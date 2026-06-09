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રૂપિયાની લેતી-દેતીમાં મિત્રતાનું લોહીયાળ અંત: ગળે હાથ મૂકનાર મિત્રએ લીધો જીવ

બોલાચાલી વધતા આરોપી સુબાલા મુરલી ગૌડાએ ચપ્પુ વડે જીતેન્દ્રભાઈના ગળાના ભાગે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.

રૂપિયાની લેતી-દેતીમાં મિત્રતાનું લોહીયાળ અંત: ગળે હાથ મૂકનાર મિત્રએ જ ગળે ચપ્પુ મારી લીધો જીવ
રૂપિયાની લેતી-દેતીમાં મિત્રતાનું લોહીયાળ અંત: ગળે હાથ મૂકનાર મિત્રએ જ ગળે ચપ્પુ મારી લીધો જીવ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 3:40 PM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના પીપોદરા વિસ્તારમાં મિત્રતાને શરમજનક બનાવતી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. પૈસાની લેતી-દેતીના મામલે થયેલી ઉગ્ર બોલાચાલીએ લોહિયાળ રૂપ ધારણ કરતાં એક મિત્રએ જ પોતાના મિત્રની ચપ્પુના ઘા મારી હત્યા કરી નાખી હતી.

પીપોદરાના બંસરી ટેક્ષટાઇલ પાર્ક સ્થિત રામકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષમાં બનેલી આ ઘટનામાં જીતેન્દ્ર ઉર્ફે રાજુભાઈ જોગરાજ પઢીયાર પોતાના મિત્ર સુબાલા મુરલી ગૌડા સાથે હાજર હતા. દરમિયાન રૂપિયાની લેતી-દેતી બાબતે બંને વચ્ચે તકરાર શરૂ થઈ હતી. બોલાચાલી વધતા આરોપી સુબાલા મુરલી ગૌડાએ ચપ્પુ વડે જીતેન્દ્રભાઈના ગળાના ભાગે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.

હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા જીતેન્દ્રભાઈનું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે આરોપી ઘટના બાદ ફરાર થઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં પાલોદ પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.

રૂપિયાની લેતી-દેતીમાં મિત્રતાનું લોહીયાળ અંત: ગળે હાથ મૂકનાર મિત્રએ લીધો જીવ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાનો સૌથી કરુણ પાસુ એ છે કે બન્ને મિત્રનો ફોટો સામે આવ્યો છે જે ફોટોમાં હત્યારો મિત્ર મૃતકના ગળે હાથ મૂકી મિત્રતાનો અહેસાસ કરાવતો જોવા મળે છે, એ જ વ્યક્તિએ થોડા રૂપિયા માટે મિત્રતાનો સંબંધ ભૂલી ગળે ચપ્પુ ઝીંકી દીધો હોવાનો આરોપ છે. પૈસા સામે મિત્રતા ટૂંકી પડતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે આઘાત અને ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો છે.

કોસંબા પોલીસ મથકના PI અમરજીત રાણાએ જણાવ્યું હતું કે હાલ પાલોદ પોલીસ આરોપી સુબાલા મુરલી ગૌડા અને તેની સાથે રહેલા અન્ય એક અજાણ્યા શખ્સની શોધખોળમાં લાગી છે.

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