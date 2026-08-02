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આ પ્રાણીઓ નથી મારો પરિવાર છે, મળો કાંકરિયા ઝૂના એનિમલ કેર ટેકર રણજીતસિંહને

અમદાવાદના કાંકરિયા ઝૂમાં, છેલ્લા ચારથી પાંચ દાયકાથી પ્રાણીઓની વચ્ચે જીવતા રણજીતસિંહ જાડેજા આજે પણ દરેક પ્રાણી માટે પોતાના પરિવારના સભ્ય જેવા છે.

કાંકરિયા ઝૂના એનિમલ કેર ટેકર રણજીતસિંહ
કાંકરિયા ઝૂના એનિમલ કેર ટેકર રણજીતસિંહ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 2, 2026 at 6:39 AM IST

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અમદાવાદ: છેલ્લા 40થી 45 વર્ષથી કાંકરિયા ઝૂમાં હેડ કેરટેકર તરીકે સેવા આપતા રણજીતસિંહ અજીતસિંહ જાડેજા માટે પ્રાણીઓ માત્ર સારસંભાળની જવાબદારી નહીં, પરિવારના સભ્ય સમાન છે. પ્રાણીઓ સાથે મિત્રતા એટલે માત્ર બે માણસો વચ્ચેનો સંબંધ જ નહીં. ક્યારેક શબ્દો વગર પણ એવી દોસ્તી બંધાઈ જાય છે, જેનો આધાર માત્ર વિશ્વાસ, પ્રેમ અને નિસ્વાર્થ લાગણી હોય છે. ફ્રેન્ડશિપ ડે પર આવી જ એક અનોખી મિત્રતા જોવા મળે છે અમદાવાદના કાંકરિયા ઝૂમાં, જ્યાં છેલ્લા ચારથી પાંચ દાયકાથી પ્રાણીઓની વચ્ચે જીવતા રણજીતસિંહ જાડેજા આજે પણ દરેક પ્રાણી માટે પોતાના પરિવારના સભ્ય જેવા છે.

ઝૂમાં પ્રવેશતા જ સૌથી પહેલા હિપોપૉટેમસના ઘેરા પાસે પહોંચેલા રણજીતસિંહ પ્રેમથી અવાજ આપે છે. તે સમયે ખાવામાં મશગૂલ રહેલો હિપોપૉટેમસ અચાનક માથું ઊંચું કરે છે, ખાવાનું છોડી તેમની તરફ જુએ છે અને જાણે વર્ષોના મિત્રને ઓળખી ગયો હોય તેમ શાંત થઈ જાય છે. આ દૃશ્ય માત્ર હિપોપૉટેમસ પૂરતું જ સીમિત નથી. ઝૂમાં રહેતા સિંહ, વાઘ, હાથી, રીંછ, હરણ કે અન્ય અનેક પ્રાણીઓ પણ તેમના અવાજને ઓળખે છે.

પ્રાણીઓ સાથે ગાઢ મિત્રતા (Etv Bharat Gujarat)

રણજીતસિંહ જાડેજાએ અત્યારસુધીમાં હજારો પ્રાણીઓની સંભાળ લીધી છે. તેમની એક ખાસિયત એ છે કે તેઓ દરેક પ્રાણીને કોઈ ને કોઈ અલગ ઉપનામથી બોલાવે છે. કોઈને "રાજા", કોઈને "મોટાભાઈ", કોઈને "બેટા", તો કોઈને તેના સ્વભાવ પ્રમાણે નામ આપ્યું છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે પ્રાણીઓ પણ આ અવાજ અને નામને ઓળખીને પોતાની રીતે પ્રતિસાદ આપે છે.

છેલ્લા 40થી 45 વર્ષથી કાંકરીયા ઝૂમાં હેડ કેર ટેકર તરીકે કરે છે નોકરી
છેલ્લા 40થી 45 વર્ષથી કાંકરીયા ઝૂમાં હેડ કેર ટેકર તરીકે કરે છે નોકરી (Etv Bharat Gujarat)

રણજીતસિંહ કહે છે કે, "પ્રાણીઓ સાથે ક્યારેય ગુસ્સાથી નહીં, પરંતુ પ્રેમથી વાત કરો તો તેઓ પણ તમને એટલો જ પ્રેમ આપે છે. તેમને લાગણી સમજાય છે. તેઓ શબ્દો નહીં, પરંતુ તમારો સ્વભાવ અને તમારો અવાજ ઓળખે છે."

તેમની રોજિંદી કામગીરી માત્ર ખોરાક આપવાની કે પાંજરાં સાફ કરવાની નથી. દરેક પ્રાણીને સમયસર ખોરાક મળે, પીવાનું સ્વચ્છ પાણી મળે, પાંજરાંની સફાઈ રહે અને વરસાદી મોસમમાં કોઈ પ્રાણીને તકલીફ ન પડે તેની સતત ચિંતા તેઓ રાખે છે. ચોમાસામાં વરસાદ શરૂ થાય એટલે ક્યાં પ્લાસ્ટિક બાંધવું, કયા પ્રાણીને રૂમમાં ખસેડવું અને કયા પ્રાણીને વધારાની કાળજીની જરૂર છે તેની યોજના પહેલેથી તૈયાર હોય છે.

રણજીત સિંહ કેટલાંક પ્રાણીઓને ઉપનામથી બોલાવે છે, સામે પ્રાણીઓ પણ પ્રતિભાવ આપે છે.
રણજીત સિંહ કેટલાંક પ્રાણીઓને ઉપનામથી બોલાવે છે, સામે પ્રાણીઓ પણ પ્રતિભાવ આપે છે. (Etv Bharat Gujarat)

રણજીતસિંહ માટે આ ફરજ ઓફિસના સમય સુધી મર્યાદિત નથી. તેઓ ઘરે પહોંચ્યા પછી પણ જો ભારે વરસાદ પડે તો તેમની ચિંતા ઝૂમાં રહેતા પ્રાણીઓ માટે જ હોય છે. ઘણી વખત તેઓ નાઈટ ડ્યુટી પર રહેલા કર્મચારીઓને ફોન કરીને પૂછે છે કે તમામ પ્રાણીઓ સુરક્ષિત છે કે નહીં અને જરૂરી સૂચનાઓ પણ આપે છે.

તેઓ જણાવે છે કે જ્યારે કોઈ પ્રાણી બીજા દેશમાંથી અથવા અન્ય ઝૂમાંથી અહીં આવે છે ત્યારે શરૂઆતના કેટલાક દિવસો તેના માટે પડકારજનક હોય છે. નવું વાતાવરણ, નવા લોકો અને નવા અવાજ વચ્ચે તેને ગોઠવાતાં સમય લાગે છે. પરંતુ ધીમે-ધીમે સતત પ્રેમ અને કાળજી મળતાં તે પ્રાણી પણ તેમની સાથે એવો સંબંધ બાંધી લે છે કે પછી તેમનો અવાજ સાંભળતા જ નજીક આવી જાય છે.

રણજીતસિંહની પ્રાણીઓ સાથે છે અનોખી મિત્રતા
રણજીતસિંહની પ્રાણીઓ સાથે છે અનોખી મિત્રતા (Etv Bharat Gujarat)

ઝૂના અન્ય કર્મચારીઓ પણ કહે છે કે ઘણી વખત એવું બને છે કે કોઈ પ્રાણી સામાન્ય રીતે કોઈની સામે ખાસ પ્રતિક્રિયા ન આપે, પરંતુ રણજીતસિંહ આવે એટલે તે તરત જ ઊભું થઈ જાય, નજીક આવે અથવા તેમની તરફ જોઈને પ્રતિસાદ આપે. વર્ષોથી બનેલો આ વિશ્વાસ જ તેમની સાચી મિત્રતાનું પ્રતિક છે.

ફ્રેન્ડશિપ ડેના અવસરે રણજીતસિંહનો સંદેશ પણ એટલો જ સરળ છે. તેઓ કહે છે, જે પ્રેમ આપણે આપણા બાળકોને આપીએ છીએ, એ જ પ્રેમ પ્રાણીઓને પણ આપવો જોઈએ. તેઓ બોલી શકતા નથી, પરંતુ લાગણી જરૂર સમજે છે. તમે તેમને મિત્ર માનો તો તેઓ પણ તમને પોતાનો મિત્ર જ માને છે."

કાંકરિયા ઝૂમાં રણજીતસિંહ અને પ્રાણીઓ વચ્ચેનો આ સંબંધ એ સાબિત કરે છે કે સાચી મિત્રતા માટે એક જ ભાષા જરૂરી નથી. જ્યાં પ્રેમ, વિશ્વાસ અને નિઃસ્વાર્થ લાગણી હોય, ત્યાં માણસ અને પ્રાણી વચ્ચે પણ જીવનભરની દોસ્તી પાંગરી શકે છે.

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