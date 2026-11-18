કેફેની નાઇટલાઇફથી ડ્રગ્સ ફેક્ટરી સુધીની સફર, મુદ્દસરના નશાના નેટવર્કની Inside Story; જોધપુરની એક કડીથી થયો ખુલાસો
MD ડ્રગ્સના સપ્લાય માટે બોડી મસાજ અને સ્પા સેન્ટરોનો ઉપયોગ થતો હોવાની વિગતો સામે આવી.
Published : November 18, 2026 at 5:55 PM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: સરખેજ-જુહાપુરા વિસ્તારમાં આવેલા લબ્બેક પાર્કની શેરીમાં 15 નવેમ્બરની વહેલી સવાર સામાન્ય દિવસ જેવી જ હતી. સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનથી 3 કિમી વિસ્તારમાં આવેલા મકાન નંબર L-2/13માં NCBએ એક મહિનાની વોચ બાદ દરોડા પાડ્યા હતા. NCBને આ મકાનમાંથી 130 કિલોથી વધુ કેમિકલ, MD ડ્રગ્સ અને લેબોરેટરીનાં સાધનો મળી આવ્યા હતા. જોધપુરના ડ્રગ્સ કેસમાંથી મળેલી કડીથી મુદ્દસર સુધી NCB કેવી રીતે પહોંચી? રિમાન્ડ દરમિયાન કેવા નવા નવા ખુલાસા થયા? આ અહેવાલમાં જાણીયે સમગ્ર ઘટનાની Inside Story...
મોજશોખ અને દેવાના બોજમાંથી ડ્રગ્સના કથિત કારોબારની શરૂઆત
મુદ્દસર ખાનની કથિત ગુનાખોરીની શરૂઆત તેના રતલામ કેફેથી થઈ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. કેફેની નાઇટલાઇફ અને હાઇપ્રોફાઇલ ગ્રાહકો વચ્ચેની અવરજવર દરમિયાન તે MD ડ્રગ્સના નશાના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. નશાની લત અને મોંઘા મોજશોખના કારણે તેના પર દેવું વધતું ગયું હતું. જ્યારે દેવું ચૂકવવાનો સમય આવ્યો ત્યારે તેની પાસે આવકનો પૂરતો રસ્તો નહોતો.
તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, દેવું ચૂકવવા માટે તેણે ડ્રગ્સના વેચાણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. શરૂઆતમાં અન્ય લોકો પાસેથી ડ્રગ્સ મેળવી વેચાણ કરીને કમિશન મેળવતો હતો. જોકે, થોડા સમય બાદ આ રીતે થતી કમાણી તેને ઓછી લાગવા લાગી. ત્યારબાદ તેણે પોતે જ ડ્રગ્સ તૈયાર કરવાનું શરૂ કર્યું હોવાની તપાસમાં વિગતો મળી છે.
મકાનના ભોંયરામાં ડ્રગ્સ તૈયાર થતો હતો
NCBની તપાસ મુજબ, મુદ્દસર છેલ્લા એક વર્ષથી વધુ સમયથી બંગલાના ભોંયરામાં ડ્રગ્સ તૈયાર કરવા માટેના પ્રયોગો કરતો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. છેલ્લા એક મહિનાથી ત્યાં MD ડ્રગ્સ તૈયાર કરવામાં આવતું હોવાની પણ તપાસ ચાલી રહી છે. આ બંગલામાં તેની પત્ની પણ રહેતી હતી, જોકે પ્રાથમિક તપાસમાં તેની ડ્રગ્સના કથિત કારોબારમાં સંડોવણી સામે આવી નથી. મુદ્દસર પોતે અંગત ઉપયોગ માટે MD ડ્રગ્સ તૈયાર કરતો હોવાની વાત કરતો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. જોકે, ઘરમાંથી મળી આવેલી લેબોરેટરી, ડ્રગ્સ અને કેમિકલના જથ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ એજન્સીઓ તેના કથિત કારોબારનું પ્રમાણ અને અન્ય લોકો સાથેના સંબંધોની તપાસ કરી રહી છે.
MD ડ્રગ્સ અને 130 કિલોથી વધુ કેમિકલનો જથ્થો મળ્યો
NCBની ટીમે બંગલાના ભોંયરામાં તપાસ કરતાં 26.85 ગ્રામ પ્રવાહી સ્વરૂપનું MD ડ્રગ્સ અને 0.70 ગ્રામ પાવડર સ્વરૂપનું MD ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત કુલ 130.613 કિલોગ્રામ જેટલો વિવિધ કેમિકલનો જથ્થો પણ મળી આવ્યો હતો. ભોંયરામાં ડ્રગ્સ તૈયાર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતાં લેબોરેટરીનાં સાધનો પણ ગોઠવવામાં આવ્યાં હતાં. આ જથ્થો અને સાધનો મળી આવતાં આ સ્થળે માત્ર નશાનો સંગ્રહ નહીં, પરંતુ ડ્રગ્સ તૈયાર કરવાની વ્યવસ્થા હોવાની તપાસ એજન્સીઓને શંકા મજબૂત બની હતી. હવે આ લેબોરેટરીમાં કેટલા સમયથી ઉત્પાદન થતું હતું, કેટલો જથ્થો તૈયાર થયો હતો અને અગાઉ કેટલો જથ્થો બજારમાં પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો તે દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે.
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનથી થોડા કિલોમીટર દૂર ચાલતો હતો કારોબાર
આ સમગ્ર મામલામાં ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, જે બંગલામાં કથિત રીતે ડ્રગ્સ તૈયાર થતું હતું તે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન અને અમદાવાદ SOG ક્રાઇમની ઓફિસથી આશરે 3થી 3.5 કિલોમીટરના અંતરે આવેલો હતો.
બંગલામાં દરોડા બાદ NCBની ટીમે સવારે આશરે 11 વાગ્યે મુમતપુરા રોડ પર આવેલા મુદ્દસરના રતલામ કેફેમાં પણ તપાસ હાથ ધરી હતી. YMCA ક્લબથી SP રિંગ રોડ તરફ જતા રસ્તા પર આવેલા કેફેમાં સાક્ષીઓની હાજરીમાં આશરે ત્રણ કલાક સુધી તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન કેફેના કર્મચારી દેવરામની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં કેફે છેલ્લા બે વર્ષથી આ સ્થળે ચાલતું હોવાની અને તે પહેલાં મકરબામાં હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
આરોપીના ચાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
આરોપીના અગાઉ મંજૂર કરવામાં આવેલા એક દિવસના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં NCB દ્વારા વધુ પૂછપરછ માટે કોર્ટ સમક્ષ રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી. સરકારી વકીલ મહેશ પટેલે કોર્ટ સમક્ષ તપાસની વિગતો અને આરોપીની પૂછપરછમાં સામે આવેલી આંતરરાજ્ય કડીઓ રજૂ કરી હતી. તપાસની ગંભીરતા અને વધુ તપાસની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે આરોપીના વધુ ચાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
જોધપુરના ડ્રગ્સ કેસમાંથી મળેલી કડીથી મુદ્દસર સુધી પહોંચી NCB
મુદ્દસર સુધી પહોંચવામાં રાજસ્થાનના જોધપુરમાં ઝડપાયેલા MD ડ્રગ્સના કેસની કડી મહત્ત્વપૂર્ણ બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. નવરાત્રી પહેલાં NCBની જોધપુર ટીમે રાજસ્થાનથી MD ડ્રગ્સ લઈને સુરેન્દ્રનગર આવી રહેલા ત્રણ શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા હતા. તેમાં સુરેન્દ્રનગરનો ગોપાલ સેલાભાઈ તેમજ બાડમેરના અશોકકુમાર આચાર્ય અને હનુમાન રામનો સમાવેશ થતો હતો.
આરોપીઓની પૂછપરછ દરમિયાન મુદ્દસરનું નામ સામે આવ્યું હોવાનું તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે ત્યારબાદ NCBએ આશરે એક મહિના સુધી મુદ્દસરની હિલચાલ પર નજર રાખી હતી. અંતે સરખેજના બંગલામાં દરોડો પાડીને કથિત ડ્રગ્સ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
અમદાવાદ, વડોદરા, નડિયાદ અને અન્ય શહેરોના સ્પા સેન્ટરો સુધી તપાસ
ગોપાલની પૂછપરછમાં MD ડ્રગ્સના સપ્લાય માટે બોડી મસાજ અને સ્પા સેન્ટરોનો ઉપયોગ થતો હોવાની વિગતો સામે આવી હતી. તપાસ મુજબ, અમદાવાદ, નડિયાદ, ખેડા, આણંદ અને વડોદરામાં ચાલતાં કેટલાંક સ્પા તથા બોડી મસાજ સેન્ટરો મારફતે ગ્રાહકો સુધી ડ્રગ્સ પહોંચાડવામાં આવતું હોવાની આશંકા છે.
આ નેટવર્કમાં યુવતીઓનો ઉપયોગ થતો હોવાની વિગતો પણ તપાસમાં સામે આવી છે. જોકે, કયા સેન્ટર સાથે કોની ચોક્કસ સંડોવણી હતી અને કોના સુધી ડ્રગ્સ પહોંચાડવામાં આવતું હતું તે અંગે તપાસ ચાલુ છે. અમદાવાદના પોશ વિસ્તારોમાં ચાલતાં કેટલાંક સ્પા અને બોડી મસાજ સેન્ટરો પણ તપાસના દાયરામાં આવ્યાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
રાજસ્થાનના પ્રતાપગઢના ત્રણ શખ્સોનાં નામ સામે આવ્યાં
મુદ્દસરની ધરપકડ બાદ તપાસનો વ્યાપ ગુજરાતની બહાર પણ વધારવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશના ડ્રગ્સ નેટવર્ક સાથેની કડીઓ સામે આવી છે. રાજસ્થાનના પ્રતાપગઢના ત્રણ શખ્સોનાં નામ તપાસમાં સામે આવ્યાં હોવાનું જણાવાયું છે. તેમાંથી અકબર નામનો શખ્સ મુખ્ય સપ્લાયર હોવાની વિગતો તપાસમાં બહાર આવી છે. તે ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં MD ડ્રગ્સના સપ્લાય નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલો હોવાની આશંકા છે. હાલમાં મંદસૌર, નીમચ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ તપાસની કડીઓ જોડવામાં આવી રહી છે.
સુરતમાં ગૃહિણી MD ડ્રગ્સના છૂટક વેચાણમાં ઝડપાઈ
અમદાવાદમાં મુદ્દસરની કથિત ડ્રગ્સ ફેક્ટરી ઝડપાયા બાદ સુરતમાં પણ MD ડ્રગ્સના છૂટક વેચાણનો કેસ સામે આવ્યો છે. સુરતમાં રહેતી 38 વર્ષીય રૂબીના નામની મહિલાને MD ડ્રગ્સના વેચાણના આરોપસર ઝડપી પાડવામાં આવી હતી. તપાસમાં તે MD ડ્રગ્સ મેળવી નાની પડીકીઓ બનાવી છૂટક વેચાણ કરતી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. પોલીસે તેની પાસેથી 61 ગ્રામ MD ડ્રગ્સ અને ડિજિટલ વજનકાંટો સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. અમદાવાદમાં મુદ્દસરની ધરપકડ અને સુરતમાં રૂબીનાની ધરપકડને પગલે ગુજરાતમાં ડ્રગ્સના સપ્લાય અને છૂટક વેચાણની અલગ-અલગ કડીઓ તપાસ એજન્સીઓ તપાસી રહી છે.
ડ્રગ્સ ક્યાંથી આવ્યું અને કોના સુધી પહોંચ્યું?
જોધપુરથી શરૂ થયેલી તપાસ હવે અમદાવાદના સરખેજમાં આવેલી કથિત ડ્રગ્સ લેબોરેટરી, સુરતના છૂટક વેચાણ અને રાજસ્થાનના પ્રતાપગઢ, મંદસૌર તથા નીમચ સુધી પહોંચી છે. રતલામ કેફેની ભૂમિકા, સ્પા અને બોડી મસાજ સેન્ટરો મારફતે સપ્લાયની આશંકા, સ્થાનિક પેડલરો અને નાણાકીય વ્યવહારો સહિતના મુદ્દાઓ પર તપાસ ચાલી રહી છે.
20 નવેમ્બર સુધી NCBની તપાસ ચાલુ રહેશે
આ સમગ્ર ડ્રગ્સ નેટવર્ક મામલે NCBની તપાસ 20 નવેમ્બર સુધી ચાલુ રહેવાની છે. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ પોતાની ઓળખ અને નામ બદલતા હોવાની વિગતો સામે આવી હોવાથી એજન્સી હવે તેમની ઓળખ, એકબીજા સાથેના સંપર્કો અને સપ્લાય નેટવર્કની કડીઓ તપાસી રહી છે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાનના મનસૂર સાથે પણ આ કેસનું કનેક્શન સામે આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. NCB હવે આ કડીના આધારે રાજસ્થાન સહિત અન્ય વિસ્તારોમાં પણ તપાસ આગળ વધારી રહી છે.
બીજી તરફ, મધ્યપ્રદેશના રતલામમાં પણ ડ્રગ્સ બનાવવાની ફેક્ટરી હોવાની આશંકાને પગલે તપાસ ચાલી રહી છે. સરખેજના મકાનમાંથી મળેલા જથ્થા અને સાધનોની તપાસ બાદ NCB આ સમગ્ર નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. રતલામમાં ચાલી રહેલી તપાસમાં કઈ કડીઓ સામે આવે છે તેના પર પણ એજન્સીની નજર છે.
NCBના ઝોનલ ડિરેક્ટર ઘનશ્યામ સોનીએ આ અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, તપાસ 20 નવેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. આરોપીઓ નામ અને ઓળખ બદલતા હોવાની બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને તેમની ઓળખ અને નેટવર્કની કડીઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. રાજસ્થાનના મનસૂરનું કનેક્શન પણ સામે આવ્યું છે, જ્યારે રતલામમાં ફેક્ટરીને લઈને તપાસ હાલ ચાલુ છે.
હવે NCB સામે મુખ્ય સવાલો એ છે કે મુદ્દસર કેટલા સમયથી ડ્રગ્સ તૈયાર કરતો હતો, અત્યાર સુધી કેટલો જથ્થો બજારમાં પહોંચ્યો, ગુજરાતમાં તેના સ્થાનિક પેડલરો કોણ હતા અને રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ તથા ઉત્તર પ્રદેશના નેટવર્ક સાથે તેની કડી કેટલી ઊંડી હતી. આ તપાસમાં વધુ નામો અને સપ્લાયની કડીઓ બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.
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