ઉછીના 5 હજાર પરત માંગવા પર મિત્રએ મિત્રને મારી છરી, રાજકોટના ઉપલેટાની ઘટના
રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં મિત્ર પાસે પૈસાની લેતી દેતી બાબતે ઉઘરાણી કરનાર મિત્ર પર છરી વડે હુમલો કર્યાની ઘટના સામે આવી છે.
Published : October 23, 2025 at 7:00 PM IST
ઉપલેટા, રાજકોટ: ઉપલેટામાં મિત્ર પાસે 5 હજાર રૂપિયા જેવી નજીવી રકમની ઉઘરાણી બાબતે ઉશ્કેરાયેલા મિત્રેએ મિત્ર પર છરી વડે હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઉપલેટા શહેરમાં રાત્રિ દરમિયાન સામે આવેલી આ ઘટનાને લઈને મામલો પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચ્યો છે. આ મામલે ઈજા પામનાર યુવકને સારવાર અર્થે ઉપલેટા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ઈજાગ્રસ્ત યુવકને ખભા તેમજ ખભાની નીચેના ભાગમાં જમણી બાજુ ત્રણેક જેટલા છરીના ઘા લાગ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, ઈજાગ્રસ્ત યુવકને સારવાર લીધા બાદ વધુ સારવાર અર્થે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
શું હતો સમગ્ર મામલો ?
આ અંગેની પોલીસમાં નોંધાયેલી ફરિયાદમાંથી મળતી વિગતો અનુસાર ગઈકાલે તારીખ 22 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ રાત્રીના આશરે સાડા બાર-એક વાગ્યાની આસપાસ સમીર હારુનભાઈ કટારીયા તેના મિત્રો સાથે ઉપલેટાના દરબારી વાળા ધરાર કોલોની પાસે આવેલી જાહેર શાહપીરની દરગાહના મેદાનમાં બાઈકો લઈને ઉર્ષનો તહેવાર હોવાથી બેઠા હતા અને તેવામાં મોહસીન દિલાવર હિંગોરા નામનો શખ્સ તેની કાર લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યો હતો.
પૈસાની લેતી-દેતીમાં તકરાર
બંને વચ્ચે વાતચીત દરમિયાન સમીર કટારીયાએ મોહસિન હિંગોરાને આપેલા 5 હજાર રુપિયાની માંગણી કરી. ત્યારે મોહસીને સમીરને મનફાવે તેમ ગાળો આપી અને કહ્યું કે, તુ આ 5 હજારની વાત આખા ગામમાં કરે છે, અને અચાનક ઉશ્કેરાઈ ગયો અને તેની કમરમાંથી છરી કાઢી સમીર પર હુમલો કર્યો, જેમાં સમીરને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. મોહસીન હજી વધુ ઘા મારવા જતા અન્ય મિત્રોએ તેને પકડી રાખ્યો હતો.
ઉશ્કેરાયેલા મિત્રએ મિત્રએ છરી વડે કર્યો હુમલો
અહીંથી ન અટકતા આરોપી મોહસીને સમીરને ધમકી આપી હતી કે, તુ હવે ક્યાંય ભેગો થયો તો તને જાનથી મારી નાખીશ. બીજી તરફ મોહસીન દ્વારા છરી વડે ત્યાર બાદ તે અને તેના મિત્રો દ્વારા મોટર સાઈકલમાં વચ્ચે બેસાડી ઉપલેટા સરકારી દવાખાને લઈ ગયા હતાં, અને ત્યાં ફરજ પરના ડોક્ટર દ્વારા પ્રાથમિક સારવાર આપી અને જમણા હાથના ખંભાથી નીચેના બાવડાના ભાગે તથા બગલમાં ત્રણ જગ્યાએ કુલ સાત ટાંકા લીધેલા હતા, બાદ વધુ સારવાર અર્થે ઉપલેટા ખાતેની ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો
આ બાબતે ઉપલેટા પોલીસ દ્વારા ફરિયાદી સમીર હારુનભાઈ કટારીયા નામના વ્યક્તિની મોહસીન દિલાવર ભાઈ હિંગોરા નામના વ્યક્તિ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધ છે. આ મામલે પોલીસે દ્વારા BNS કલમ-118(1), 352, 351(3) તથા GP એક્ટ કલમ 135 મુજબ ફરિયાદ નોંધી છે, અને હુમલા બાબતે મોહસીન દિલાવરભાઈ હીંગોરાની સામે વધુ તપાસ હાથ ધરી તેમની અટકાયત માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.