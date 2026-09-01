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ગુજરાતમાં માત્ર 14 એમ્બુલન્સથી શરૂ કરેલી ઈમરજન્સી સેવા 108 હાલ 1500એ પહોંચી છે, જાણો 108ની આ સેવાની રોચક કહાણી

29 ઓગસ્ટ 2007ના રોજ નરેન્દ્ર મોદી અને એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામની હાજરીમાં શરૂ થયેલી 108 સેવા આજે 1500 એમ્બ્યુલન્સના ફ્લીટ સાથે 24 કલાક કાર્યરત છે.

2007માં મોદી-કલામે કરી હતી શરૂઆત, આજે ગુજરાતની જીવાદોરી બની 108 સેવા
2007માં મોદી-કલામે કરી હતી શરૂઆત, આજે ગુજરાતની જીવાદોરી બની 108 સેવા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 8:46 PM IST

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ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: કોઈ અકસ્માત હોય, અચાનક હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય, સાપે ડંખ માર્યો હોય કે પ્રસૂતિની પીડા શરૂ થઈ હોય — આપાતકાળની એક ક્ષણમાં સૌથી પહેલાં યાદ આવે છે 108. ગુજરાતમાં વર્ષ 2007માં શરૂ થયેલી 108 ઈમર્જન્સી સેવા આજે રાજ્યના શહેરોથી લઈને અંતરિયાળ ગામડાં સુધી જીવનરક્ષક વ્યવસ્થાનો મહત્વનો હિસ્સો બની ગઈ છે. માત્ર 14 એમ્બ્યુલન્સથી શરૂ થયેલી આ સેવા આજે આશરે 1,500 એમ્બ્યુલન્સના વિશાળ નેટવર્ક સુધી પહોંચી છે.

29 ઓગસ્ટ, 2007ના રોજ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તથા પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામની હાજરીમાં ગુજરાતમાં 108 ઈમર્જન્સી સેવાની શરૂઆત થઈ હતી. શરૂઆતના વર્ષોમાં મર્યાદિત એમ્બ્યુલન્સ સાથે શરૂ થયેલી આ સેવા આજે 24 કલાક કાર્યરત વિશાળ ઈમર્જન્સી નેટવર્ક બની છે. દરેક એમ્બ્યુલન્સમાં તાલીમબદ્ધ પેરામેડિક અને પાયલટ તૈનાત હોય છે, જ્યારે અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં આવેલું કંટ્રોલ એન્ડ કમાન્ડ સેન્ટર સતત કાર્યરત રહે છે.

ગુજરતામાં "108 એમ્બ્યુલન્સ"ની શરુઆત માત્ર 14 વાનથી થઈ હતી આજે 1500 જેલટી 108ની વાન સેવા આપી રહી છે (Etv Bharat Gujarat)

જશવંત પ્રજાપતિ, ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર, GVK EMRI ગુજરાત ઓપરેશન્સે 108 સેવાની સફર અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતમાં 108 સેવા 29 ઓગસ્ટ 2007ના રોજ શરૂ થઈ હતી. 14 એમ્બ્યુલન્સથી શરૂ થયેલી સેવા આજે લગભગ 1494થી 1500 એમ્બ્યુલન્સના ફ્લીટ સાથે 24 કલાક કાર્યરત છે. દરેક એમ્બ્યુલન્સમાં ટ્રેઈન્ડ પેરામેડિક્સ અને પાયલટ હોય છે અને અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં કંટ્રોલ એન્ડ કમાન્ડ સેન્ટર 24 કલાક કાર્યરત છે."

દરરોજ 7થી 8 હજાર કોલ, 5 હજાર જેટલી ઈમર્જન્સી ડિસ્પેચ

108ના કંટ્રોલ રૂમમાં દિવસ દરમિયાન સતત ફોનની રિંગ વાગતી રહે છે. રાજ્યના કોઈપણ ખૂણેથી મદદ માટે કોલ આવે ત્યારે કંટ્રોલ રૂમની ટીમ ઘટનાની માહિતી મેળવી નજીકની એમ્બ્યુલન્સને સ્થળ તરફ રવાના કરે છે. સરેરાશ દરરોજ 7થી 8 હજાર જેટલા કોલ 108 સેવાને મળે છે, જેમાંથી આશરે 5 હજાર જેટલી ઈમર્જન્સી માટે એમ્બ્યુલન્સ ડિસ્પેચ કરવામાં આવે છે.

108 ઈમરજન્સી વાન
108 ઈમરજન્સી વાન (Etv Bharat Gujarat)

આ સેવાનો વ્યાપ કેટલો મોટો છે તેનો અંદાજ અત્યાર સુધીના આંકડાઓ પરથી લગાવી શકાય છે. અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં 1 કરોડ 97 લાખથી વધુ લાભાર્થીઓને 108 સેવાનો લાભ મળ્યો છે. તેમાં સૌથી મોટો હિસ્સો ગર્ભાવસ્થા અને પ્રસૂતિ સંબંધિત ઈમર્જન્સીનો છે. આશરે 62 લાખ જેટલા કેસ પ્રેગ્નન્સી સંબંધિત ઈમર્જન્સીના હોવાનું જશવંત પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું.

અકસ્મિક ઈજાઓની વાત કરીએ તો વાહન અકસ્માત અને અન્ય પ્રકારના ટ્રોમાના કેસો પણ 108 માટે મોટો પડકાર છે. વાહન અને નોન-વ્હીક્યુલર ટ્રોમા મળીને આશરે 22થી 24 ટકા જેટલા કેસ નોંધાય છે. આ ઉપરાંત કાર્ડિયાક ઈમર્જન્સી, સાપ કરડવાના બનાવો, પેટમાં દુખાવો, પડી જવાના બનાવો અને અન્ય બીમારીઓના કેસોમાં પણ 108 સેવા મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

108 એમ્બુલન્સનું કોલ સેન્ટર
108 એમ્બુલન્સનું કોલ સેન્ટર (Etv Bharat Gujarat)

1.65 લાખથી વધુ બાળકોનો એમ્બ્યુલન્સમાં જન્મ

108 સેવાની સૌથી મહત્વની સિદ્ધિઓમાંની એક પ્રસૂતિ સંબંધિત ઈમર્જન્સીમાં તેની ભૂમિકા છે. ઘણી વખત પ્રસૂતિની સ્થિતિમાં મહિલાને સમયસર હોસ્પિટલ પહોંચાડવી જરૂરી હોય છે, પરંતુ કેટલાક કિસ્સામાં હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલાં જ પ્રસૂતિ શરૂ થઈ જાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તાલીમબદ્ધ પેરામેડિક્સ મહિલાને એમ્બ્યુલન્સમાં જ જરૂરી તબીબી મદદ પૂરી પાડે છે.

જશવંત પ્રજાપતિના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 1 લાખ 65 હજાર જેટલા બાળકોનો જન્મ 108 એમ્બ્યુલન્સમાં અથવા પેરામેડિક્સની મદદથી તાત્કાલિક પ્રસૂતિ દરમિયાન થયો છે. આ આંકડો 108 સેવાની પ્રી-હોસ્પિટલ કેરમાં રહેલી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા દર્શાવે છે.

GVK ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ અને રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અમદાવાદ
GVK ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ અને રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અમદાવાદ (Etv Bharat Gujarat)

ટેકનોલોજીના કારણે ઘટ્યો રિસ્પોન્સ ટાઈમ

108 સેવા માત્ર એમ્બ્યુલન્સના નેટવર્ક પૂરતી મર્યાદિત નથી. ટેક્નોલોજીના ઉપયોગથી ઈમર્જન્સી કોલ મળ્યા બાદ દર્દી સુધી પહોંચવાની પ્રક્રિયાને વધુ ઝડપી બનાવવામાં આવી છે. CAD એટલે કે કમ્પ્યુટર એડેડ ડિસ્પેચ સિસ્ટમમાં લોકેશન બેઝ્ડ સર્વિસનો ઉપયોગ થાય છે.

કોલ કરનાર વ્યક્તિનું લોકેશન ઝડપથી મળી જતું હોવાથી કંટ્રોલ રૂમના કર્મચારીઓને સ્થળની માહિતી મેળવવામાં ઓછો સમય લાગે છે. પરિણામે એમ્બ્યુલન્સને યોગ્ય સ્થળે મોકલવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે. હાલમાં ગુજરાતમાં 108નો સરેરાશ રિસ્પોન્સ ટાઈમ આશરે 13 મિનિટ હોવાનું જશવંત પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું. રાજ્યના ગામડાં સુધી પણ સમાન ગુણવત્તાની ઈમર્જન્સી સેવા અને શક્ય તેટલા ઓછા સમયમાં મદદ પહોંચાડવાનો સતત પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

તહેવારોમાં વધે છે ઈમર્જન્સી, રક્ષાબંધનમાં 19થી 20 ટકાનો વધારો

તહેવારો દરમિયાન લોકોની અવરજવર વધતા ઈમર્જન્સી કેસોમાં પણ વધારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને રજાઓ અને તહેવારોમાં રોડ ટ્રોમા સહિતના કેસો વધવાની શક્યતા રહે છે. 108ના ઓપરેશનમાં પણ આવા દિવસો દરમિયાન વધારાની તૈયારી રાખવામાં આવે છે.

જશવંત પ્રજાપતિના જણાવ્યા પ્રમાણે, રક્ષાબંધનના સમયગાળા દરમિયાન સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ ઈમર્જન્સી કેસોમાં આશરે 19થી 20 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો. સામાન્ય રીતે આશરે 5 હજાર જેટલી ઈમર્જન્સી સામે આ સંખ્યા વધીને 6 હજારથી વધુ થઈ હતી. આ સમયગાળામાં રોડ ટ્રોમા અને નોન-વ્હીક્યુલર ટ્રોમાના કેસોમાં ખાસ વધારો જોવા મળ્યો હતો. તહેવાર દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં લોકો મુસાફરી કરતા હોવાથી રસ્તા પરની અવરજવર વધે છે અને ઈમર્જન્સી માટે 108ની જવાબદારી પણ વધી જાય છે.

પ્રી-હોસ્પિટલ કેરથી હોસ્પિટલ સુધી સતત સંકલન

108 સેવાનો હેતુ માત્ર દર્દીને હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડવાનો નથી. એમ્બ્યુલન્સમાં જ દર્દીને જરૂરી પ્રાથમિક સારવાર મળે અને હોસ્પિટલ પહોંચ્યા બાદ પણ સારવારમાં વિલંબ ન થાય તે માટે આરોગ્ય વિભાગ સાથે સતત સંકલન કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત સરકારના હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલ્ફેર વિભાગ સાથે મળીને સરકારી તેમજ ખાનગી હોસ્પિટલોને ઈમર્જન્સી સેવા નેટવર્ક સાથે સંકલિત કરવામાં આવે છે. દર્દીઓને સરકારની વિવિધ આરોગ્ય યોજનાઓનો લાભ ઝડપથી મળી શકે તે માટે પણ પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. PM-JAY અને PM રાહત જેવી યોજનાઓ અંતર્ગત જરૂરી લાભ દર્દીઓ સુધી પહોંચે તે માટે પણ 108ના કર્મચારીઓ અને સંબંધિત તંત્ર વચ્ચે સંકલન કરવામાં આવે છે.

14 એમ્બ્યુલન્સથી શરૂ થયેલી 108ની સફર આજે 1500 જેટલી એમ્બ્યુલન્સ સુધી પહોંચી છે. લાખો ઈમર્જન્સીમાં મદદ, કરોડો લોકોને સેવા અને હજારો જિંદગીઓને સમયસર સારવાર સુધી પહોંચાડતી આ વ્યવસ્થા ગુજરાતના ઈમર્જન્સી હેલ્થકેર નેટવર્કનો મહત્વનો આધાર બની છે.

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