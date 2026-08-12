રાજકોટના મુકેશભાઈ લુહારે 300 કિલો ભંગારમાંથી 200 મિનિએચર બનાવ્યા, કળા પહોંચી લંડન-જર્મની, હવે બોલિવૂડમાં ચમકશે
રાજકોટના મુકેશભાઈ લુહારે 300 કિલો ભંગારમાંથી 200થી વધુ મિનિએચર મોડલ બનાવીને દુનિયાને ચોંકાવી દીધી
Published : August 12, 2026 at 4:37 PM IST
રાજકોટ: ભંગારમાંથી કળા સર્જવાની વાત સાંભળી હશે, પણ રાજકોટના મુકેશભાઈ લુહારે 300 કિલો ભંગારમાંથી 200થી વધુ મિનિએચર મોડલ બનાવીને દુનિયાને ચોંકાવી દીધી છે. તેમની કળા આજે લંડન અને જર્મની સુધી પહોંચી છે. હવે બોલિવૂડ પણ તેમના મોડલનો સ્પેશિયલ ઇફેક્ટમાં ઉપયોગ કરશે.
રાજકોટના મુકેશભાઈ લુહાર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભંગાર સામગ્રીમાંથી અદ્ભુત મિનિએચર મોડલ બનાવે છે. કાટ લાગેલી પ્લેટ, નટ-બોલ્ટ, વાયર અને લોખંડના ટુકડા તેમના હાથે જીવંત થઈ જાય છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં 300 કિલો ભંગારમાંથી 200થી વધુ કૃતિઓ તૈયાર કરી છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ બધા મોડલ હથેળીમાં સમાઈ જાય તેટલા નાના છે. 15 ઇંચ પહોળાઈ અને 7 ઇંચ ઉંચાઈ ધરાવતું બુટેલ અને સ્લેબ ભરવા માટેનું મિક્સચર મશીન, ટ્રક, કાર, રેલવે, ક્રેન જેવા મોડલ તેમણે બનાવ્યા છે. દરેક મોડલમાં એન્જિનથી લઈને વ્હીલ સુધીની બારીક ડિટેઇલ જોવા મળે છે.
મુકેશભાઈની કળા હવે માત્ર રાજકોટ કે ગુજરાત પૂરતી સીમિત નથી રહી. તેમના બનાવેલા મિનિએચર મોડલ લંડન, જર્મની સહિત અનેક દેશોમાં પહોંચી ચૂક્યા છે. આર્ટ એક્ઝિબિશન અને કલેક્ટરો દ્વારા તેમની કૃતિઓને ખૂબ પસંદ કરવામાં આવી રહી છે. ભંગારમાંથી આટલી સુંદરતા સર્જવાને કારણે તેમને ભંગારના જાદુગર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
હવે મુકેશભાઈની કળાએ બોલિવૂડનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તેમના બનાવેલા મિનિએચર મોડલ હવે ફિલ્મમાં સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ અને સ્ટન્ટ સીન માટે વપરાશે. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનું કહેવું છે કે આવા મિનિએચરથી શૂટ કરવાથી સીન વધુ રિયલ લાગે છે અને સાથે જ ખર્ચ પણ ઓછો થાય છે. મુંબઈના એક ફિલ્મ કલાકારને મુકેશભાઈની બ્લુ પટ્ટાવાળી રેલવેનું મોડલ ખૂબ પસંદ આવ્યું છે. સાઉથ અને હિન્દી ફિલ્મના લોકો પણ તેમના સંપર્કમાં છે. આગામી દિવસોમાં મુંબઈથી પ્રકાશ શુક્લાની ટીમ ખાસ રાજકોટ મુકેશભાઈને મળવા આવવાની છે. પ્રકાશભાઈએ લગાન જેવી ફિલ્મમાં કામ કર્યું છે.
પ્રકાશ શુક્લા (લગાન ફિલ્મના કલાકાર)એ જણાવ્યું હતું કે, “આ ટાઇપના મિનિએચર બનાવીને શૂટ કરવામાં આવે તો સીન સારા શૂટ થાય, ખર્ચ ઓછો થાય. અમારું શિડ્યુલ એમને મળવાનું છે. આ કારીગર પાસેથી કોઈ પણ વ્હિકલ બનાવીએ તો ધાર્યું રિઝલ્ટ લઈ શકીએ.”
મુકેશભાઈ કહે છે કે શરૂઆતમાં લોકો તેમની મજાક ઉડાવતા હતા. પણ તેમણે હાર ન માની. રાત-દિવસ મહેનત કરીને એક પછી એક મોડલ બનાવતા ગયા. તેમની પાસે હવે ફિલ્મી કલાકારો અને નેતાઓના પણ ફોન આવે છે. દરેક વ્યક્તિ તેમના કામની પ્રશંસા કરે છે. આગામી સમયમાં બાહુબલી ફિલ્મમાં કામ કરનારી ટીમ પણ ખાસ રાજકોટ મુકેશભાઈની મુલાકાતે આવવાની છે. તેમની સાથે નવા પ્રોજેક્ટને લઈને ચર્ચા થશે.
મુકેશભાઈ લુહાર (મિનિએચર આર્ટિસ્ટ, રાજકોટ)એ જણાવ્યું: “મને શરૂઆતથી જ મોડલ બનાવવાનો શોખ હતો. ભંગારમાંથી વસ્તુ બનાવું છું. મુંબઈના કલાકારો અને બાહુબલીની ટીમ પણ મળવા આવવાની છે. મને ગર્વ છે કે મારી કળા દેશ-વિદેશમાં પહોંચી.”
મુકેશભાઈની કહાની દરેક યુવાન માટે પ્રેરણા છે. તેમણે સાબિત કર્યું કે જો જુસ્સો હોય તો ભંગારમાંથી પણ સોનું સર્જી શકાય છે. 300 કિલો ભંગાર, 200થી વધુ કૃતિઓ અને આજે દુનિયાભરમાં ઓળખ. રાજકોટના આ સામાન્ય કારીગરે અસામાન્ય સફળતા મેળવી છે. હવે તેમના મોડલ માત્ર શો-પીસ નહીં, પણ બોલિવૂડના મોટા પડદા પર પણ જોવા મળશે.
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