભાવ અને ઓમની અજોડ સાધના આજે સમાજના લાખો લોકો માટે એક મોટું મોટીવેશન બની ગઈ છે. મનની સકારાત્મકતા આગળ કોઈ પણ પડકાર ટકી શકતો નથી, અને ઓમ વ્યાસની આ અદ્ભુત સફર આપણને સૌને દરેક પરિસ્થિતિમાં જીવવાની નવી દિશા બતાવે છે.
દિવ્યાંગતા પર વિજય મેળવી રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ સુધી પહોંચનાર ઓમ વ્યાસની આ અદભુત શક્તિ અને વ્યાસ પરિવારના સમર્પણને કોટિ-કોટિ સલામ!
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